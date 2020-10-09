Отравление Навального: Россия пригрозила ответить на возможные санкции ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом она сообщила в эфире телеканала "Дождь".
"Санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим - неважно", — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за отравление Навального могут быть наказаны сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин
