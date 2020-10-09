РУС
Отравление Навального: Россия пригрозила ответить на возможные санкции ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом она сообщила в эфире телеканала "Дождь".

"Санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим - неважно", — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за отравление Навального могут быть наказаны сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия готовятся ввести санкции в отношении 9 лиц, связанных с отравлением Навального, - СМИ

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин

+12
Что опять в Сызрань ездить запретят европейцам?
09.10.2020 07:21 Ответить
+12
В связи с недостаточной надежностью химических способов устранения неугодных, Путин приказал вернуться к проверенным методам с использованием гексогена и ледорубов.
09.10.2020 07:26 Ответить
+10
"Санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному - ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим - неважно", - отметила Захарова (c)
Пистетц Воронежу и Тамбову?
09.10.2020 07:22 Ответить
Что опять в Сызрань ездить запретят европейцам?
09.10.2020 07:21 Ответить
ответят тем, что есть - "новичком". какая сызрань?
09.10.2020 08:10 Ответить
а мне больше понравилось: "германия готовит санкции против отдельных работников гру"
да в европе ради баба все шизанулись на всю башку
09.10.2020 08:24 Ответить
"Санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному - ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим - неважно", - отметила Захарова (c)
Пистетц Воронежу и Тамбову?
09.10.2020 07:22 Ответить
ой, да там такие "санкции", что и ответных мер не нужно!
"Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за отравление Навального могут быть наказаны сотрудники ГРУ" - еще раз, если до кого-то не дошло:
"могут быть наказаны сотрудники ГРУ"!!
евроборигены не могут увидеть выгоду в отравлении Навального для *****? они правда считают, что какие-то там облажавшиеся чмошники из гру сделали это преследуя собственные цели и за это нужно наказывать именно сотрудников гру?
09.10.2020 14:12 Ответить
Сядут на бутылку? Ежа? Аппликатор Кузнецова?
09.10.2020 07:25 Ответить
Ты недооцениваешь их фантазии...
09.10.2020 07:43 Ответить
В связи с недостаточной надежностью химических способов устранения неугодных, Путин приказал вернуться к проверенным методам с использованием гексогена и ледорубов.
09.10.2020 07:26 Ответить
в ответ Франция и Германия наложила санкции на курьера Васю, который доставил ледоруб заказчику
09.10.2020 14:14 Ответить
Заборонять єкспорт та продаж балалайок в ЄС
09.10.2020 07:26 Ответить
Воронеж, держись
09.10.2020 07:30 Ответить
навальный не бутерброд ...
*****, как всегда ядиком потрухало, но ето не повод прощать навальному "не бутерброд"
хай сами себя перетравят - всех бы устроило..
09.10.2020 07:30 Ответить
"Империя зла" все никак не хочет жить мирно и счастливо, все ищет проблемы.
09.10.2020 07:38 Ответить
знову будуть бомбити Воронєж?
09.10.2020 07:39 Ответить
Ото є такий анекдот:
Діти спілкуються.
1- а мій тато мені подарував велосипед.
2- а мій тато мені подарував самокат.
3- а мій, а мені, а я.... а я вам усім зараз пи__ди дам...
09.10.2020 07:43 Ответить
А по-їньому влаштувати теракти в Європі, чи щось на зразок "жовтих жилетів".
09.10.2020 10:36 Ответить
Запретят экскурсии по Золотому кольцу???)))
09.10.2020 07:44 Ответить
З Воронєжа почали тікати люди)))
09.10.2020 07:46 Ответить
тю. пуйло же говорил, что санкции им только помогают - вот поблагодарил бы лучше и еще попросил...
09.10.2020 07:49 Ответить
Выводы можете сделать глядя на фото Путина. Кислятина, геморрой, маразматичность или Альцгеймер. Одним словом, сам начал-пусть расхлёбывает.
09.10.2020 07:53 Ответить
Есть мнение, что Небутерброд готовят на президентство. Околокремлевская шушера спецом его проталкивает и именно Европе. Уж очень удачно недотравили, потом удачно вывезли... И если Штаты, Британия, Канада- их позиция потверже, то с Европой договориться проще- Европе роль элитной шлюхи привычна. Уже смекнули, что придется обслужить несколько коек и с Наваленым можно чего то порешать... А что крысу пока не удавили в бункере- то только потому что не выторговали себе "достойных" персональных преференций...
09.10.2020 07:55 Ответить
русня! вводите запрет на продажу в Евросоюз ваших вонючих нефти и газа! вот это вы им поднасрете!
09.10.2020 07:55 Ответить
Громогласно перданут в лужу. Берегитесь цунами,европейцы.
09.10.2020 07:59 Ответить
Тю, дурні. Санкції їм же на користь.
09.10.2020 07:59 Ответить
Бедные гусята...
09.10.2020 08:00 Ответить
понятно, шо навальному на кацапию вьезда нет, если он не самоубийца.
но в Украину ему тоже не должно вьезда быть...
09.10.2020 08:05 Ответить
Не россия, а путин
09.10.2020 08:09 Ответить
За убийство саудовского журналиста Хашогги Франция и Германия запретили выдавать визы 18 подозреваемым. Визы Карл. Это были типа "санкции". Так что не ждите от этих хитрожопых голубых хорьков многого.
09.10.2020 08:10 Ответить
ответ будет прост таки до травит нановального на этот раз
09.10.2020 08:13 Ответить
Тогда еще жестче меры. До той поры пока вся кремлевская свора во главе с зеленым не поймет....что им пора..УЕЗЖАТЬ!( как говорят маленькие зеленые).
Не хрен было вообще здесь показываться....своими пукающими метеоритами.
09.10.2020 08:14 Ответить
Откажутся достраивать сп-2
09.10.2020 08:18 Ответить
😀
09.10.2020 08:28 Ответить
Трубы с Северного Потока все сверни и на родину в рашку. Может газ за золотое кольцо проведешь.
09.10.2020 08:25 Ответить
На носіїв рускава міра впливає тільки сила. Вони рахуються з думкою лише тих, хто робить їм боляче. Європейці занадто задружилися з цими спірохетами (збудниками сифілісу) планети земля. Ті ж, хто допустив близький контакт з ними, гниють зсередини. І закінчують життя гнилими, паралізованими огризками. Так, як це відбувається з Україною. Те, що буде з Білоруссю.
09.10.2020 08:31 Ответить
Это, кацап, кто тебе сказал? Соловьев и Скабеева, или сам Лавров-Калантарян?
09.10.2020 09:21 Ответить
Отравят Лаврова, Захарову, Соловьева, Симонян...?
09.10.2020 09:11 Ответить
Росия становится импотентом!
А могли бы раздуть историю, как немцы нашпиговали Навального новичком.
09.10.2020 09:12 Ответить
так на своих каналах и раздувают. основную скрипку играет соловей и его друган, осевший в германии, некто доктор сосновский
09.10.2020 09:43 Ответить
а европа не импотенты, нет!? накладывать санкции на работников гру - это что за санкции такие? кто выгодонабыватель в этом отравлении? сотрудники гру?

европа изворачивается как уж на вертеле, только бы не зацепить какой-нибудь болезненной санкцией настоящих виновников всего этого говна
09.10.2020 14:19 Ответить
Очень остроумно ответил не так уж давно на подобные угрозы Росиськи покойный сенатор Джон Маккейн. Недословно он сказал, что будет очень "сожалеть", что не сможет поехать на курорт в Сибирь что не сможет окрыть счет в Сбербанке.
09.10.2020 09:19 Ответить
Чем больше Расия будет гоношиться - тем лучше!
За работу, товарищи!
09.10.2020 09:24 Ответить
типа, пугают ежа голой опой. бульдозеры заправлены и стоят на исходной, ожидая санкционку
09.10.2020 09:42 Ответить
аха хах... ответные меры... сыр давить теперь свой начнёте? или в мончегорск не пустите меркель на отдых?
да обама как ссал в ваших подъездах, так и будет... ответные меры они примут - смешные)
09.10.2020 11:02 Ответить
Пусть отменят северные потоки)
09.10.2020 11:24 Ответить
Анекдот. Штирлиц предлагает Мюллеру новую российскую вакцину от короновируса "спутник -5". Мюллер Штирлицу "может сразу Новичок предложите"?
09.10.2020 11:27 Ответить
Ну давайте, бомбите Воронеж, ну вы же хотите ))))))
09.10.2020 11:37 Ответить
 
 