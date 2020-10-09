УКР
Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на можливі санкції ЄС

Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на можливі санкції ЄС

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва відповість на можливі санкції Євросоюзу через інцидент з Олексієм Навальним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Дождь".

"Санкції, стоп-листи, обмежувальні заходи, вони завжди в міжнародних відносинах призводять до одного - заходів у відповідь. Симетричних, паралельних або подібних - неважливо", - зазначила Захарова.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція готують пакет санкцій, згідно з яким за отруєння Навального можуть бути покарані співробітники ГРУ. На цей момент відомо, що Париж і Берлін направлять наприкінці тижня свої пропозиції європейським партнерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція і Німеччина готуються ввести санкції проти 9 осіб, пов'язаних із отруєнням Навального, - ЗМІ

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Что опять в Сызрань ездить запретят европейцам?
показати весь коментар
09.10.2020 07:21 Відповісти
ответят тем, что есть - "новичком". какая сызрань?
показати весь коментар
09.10.2020 08:10 Відповісти
а мне больше понравилось: "германия готовит санкции против отдельных работников гру"
да в европе ради баба все шизанулись на всю башку
показати весь коментар
09.10.2020 08:24 Відповісти
"Санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному - ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим - неважно", - отметила Захарова (c)
Пистетц Воронежу и Тамбову?
показати весь коментар
09.10.2020 07:22 Відповісти
ой, да там такие "санкции", что и ответных мер не нужно!
"Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за отравление Навального могут быть наказаны сотрудники ГРУ" - еще раз, если до кого-то не дошло:
"могут быть наказаны сотрудники ГРУ"!!
евроборигены не могут увидеть выгоду в отравлении Навального для *****? они правда считают, что какие-то там облажавшиеся чмошники из гру сделали это преследуя собственные цели и за это нужно наказывать именно сотрудников гру?
показати весь коментар
09.10.2020 14:12 Відповісти
Сядут на бутылку? Ежа? Аппликатор Кузнецова?
показати весь коментар
09.10.2020 07:25 Відповісти
Ты недооцениваешь их фантазии...
показати весь коментар
09.10.2020 07:43 Відповісти
В связи с недостаточной надежностью химических способов устранения неугодных, Путин приказал вернуться к проверенным методам с использованием гексогена и ледорубов.
показати весь коментар
09.10.2020 07:26 Відповісти
в ответ Франция и Германия наложила санкции на курьера Васю, который доставил ледоруб заказчику
показати весь коментар
09.10.2020 14:14 Відповісти
Заборонять єкспорт та продаж балалайок в ЄС
показати весь коментар
09.10.2020 07:26 Відповісти
Воронеж, держись
показати весь коментар
09.10.2020 07:30 Відповісти
навальный не бутерброд ...
*****, как всегда ядиком потрухало, но ето не повод прощать навальному "не бутерброд"
хай сами себя перетравят - всех бы устроило..
показати весь коментар
09.10.2020 07:30 Відповісти
"Империя зла" все никак не хочет жить мирно и счастливо, все ищет проблемы.
показати весь коментар
09.10.2020 07:38 Відповісти
знову будуть бомбити Воронєж?
показати весь коментар
09.10.2020 07:39 Відповісти
Ото є такий анекдот:
Діти спілкуються.
1- а мій тато мені подарував велосипед.
2- а мій тато мені подарував самокат.
3- а мій, а мені, а я.... а я вам усім зараз пи__ди дам...
показати весь коментар
09.10.2020 07:43 Відповісти
А по-їньому влаштувати теракти в Європі, чи щось на зразок "жовтих жилетів".
показати весь коментар
09.10.2020 10:36 Відповісти
Запретят экскурсии по Золотому кольцу???)))
показати весь коментар
09.10.2020 07:44 Відповісти
З Воронєжа почали тікати люди)))
показати весь коментар
09.10.2020 07:46 Відповісти
тю. пуйло же говорил, что санкции им только помогают - вот поблагодарил бы лучше и еще попросил...
показати весь коментар
09.10.2020 07:49 Відповісти
Выводы можете сделать глядя на фото Путина. Кислятина, геморрой, маразматичность или Альцгеймер. Одним словом, сам начал-пусть расхлёбывает.
показати весь коментар
09.10.2020 07:53 Відповісти
Есть мнение, что Небутерброд готовят на президентство. Околокремлевская шушера спецом его проталкивает и именно Европе. Уж очень удачно недотравили, потом удачно вывезли... И если Штаты, Британия, Канада- их позиция потверже, то с Европой договориться проще- Европе роль элитной шлюхи привычна. Уже смекнули, что придется обслужить несколько коек и с Наваленым можно чего то порешать... А что крысу пока не удавили в бункере- то только потому что не выторговали себе "достойных" персональных преференций...
показати весь коментар
09.10.2020 07:55 Відповісти
русня! вводите запрет на продажу в Евросоюз ваших вонючих нефти и газа! вот это вы им поднасрете!
показати весь коментар
09.10.2020 07:55 Відповісти
Громогласно перданут в лужу. Берегитесь цунами,европейцы.
показати весь коментар
09.10.2020 07:59 Відповісти
Тю, дурні. Санкції їм же на користь.
показати весь коментар
09.10.2020 07:59 Відповісти
Бедные гусята...
показати весь коментар
09.10.2020 08:00 Відповісти
понятно, шо навальному на кацапию вьезда нет, если он не самоубийца.
но в Украину ему тоже не должно вьезда быть...
показати весь коментар
09.10.2020 08:05 Відповісти
Не россия, а путин
показати весь коментар
09.10.2020 08:09 Відповісти
За убийство саудовского журналиста Хашогги Франция и Германия запретили выдавать визы 18 подозреваемым. Визы Карл. Это были типа "санкции". Так что не ждите от этих хитрожопых голубых хорьков многого.
показати весь коментар
09.10.2020 08:10 Відповісти
ответ будет прост таки до травит нановального на этот раз
показати весь коментар
09.10.2020 08:13 Відповісти
Тогда еще жестче меры. До той поры пока вся кремлевская свора во главе с зеленым не поймет....что им пора..УЕЗЖАТЬ!( как говорят маленькие зеленые).
Не хрен было вообще здесь показываться....своими пукающими метеоритами.
показати весь коментар
09.10.2020 08:14 Відповісти
Откажутся достраивать сп-2
показати весь коментар
09.10.2020 08:18 Відповісти
😀
показати весь коментар
09.10.2020 08:28 Відповісти
Трубы с Северного Потока все сверни и на родину в рашку. Может газ за золотое кольцо проведешь.
показати весь коментар
09.10.2020 08:25 Відповісти
На носіїв рускава міра впливає тільки сила. Вони рахуються з думкою лише тих, хто робить їм боляче. Європейці занадто задружилися з цими спірохетами (збудниками сифілісу) планети земля. Ті ж, хто допустив близький контакт з ними, гниють зсередини. І закінчують життя гнилими, паралізованими огризками. Так, як це відбувається з Україною. Те, що буде з Білоруссю.
показати весь коментар
09.10.2020 08:31 Відповісти
Это, кацап, кто тебе сказал? Соловьев и Скабеева, или сам Лавров-Калантарян?
показати весь коментар
09.10.2020 09:21 Відповісти
Отравят Лаврова, Захарову, Соловьева, Симонян...?
показати весь коментар
09.10.2020 09:11 Відповісти
Росия становится импотентом!
А могли бы раздуть историю, как немцы нашпиговали Навального новичком.
показати весь коментар
09.10.2020 09:12 Відповісти
так на своих каналах и раздувают. основную скрипку играет соловей и его друган, осевший в германии, некто доктор сосновский
показати весь коментар
09.10.2020 09:43 Відповісти
а европа не импотенты, нет!? накладывать санкции на работников гру - это что за санкции такие? кто выгодонабыватель в этом отравлении? сотрудники гру?

европа изворачивается как уж на вертеле, только бы не зацепить какой-нибудь болезненной санкцией настоящих виновников всего этого говна
показати весь коментар
09.10.2020 14:19 Відповісти
Очень остроумно ответил не так уж давно на подобные угрозы Росиськи покойный сенатор Джон Маккейн. Недословно он сказал, что будет очень "сожалеть", что не сможет поехать на курорт в Сибирь что не сможет окрыть счет в Сбербанке.
показати весь коментар
09.10.2020 09:19 Відповісти
Чем больше Расия будет гоношиться - тем лучше!
За работу, товарищи!
показати весь коментар
09.10.2020 09:24 Відповісти
типа, пугают ежа голой опой. бульдозеры заправлены и стоят на исходной, ожидая санкционку
показати весь коментар
09.10.2020 09:42 Відповісти
аха хах... ответные меры... сыр давить теперь свой начнёте? или в мончегорск не пустите меркель на отдых?
да обама как ссал в ваших подъездах, так и будет... ответные меры они примут - смешные)
показати весь коментар
09.10.2020 11:02 Відповісти
Пусть отменят северные потоки)
показати весь коментар
09.10.2020 11:24 Відповісти
Анекдот. Штирлиц предлагает Мюллеру новую российскую вакцину от короновируса "спутник -5". Мюллер Штирлицу "может сразу Новичок предложите"?
показати весь коментар
09.10.2020 11:27 Відповісти
Ну давайте, бомбите Воронеж, ну вы же хотите ))))))
показати весь коментар
09.10.2020 11:37 Відповісти
 
 