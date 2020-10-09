Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на можливі санкції ЄС
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва відповість на можливі санкції Євросоюзу через інцидент з Олексієм Навальним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Дождь".
"Санкції, стоп-листи, обмежувальні заходи, вони завжди в міжнародних відносинах призводять до одного - заходів у відповідь. Симетричних, паралельних або подібних - неважливо", - зазначила Захарова.
Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція готують пакет санкцій, згідно з яким за отруєння Навального можуть бути покарані співробітники ГРУ. На цей момент відомо, що Париж і Берлін направлять наприкінці тижня свої пропозиції європейським партнерам.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
