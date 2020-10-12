ЄС ще на рік продовжив санкції, запроваджені через отруєння Скрипалів

ЄС продовжив дію санкційного режиму проти використання і поширення хімічної зброї до 16 жовтня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній у понеділок.

Обмежувальні заходи діють стосовно дев'яти осіб. П'ять із них пов'язані із сирійською владою, а четверо причетні до атаки в Солсбері в березні 2018 року, зазначає Рада ЄС. Також під санкції підпала одна організація - Центр наукових досліджень та розробок (SSRC) у Сирії, що, за твердженням ЄС, займається розробкою хімічної зброї.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування активів для фізичних і юридичних осіб.

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Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомив, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

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