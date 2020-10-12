Украинская киноакадемия и Украинская анимационная ассоциация требуют пересмотреть результаты 14-го отбора Госкино

Украинская анимационная ассоциация и Украинская киноакадемия требуют пересмотреть результаты 14-го питчинг Государственного агентства по вопросам кино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в открытых обращениях Украинской киноакадемии и Украинской анимационной ассоциации.

Значительна часть киносообщества высказывает недовольство результатами 14-го конкурсного отбора Госкино, которые были обнародованы 6 октября. Возмущение вызвано разницей в оценке фильмов экспертными комиссиями и окончательным списком фильмов, которые получат госфинансирование.

Как отмечают в Украинской киноакадемии, в частности речь идет о "непрозрачности критериев, на основе которых принималось решение Советом по государственной поддержке кинематографии, и пренебрежение оценкам экспертных комиссий, выставленными во время первого и второго этапа конкурса".

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"Члены Совета по государственной поддержке кинематографии не озвучили четкие критерии, по которым в перечень победителей не были включены кинопроекты, занимавших первые позиции в рейтинге после оценки экспертными комиссиями, а также не понятна мотивация включить в перечень победителей кинопроекты, занявшие позиции в рейтинге значительно ниже, чем те, которые были исключены", - сказано в обращении киноакадемии.

Кроме того, были изменены условия проведения конкурса после его объявления. Таким образом, Украинская киноакадемия считает, что решение Совета по государственной поддержке кинематографии дискредитировало саму процедуру проведения конкурсов Государственного агентства Украины по вопросам кино и обесценило работу членов экспертных комиссий.

"Многие кинопроекты, получившие от членов экспертных комиссий балл от 38 и выше были грубо отвергнуты "специалистами" Совета без объяснений. Более того, в перечне кинопроектов-победителей 14-го конкурсного отбора вообще отсутствуют победители по таким направлениям, как: "Анимационные полнометражные фильмы (авторские)", "Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" и "Игровые полнометражные для детской аудитории". Соответственно, только шесть проектов в сфере анимационных фильмов получат государственное финансирование. Украинская анимационная ассоциация убеждена, что подобные решения Совета угрожают существованию украинской анимации. Ведь ни для кого не секрет, что подавляющее большинство анимационных фильмов в Украине было произведено исключительно при государственной поддержке, что соответствует лучшим практикам и культурной политике стран ЕС", - отмечают в Украинской анимационной ассоциации.

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Учитывая это, Украинская киноакадемия обратилась к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, председателю Государственного агентства по вопросам кино Марине Кудерчук и председателю Совета по государственной поддержке кинематографии Андрею Дончику с требованием отменить принятое Советом решение, утвердить перечень кинопроектов-победителей согласно условиям, объявленными 16 июня 2020, а также дать четкое мотивированное обоснование исключению из перечня победителей кинопроектов, которые выполнили условия конкурса и набрали рейтинги выше, чем включенные решением Совета по государственной поддержке кинематографии проекты.