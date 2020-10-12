Українська кіноакадемія й Українська анімаційна асоціація вимагають переглянути результати 14-го пітчингу Держкіно

Українська анімаційна асоціація і Українська кіноакадемія вимагають переглянути результати 14-го пітчингу Державного агентства з питань кіно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритих зверненнях Української кіноакадемії та Української анімаційної асоціації.

Значна частина кіноспільноти висловлює невдоволення результатами 14-го конкурсного відбору Держкіно, які було оприлюднено 6 жовтня. Обурення викликане різницею в оцінці фільмів експертними комісіями і остаточним списком фільмів, які отримають державне фінансування.

Як зазначають в Українській кіноакадемії, зокрема йдеться про "непрозорість критеріїв, на підставі яких ухвалювалося рішення Радою з державної підтримки кінематографії, і нехтування оцінками експертних комісій, виставленими під час першого і другого етапу конкурсу".

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"Члени Ради з державної підтримки кінематографії не озвучили чіткі критерії, за якими до переліку переможців не були включені кінопроєкти, що посідали перші позиції у рейтингу після оцінювання експертними комісіями, а також не зрозуміла мотивація включити до переліку переможців кінопроєкти, що посіли значно нижчі позиції в рейтингу, ніж ті, що були виключені", - йдеться у зверненні кіноакадемії.

Крім того, були змінені умови проведення конкурсу після його оголошення. Таким чином, Українська кіноакадемія вважає, що рішення Ради з державної підтримки кінематографії дискредитувало саму процедуру проведення конкурсів Державного агентства України з питань кіно і знецінило роботу членів експертних комісій.

"Багато кінопроєктів, що отримали від членів експертних комісій бал від 38 і вище, були брутально відкинуті "фахівцями" Ради без пояснень. Більше того, в переліку кінопроєктів-переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору взагалі відсутні переможці за такими напрямками, як: "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)", "Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)" та "Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії". Відповідно, лише шість проєктів у сфері анімаційних фільмів отримають державне фінансування. Українська анімаційна асоціація переконана, що подібні рішення Ради загрожують існуванню української анімації. Адже ні для кого не секрет, що переважна більшість анімаційних фільмів в Україні було вироблено виключно за державної підтримки, що відповідає найкращим практикам та культурній політиці країн ЄС", - зауважують в Українській анімаційній асоціації.

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З огляду на це, Українська кіноакадемія звернулася до міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови Державного агентства з питань кіно Марини Кудерчук та голови Ради щодо державної підтримки кінематографії Андрія Дончика з вимогою скасувати ухвалене Радою рішення, затвердити перелік кінопроєктів-переможців згідно з умовами, оголошеними 16 червня 2020 року, а також дати чітку мотивовану підставу виключення з переліку переможців кінопроєктів, які виконали умови конкурсу і набрали рейтинги вищі, ніж включені рішенням Ради щодо державної підтримки кінематографії проєкти.