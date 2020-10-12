ЕС согласовал включение Лукашенко в санкционный список, - AFP
Главы МИД Евросоюза согласовали включение захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко в санкционный список в отношении Беларуси.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники среди дипломатов, передает Цензор.НЕТ.
Официальное решение еще не опубликовано.
Как сообщалось, глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил, что ЕС следует расширить санкции против Беларуси, включив в них, в частности, президента страны Александра Лукашенко.
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Fjall_Raven
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John Lester
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vidasik
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