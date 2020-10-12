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ЕС согласовал включение Лукашенко в санкционный список, - AFP

ЕС согласовал включение Лукашенко в санкционный список, - AFP

Главы МИД Евросоюза согласовали включение захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко в санкционный список в отношении Беларуси.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники среди дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

Официальное решение еще не опубликовано.

Как сообщалось, глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил, что ЕС следует расширить санкции против Беларуси, включив в них, в частности, президента страны Александра Лукашенко.

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Лукашенко Александр (3625) санкции (11580) Евросоюз (17341)


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не дождутся теперь еэсовские прилавки белорусских морефруктов!
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12.10.2020 14:38 Ответить
нежданчик лукашеску. значит не признал никто его как правителя страны, т.к. почему-то ни одного признанного в санкционный список не включают, даже ***** не включили ни в один список.
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12.10.2020 14:38 Ответить
Все это фигня.Он итак в Европу никогда не ездил.ЕС нужно вводить санкции на импорт белорусских товаров и услуг.Только так можно повлиять на усатого таракана.
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12.10.2020 15:16 Ответить
Всё, теперь в беларусском море крАветки больше не водятся
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12.10.2020 16:25 Ответить
Vot dlia naciala xotiabi eto sleducije budet ekonomiceskije sankciji
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12.10.2020 16:39 Ответить
 
 