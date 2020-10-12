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ЄС погодив включення Лукашенка до санкційного списку, - AFP

ЄС погодив включення Лукашенка до санкційного списку, - AFP

Глави МЗС Євросоюзу погодили включення "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, до санкційного списку щодо Білорусі.

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на власні джерела серед дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

Офіційне рішення ще не опубліковано.

Як повідомлялося, глава МЗС ФРН Гайко Маас у понеділок заявив, що ЄС варто розширити санкції проти Білорусі, включивши в них, зокрема, президента країни Олександра Лукашенка.

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2668) санкції (12275) Євросоюз (13785)


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не дождутся теперь еэсовские прилавки белорусских морефруктов!
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12.10.2020 14:38 Відповісти
нежданчик лукашеску. значит не признал никто его как правителя страны, т.к. почему-то ни одного признанного в санкционный список не включают, даже ***** не включили ни в один список.
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12.10.2020 14:38 Відповісти
Все это фигня.Он итак в Европу никогда не ездил.ЕС нужно вводить санкции на импорт белорусских товаров и услуг.Только так можно повлиять на усатого таракана.
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12.10.2020 15:16 Відповісти
Всё, теперь в беларусском море крАветки больше не водятся
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12.10.2020 16:25 Відповісти
Vot dlia naciala xotiabi eto sleducije budet ekonomiceskije sankciji
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12.10.2020 16:39 Відповісти
 
 