ЄС погодив включення Лукашенка до санкційного списку, - AFP
Глави МЗС Євросоюзу погодили включення "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, до санкційного списку щодо Білорусі.
Про це повідомило агентство AFP із посиланням на власні джерела серед дипломатів, передає Цензор.НЕТ.
Офіційне рішення ще не опубліковано.
Як повідомлялося, глава МЗС ФРН Гайко Маас у понеділок заявив, що ЄС варто розширити санкції проти Білорусі, включивши в них, зокрема, президента країни Олександра Лукашенка.
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Fjall_Raven
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cimbitep
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John Lester
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