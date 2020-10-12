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Новости Языковой вопрос
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Украина и Польша урегулируют функционирование школ нацменьшинств отдельным соглашением, - совместное заявление президентов

Украина и Польша урегулируют функционирование школ нацменьшинств отдельным соглашением, - совместное заявление президентов

Функционирование польских школ в Украине и украинских школ в Польше будет урегулировано межправительственным соглашением в отдельном порядке.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой президента Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) образование (2272) Польша (8541) украинский язык (1196) язык (3780) нацменьшинства (236) Дуда Анджей (781)


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От скоко в Германии нацменьшинств! -- Украине и не снилось + плотность населения, вероисповедований и бегунов с разных стран...
...шо-то ни разу не слышал про польские школы в Германии... -- варум, блин? *)
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12.10.2020 15:10 Ответить
Ну... Польська та українські мови схожі. А от з німецькою польська з українською дуже відрізняються, а вірніше зовсім різні
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12.10.2020 15:33 Ответить
В школах Жизни нет каникул! *)
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12.10.2020 15:38 Ответить
Уважаемый, ты действительно много чего пропустил. В Польше прекрасно себя чувствуют 5 украиномовных школ.
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12.10.2020 15:49 Ответить
... в Германии пропустил -- ну извини...*)
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12.10.2020 15:50 Ответить
To bardzo ważne stwierdzenie. Popieram!
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12.10.2020 15:15 Ответить
Нда.
Польские школы... ну что, националисты, где вы? Тут собираются подписывать соглашение, по которому преподавание в школах будет производиться НЕ на государственном языке...
Или если под ... пардон... по-польски, то норм?
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12.10.2020 16:52 Ответить
 
 