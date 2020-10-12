Украина и Польша урегулируют функционирование школ нацменьшинств отдельным соглашением, - совместное заявление президентов
Функционирование польских школ в Украине и украинских школ в Польше будет урегулировано межправительственным соглашением в отдельном порядке.
Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой президента Украины.
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...шо-то ни разу не слышал про польские школы в Германии... -- варум, блин? *)
Польские школы... ну что, националисты, где вы? Тут собираются подписывать соглашение, по которому преподавание в школах будет производиться НЕ на государственном языке...
Или если под ... пардон... по-польски, то норм?