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В Одессе уволили учительницу, накричавшую на украиноязычную школьницу

В Одессе уволили учительницу, накричавшую на украиноязычную школьницу

Одесскую учительницу, которая во время урока возмутилась из-за украинского языка школьницы, уволили.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поведение учителя, по моему мнению, безусловно несовместимое с деятельностью в учебном заведении. Директором принято решение об увольнении по ст. 41, п.3 "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Сейчас ожидается издание соответствующего приказа. С обращением в компетентные органы. Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку", - написала Буйневич.

Как сообщалось, учительница рисования в одесской школе накричала на девочку, которая ответила ей на украинском языке.

В Одессе уволили учительницу, накричавшую на украиноязычную школьницу 01

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Автор: 

Одесса (7960) украинский язык (1196) язык (3780)


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Топ комментарии
+65
На бамбас,щи оркам варить,суке
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12.10.2020 17:42 Ответить
+48
Ниче щас бужанский с зеленским ей роботу найдут. Например замом у шкарапета.
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12.10.2020 17:43 Ответить
+48
оце СБУ?
В Одессе уволили учительницу, накричавшую на украиноязычную школьницу - Цензор.НЕТ 1355
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12.10.2020 17:46 Ответить
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Взагалі то тут і кримінальну справу можна відкрити, щоб отримала судимість, навіть умовну, бо відновиться на роботі і буде продовжувати свою ватну справу.
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12.10.2020 19:17 Ответить
Ще разок запощу:
В Одесі звільнили вчительку, яка накричала на україномовну школярку - Цензор.НЕТ 1710
Цікаво скільки збрили з батьків за ці підручники?
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12.10.2020 19:18 Ответить
У неюмуситьбути сторінка " В однокласниках" чи " В контакте" Одесіти ********** ці мережі. Влаштувати їй там свято виховання!
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12.10.2020 19:18 Ответить
В мене лише одне запитання. Як такі потвори можуть вважатися громадянами України і мати громадянство цієї країни? В даному випадку приниження цієї дитини - це приниження держави Україна в цілому. Сумно і боляче дивитися на цей шабаш, який повертається в країну після виборів президента. При Порошенку такі лярви боялися лишній раз дихнути, не те щоб рота відкрити.
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12.10.2020 19:23 Ответить
Нічого дивного п"ята колона розпочала реваншистський демарш проти суверенітета України !!)))
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12.10.2020 19:32 Ответить
Интересно другое.. Какая запись в трудовой книжке..
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12.10.2020 19:23 Ответить
Макс. -за власним бажанням !!))
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12.10.2020 19:33 Ответить
Отож..
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12.10.2020 19:40 Ответить
Учительница рисования- уже бы кто права качал в школе, остались только разве что уборщицы. Этот предмет вообще не нужен. Рисование может быть только по желанию
Пусть теперь рисует дома, ещё штраф ей закатить , чтоб знала
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12.10.2020 19:39 Ответить
А чим ти краща, Таня ?
Так само стверджуєш, що росіска це твій рідний язик, яким ти не поступишся кацапам.
Бачиш , у що виливається така твоя поза.
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12.10.2020 19:50 Ответить
Ксения, вы как всегда все перекручиваете. Трактуете мои слова по-своему, искажая сказанное мной зеркально. Одно дело- это возможность говорить так, как хочешь, и совсем другое - буллинг ребёнка как таковой, да ещё и за использование государственного языка в школе или где бы то ни было. То, о чем вы говорите абсолютно несовременно, бесперспективно. Мир идёт семимильными шагами к толерантности и оценке личности не за то, какой она или он национальности, цвета кожи, вероисповедания или за то, что говорят на том или ином языке, а за моральные и личностные качества человека. Янык выучил мову, но это не помешало ему продавать Украину. К Цензор нет претензии будут за русскоязычную версию?
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12.10.2020 20:14 Ответить
Та набрид вже диктат кацапщини в Україні.
Порозводили толерастію. Та українці беззахисні в своїй країні. Завдяки вашій толерантності.
А якщо подивитись на Німеччину - толерантну і не дуже, то сліди толерантності побачимо у бруді, наркоманіїї та злочинах, чого мінімум в нетолерантній частині. Бо там значно менше толерастів.
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12.10.2020 20:20 Ответить
Есть демократия и есть диктатура. Вам нужна 'сильная рука'?

И не надо здесь рассказывать про 'беззащитных украинцев'. Украинцы- это не национальность, а нация, состоящая из многих национальностей, и этой нации никакая 'защита' не нужна. Научились от Пу. Прям коробит от этих слов о 'защите'
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12.10.2020 20:26 Ответить
Хто такий Пу ?
Якщо вже користуєшся росіскою то не вдавай, що не чула матюків.
Це теж твоя рідна мова.
Мені потрібне панування українського в Україні.
А не ваша кацапщина. Ти не належиш до української нації, бо ти відмовилась від мови. Вона тобі не рідна.
В нормальних успішних країнах ти не зможеш бути рівною в суспільстві без знання державної мови. А тут все українське принижують. Їм все можна, бо вони під захисто фуйла.
Набридло вже !
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12.10.2020 20:31 Ответить
Ваш спич не имеет ничего общего с реальной жизнью, где никто ничего украинского не принижує, а, навпаки , в статье речь идёт о том, что учительницу наказали.
Українська - державна. Никто с этим не спорит, так что ваша буря в стакане и негодование вообще ни о чем.
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12.10.2020 21:13 Ответить
Це не перший випадок похабного ставлення до українського.
Давнішня тенденція.
https://www.youtube.com/watch?v=ZG9eSmOBoYY&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Євген Клопотенко: "Для того, щоб нація не була нацією треба забрати їжу і мову" | Рандеву

З 39 хв про мову та її значення.
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12.10.2020 21:35 Ответить
"Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу" - знаеш звідки це? З нашоі деклараціі про незалежність. У нас національна держава. тих, хто ходять у вишиванках. північнише - федерація. от там - мультикультура. а тепер скажи - ти звідки?
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12.10.2020 23:07 Ответить
Не забувай, Таня, що до толерантності йде не світ. Ні, ні. Не плутай.
До толерантності йде західна цивілізація. А інші не сприймають, а використовують цю дурість проти толерастів. Вони не будуть толерантними до тих, хто їх захищає.
Європа ще відчує гіркий присмак від помилкової політики лібералізму і соціалізму.
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12.10.2020 20:22 Ответить
Толерантность- это терпимость. Это понимание того, что все мы разные. В вашей интерпретации это что-то другое, отрицательное.
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12.10.2020 20:32 Ответить
Терпіли ви по життю.
Агресор не буде проявляти толерантність. Шкода, що не доходить.
Подивись відео. Оце і є наслідок толерастії. Принижена україномовна дитина.
Вирок всій вашій довбаній толерастії.
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12.10.2020 20:34 Ответить
В Європі існує політика толерантності, бо там мало росіян, і Росія не на кордоні. Щодо мови, у них у кожній країні -- своя. У Іспанії за роки не почуєш по радіо французької і дуже рідко пісню англійською. Кожна країна береже свій мовний простір. У нас війна національно-визвольна і толерантність грає на окупанта і колонізатора. Російська мова є ворожа зброя.
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12.10.2020 21:49 Ответить
Воркута красивый руусскоязычный город. Там ридна мова нэ лунае. Рая собрала вализы и дрыснула. Да к стати восемь месяцев там лето остальное весна.
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12.10.2020 19:40 Ответить
А что образование еще не на украинском языке в Украине? Вроде бы закон о языке принят.
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12.10.2020 19:45 Ответить
а на нього сруть і це як раз ти бачиш саме як сруть. А кричать на всіхї углах, що узькочлюстних прижимають. А тут реально, українці під пресом.
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13.10.2020 01:47 Ответить
В таких випадках потрібно звільняти всю шкільну адміністрацію.
Порозводили сепрське кубло. Травмують діткам психіку.
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12.10.2020 19:52 Ответить
Вот бы этого убожества знать телефонный номер, чи и домашний адресок, чтобы пообщаться (письменно), мож человек исправился бы...
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12.10.2020 19:55 Ответить
А директор школи ? А хто відповідає за виховний процес в школі ? А хто призначив цього горе- вчителя ? А якби діти не записали монолог вчителя ? Звільнити ВСІХ по ВЕРТИКАЛІ до завідуючого міським відділом освіти .
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12.10.2020 19:58 Ответить
у нас давно цим ніхто не займається
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12.10.2020 20:35 Ответить
ну поки не призначиш, не взнаєш, хто є хто. Ту питання скоріш у тому, що вона явно не ожин рік таке творить, то чого вона досі на посаді?
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13.10.2020 01:49 Ответить
Просто она не владеет украинской мовой, поэтому у нее комплекс.
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12.10.2020 19:59 Ответить
Незнание языка не освобождает от криминальной ответственности, а здесь явная языковая дискриминация, а тем боле в отношении беззащитного несовершеннолетнего ребенка.
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12.10.2020 20:02 Ответить
немає в Україні корінних українців без знання державної мови.Є лише пришиблені російською пропагандою відмоленнці від рідної мови.
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13.10.2020 01:50 Ответить
Воркута ждет. Тетенька смело может возглавить местную школьную ячейку АУЕ .
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12.10.2020 20:10 Ответить
Очковтиратели. Не убедительно. Нужна публичная "казнь". С соплями рыданием и извинениями перед детьми. Хотят быстро замять скандал, так как сами такие же.
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12.10.2020 20:11 Ответить
Eе уволили за буллинг а как насчет недавно принятого закона об образовании. Неужели в Украине с 01.09.2020 есть школы где детей обучают не на государственном языке? Разъясните кто в курсе.
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12.10.2020 20:21 Ответить
Подумаєш, там щось прийняли. Педкоронованим хабалкам закон не писаний.
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13.10.2020 01:52 Ответить
Ось яку мову потрібно реально захищати.
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12.10.2020 20:22 Ответить
так, малій треба дати нагороду, яка там є військовим від народу? Вона мала, але вже профі по вскриванню кгб-ешних консерв.
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13.10.2020 01:54 Ответить
Правильнои сделали с этой ****** -учительницей!!Ппусть идёт в посудомойщицы к Зеле если могов нет!! Туда всех дебильных принимают!!
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12.10.2020 20:28 Ответить
Ну от чого ти такий дурний? Ну от чого в тебе не виникає сумнівів? Не виправдовуючи слів учителя, пропоную піти попрацювати у школу, зараз можна усім і буде щастя 56 днів відпусти улітку
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12.10.2020 20:33 Ответить
ти зовсім з дуба рухнув? а нє, ти просто продукт пострадянської української школи. Ти зараз відійшов від випадку і пішов у загал. ну класичний продукт такої самої хабалк у педкороні.
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13.10.2020 01:57 Ответить
где-нибудь в россии в колонию к малолеткам её пристроить, типа учителем. с её замашками крикливой савецкой пионервожатой, ей там самое место.
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12.10.2020 20:42 Ответить
шмарклет в министерство возьмет. там такие "таланты" востребованы.
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12.10.2020 20:42 Ответить
Она девочку при всех опустила за то что она разговаривает на родном языке.
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12.10.2020 20:43 Ответить
та інтонація її вздрючила, просто інтонація. говори вона іншою, хабалку б так само вздрючило.
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13.10.2020 01:59 Ответить
не факт
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13.10.2020 02:04 Ответить
факт, ще й який. Таких усе дратує, що не є стандартом їхньої сраки життя. Коли українці живуть за кордоном, у них інтонація говору змінюється на інтонацію мови країни проживання, і коли вони попервах говорять потім українською, перші речень 5 ідуть з інтонацією чужої мови і це ахрєнєть як бісиль периферію.
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13.10.2020 09:04 Ответить
уволить мало-нужно запретить ей учить детей пожизненно-
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12.10.2020 21:00 Ответить
В Одесі звільнили вчительку, яка накричала на україномовну школярку - Цензор.НЕТ 9177
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12.10.2020 21:05 Ответить
Нічого не вийде їм
Місцевий ківаловський суд поновить цю сепарку на посаді. І це станеться після виборів.
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12.10.2020 21:10 Ответить
таке дуже можливо.
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13.10.2020 02:00 Ответить
треба директору виїбати вчительку перед всією школою за це
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12.10.2020 21:35 Ответить
"В Одессе уволили учительницу...", - а як її примудрилися звільнити, коли тільки "...ожидается издание соответствующего приказа." ?
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12.10.2020 21:48 Ответить
Учительница рисования одесской гимназии №4 Раиса Пироговская

===========
Ищем сучку и ее деток во всех соц сетях, вычисляем домашний адрес, телефоны, и указываем ей ее место в жизни и ее семейке от детей до бабушек
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12.10.2020 21:56 Ответить
а ти тягнеш на совкового кгб-шника, вони дітей ворогів народу теж ворогами робили.
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13.10.2020 02:01 Ответить
схибила курка,її і бий. а діти ще свого не начудили,їх ні за шо.
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13.10.2020 02:02 Ответить
А шо вы удивляетесь? Одесса она кацапская. Послушайте учеников в классе,по поводу общения на украинском.
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12.10.2020 22:11 Ответить
Так это и в Киеве имеется.
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12.10.2020 22:18 Ответить
Не кацапская, а русскоязычная.
Не путай, чмо.
А за кацапами в Дом профсоюзов загляни, что на Куликовом поле...
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12.10.2020 22:39 Ответить
Во первых ты сам ЧМО,во вторых ты за дом профсоюзов загляни,сколько их еще живых ходит и ждет прихода "вежливых".
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12.10.2020 22:44 Ответить
узькомозгла. русский делаєт мозг узкім.
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13.10.2020 02:04 Ответить
И эту мразь не понизили в избирательных правах.
И не понизят.
Не удивлюсь, если повысят.
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12.10.2020 22:38 Ответить
Кацапы обратились к комиссару ЕС Дуни Миятович, про притеснение своего мацковского наречия в Украине. - аксюморон на лицо... или на кацапскую поганую харю?
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12.10.2020 22:57 Ответить
В ********** не має жодної української школи. Єдину українську бібліотеку і ту закрили ще в 2014. Закрити всі кацапомовні школи в Україні!
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12.10.2020 23:21 Ответить
вже всі школи з цього першого вересня перейшли на державну. але є отакі консерви. вони не перейшли і перейдуть лише за умов "за горло".
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13.10.2020 02:06 Ответить
Добре, що знайшовся хтось, хто зробив запис цього свинства.
А якби запису не було то це б продовжувалось і надалі.
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12.10.2020 23:31 Ответить
кажуть, що дівчинка просто мала за звичку записувати урок на аудіо. щоб дома прослуховувати для себе. бо запис починається не в момент воплів хабалихи, а у робочій ситуації. зазвичай запис робиться коли все почалося і срочно треба записувати, або, коли планують провокацію. Другий варіант відпадає одразу, бо немає провокації для нормальної людини. ну а носітєлі узького мозку самі надрочуються.
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13.10.2020 02:11 Ответить
таких "вчителів" тре ганьбити всією країною. Їм не повинно знайтись місця роботи в жодній школі/виші, навіть місця прибиральниці. Особисто мене обурює навіть не ставлення до дитини цієї кобили, а ставлення до рідної мови, до національної ознаки громадянина України ! Якщо таке пропагують на своїх уроках такі "вчительки", то взагалі геть з країни! На кацапстан!
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13.10.2020 00:39 Ответить
блін, як же мене бісить те, що ми, українці, весь час повинні захищати українське в Україні !
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13.10.2020 00:41 Ответить
але файно, що консерва вскрилась, та ще й перед виборами. нехай дрочери за узький язик побачать як воно насправді.
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13.10.2020 02:14 Ответить
ви напевно пожартували. Бо "побачити" може лише той, хто щиро помиляється. Зелені не помиляються. Це їх усвідомлена позиція - руйнація всього, що має доводити що Україна існує. Не може титульна нація в Україні розмовляти російською, чи польською, чи вірменською, чи будь якою іншою мовою, окрім української. Тому ці нічого не побачать. Вони в черговий раз заплющать на цей випадок очі.
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13.10.2020 20:36 Ответить
Расстрелять падлюку без суда и следствия!
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13.10.2020 01:47 Ответить
По сраці її кропивкою,курву кацапську!
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13.10.2020 02:47 Ответить
у даному випадку, цю хвору на голову вчительку і близько підпускати до дітей неможливо, у глухому селі так не ведуть себе як ця хабалка з привозу, а мова це був тільки привід для загострення ї хвороби,- елітна гімназія,- набирає всякий непотріб у свій штат
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13.10.2020 07:22 Ответить
ДИЧЬ.
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13.10.2020 08:12 Ответить
Можно подавать документы в ЕСПЧ.
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13.10.2020 09:52 Ответить
Пирожками на Привозе разрешить надо торговать... Сдохънеть с голодухи тетька...
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13.10.2020 17:17 Ответить
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