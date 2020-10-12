В Одессе уволили учительницу, накричавшую на украиноязычную школьницу
Одесскую учительницу, которая во время урока возмутилась из-за украинского языка школьницы, уволили.
Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Поведение учителя, по моему мнению, безусловно несовместимое с деятельностью в учебном заведении. Директором принято решение об увольнении по ст. 41, п.3 "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Сейчас ожидается издание соответствующего приказа. С обращением в компетентные органы. Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку", - написала Буйневич.
Как сообщалось, учительница рисования в одесской школе накричала на девочку, которая ответила ей на украинском языке.
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Цікаво скільки збрили з батьків за ці підручники?
Пусть теперь рисует дома, ещё штраф ей закатить , чтоб знала
Так само стверджуєш, що росіска це твій рідний язик, яким ти не поступишся кацапам.
Бачиш , у що виливається така твоя поза.
Порозводили толерастію. Та українці беззахисні в своїй країні. Завдяки вашій толерантності.
А якщо подивитись на Німеччину - толерантну і не дуже, то сліди толерантності побачимо у бруді, наркоманіїї та злочинах, чого мінімум в нетолерантній частині. Бо там значно менше толерастів.
И не надо здесь рассказывать про 'беззащитных украинцев'. Украинцы- это не национальность, а нация, состоящая из многих национальностей, и этой нации никакая 'защита' не нужна. Научились от Пу. Прям коробит от этих слов о 'защите'
Якщо вже користуєшся росіскою то не вдавай, що не чула матюків.
Це теж твоя рідна мова.
Мені потрібне панування українського в Україні.
А не ваша кацапщина. Ти не належиш до української нації, бо ти відмовилась від мови. Вона тобі не рідна.
В нормальних успішних країнах ти не зможеш бути рівною в суспільстві без знання державної мови. А тут все українське принижують. Їм все можна, бо вони під захисто фуйла.
Набридло вже !
Українська - державна. Никто с этим не спорит, так что ваша буря в стакане и негодование вообще ни о чем.
Давнішня тенденція.
https://www.youtube.com/watch?v=ZG9eSmOBoYY&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Євген Клопотенко: "Для того, щоб нація не була нацією треба забрати їжу і мову" | Рандеву
З 39 хв про мову та її значення.
До толерантності йде західна цивілізація. А інші не сприймають, а використовують цю дурість проти толерастів. Вони не будуть толерантними до тих, хто їх захищає.
Європа ще відчує гіркий присмак від помилкової політики лібералізму і соціалізму.
Агресор не буде проявляти толерантність. Шкода, що не доходить.
Подивись відео. Оце і є наслідок толерастії. Принижена україномовна дитина.
Вирок всій вашій довбаній толерастії.
Порозводили сепрське кубло. Травмують діткам психіку.
Місцевий ківаловський суд поновить цю сепарку на посаді. І це станеться після виборів.
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Ищем сучку и ее деток во всех соц сетях, вычисляем домашний адрес, телефоны, и указываем ей ее место в жизни и ее семейке от детей до бабушек
Не путай, чмо.
А за кацапами в Дом профсоюзов загляни, что на Куликовом поле...
И не понизят.
Не удивлюсь, если повысят.
А якби запису не було то це б продовжувалось і надалі.