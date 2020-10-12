В Одессе уволили учительницу, накричавшую на украиноязычную школьницу

Одесскую учительницу, которая во время урока возмутилась из-за украинского языка школьницы, уволили.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поведение учителя, по моему мнению, безусловно несовместимое с деятельностью в учебном заведении. Директором принято решение об увольнении по ст. 41, п.3 "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Сейчас ожидается издание соответствующего приказа. С обращением в компетентные органы. Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку", - написала Буйневич.

Как сообщалось, учительница рисования в одесской школе накричала на девочку, которая ответила ей на украинском языке.

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