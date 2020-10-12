В Одесі звільнили вчительку, яка накричала на україномовну школярку

Одеську вчительку, яка під час уроку обурилася через українську мову школярки, звільнили.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поведінка вчителя, на мою думку, беззаперечно несумісна з діяльністю у закладі освіти. Директором ухвалено рішення про звільнення за ст. 41, п.3 "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи". Наразі очікується видання відповідного наказу. Зі зверненням до компетентних органів. Приношу свої вибачення від усіх освітян батькам і дитині", - написала Буйневич.

Як повідомлялося, вчителька малювання в одеській школі накричала на дівчинку, яка відповіла їй українською мовою.

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