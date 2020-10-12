Зеленский назначил Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №427/2020 от 12 октября опубликован на сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, 28 августа Зеленский уволил Ольгу Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ, и назначил ее первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

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