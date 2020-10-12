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Зеленский назначил Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета

Зеленский назначил Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №427/2020 от 12 октября опубликован на сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, 28 августа Зеленский уволил Ольгу Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ, и назначил ее первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского

Автор: 

Антимонопольный комитет (483) Горобец (4)


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Топ комментарии
+2
Чей продюсер Горобец?
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12.10.2020 23:10 Ответить
+1
Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 1870Как писал https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , в Киеве на Крещатике ночью 11 октября 49-летний https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-tsentre-kieva-muzhchina-ustroil-samosozhzhenie-video-21.htm мужчина поджег себя . Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=-UC%2CP-R Микола Микитенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179808187076862&id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=%2CO%2CP-R 10 октября в 23:32 ·

Поддержите за все мои грехи!!! Слава Украине!!! Иду к дебилу зе- объяснить как живем на фронте, и как защищаем Украину!!!как, *** ,живем здесь!!!!когда это падло , ***, в роскоши!!!, кто сможет, подъедезджайте к администратии ***дского президента!!!!!
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12.10.2020 23:15 Ответить
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что за гусь
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12.10.2020 23:10 Ответить
Не гусь , а горобець.
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12.10.2020 23:12 Ответить
клоун и горобець.это сила. цирк и зоопарк.
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12.10.2020 23:28 Ответить
Чей продюсер Горобец?
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12.10.2020 23:10 Ответить
Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 1870Как писал https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , в Киеве на Крещатике ночью 11 октября 49-летний https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-tsentre-kieva-muzhchina-ustroil-samosozhzhenie-video-21.htm мужчина поджег себя . Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=-UC%2CP-R Микола Микитенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179808187076862&id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=%2CO%2CP-R 10 октября в 23:32 ·

Поддержите за все мои грехи!!! Слава Украине!!! Иду к дебилу зе- объяснить как живем на фронте, и как защищаем Украину!!!как, *** ,живем здесь!!!!когда это падло , ***, в роскоши!!!, кто сможет, подъедезджайте к администратии ***дского президента!!!!!
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12.10.2020 23:15 Ответить
Горобець упал намоченньій.
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12.10.2020 23:31 Ответить
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info.
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12.10.2020 23:33 Ответить
Основателем БРСМ-Нафта является украинский предприниматель Андрей Биба.
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12.10.2020 23:34 Ответить
Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 5655
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12.10.2020 23:43 Ответить
Эмиль Горобец - так то ж естрадник 60 -х !Не згадаюю жодної пєстні ..)
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13.10.2020 12:44 Ответить
 
 