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Новини
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Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету

Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №427/2020 від 12 жовтня опубліковано на сайті глави Української держави.

Як повідомлялося, 28 серпня Зеленський звільнив Ольгу Музиченко з посади державного уповноваженого АМКУ, і призначив її першою заступницею глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

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Автор: 

Антимонопольний комітет (1782) Горобець (4)


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Топ коментарі
+2
Чей продюсер Горобец?
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12.10.2020 23:10 Відповісти
+1
Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 1870Как писал https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , в Киеве на Крещатике ночью 11 октября 49-летний https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-tsentre-kieva-muzhchina-ustroil-samosozhzhenie-video-21.htm мужчина поджег себя . Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=-UC%2CP-R Микола Микитенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179808187076862&id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=%2CO%2CP-R 10 октября в 23:32 ·

Поддержите за все мои грехи!!! Слава Украине!!! Иду к дебилу зе- объяснить как живем на фронте, и как защищаем Украину!!!как, *** ,живем здесь!!!!когда это падло , ***, в роскоши!!!, кто сможет, подъедезджайте к администратии ***дского президента!!!!!
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12.10.2020 23:15 Відповісти
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что за гусь
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12.10.2020 23:10 Відповісти
Не гусь , а горобець.
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12.10.2020 23:12 Відповісти
клоун и горобець.это сила. цирк и зоопарк.
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12.10.2020 23:28 Відповісти
Чей продюсер Горобец?
показати весь коментар
12.10.2020 23:10 Відповісти
Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 1870Как писал https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , в Киеве на Крещатике ночью 11 октября 49-летний https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-tsentre-kieva-muzhchina-ustroil-samosozhzhenie-video-21.htm мужчина поджег себя . Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=-UC%2CP-R Микола Микитенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179808187076862&id=100051430464287&__cft__[0]=AZXAq1pELADN8lKhOcfUkWE34FL26eWfGKwgVSNviDvkkzQdDo1oFxpidTTxPIPFhXW2-LlQze63sOUgCy3Mx5KUgyyO7fbFgZVdd67Mzv-OBvJ5Ny-_FFH0FpP8VoNeLA8&__tn__=%2CO%2CP-R 10 октября в 23:32 ·

Поддержите за все мои грехи!!! Слава Украине!!! Иду к дебилу зе- объяснить как живем на фронте, и как защищаем Украину!!!как, *** ,живем здесь!!!!когда это падло , ***, в роскоши!!!, кто сможет, подъедезджайте к администратии ***дского президента!!!!!
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12.10.2020 23:15 Відповісти
Горобець упал намоченньій.
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12.10.2020 23:31 Відповісти
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info.
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12.10.2020 23:33 Відповісти
Основателем БРСМ-Нафта является украинский предприниматель Андрей Биба.
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12.10.2020 23:34 Відповісти
Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 5655
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12.10.2020 23:43 Відповісти
Эмиль Горобец - так то ж естрадник 60 -х !Не згадаюю жодної пєстні ..)
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13.10.2020 12:44 Відповісти
 
 