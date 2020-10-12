Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету
Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №427/2020 від 12 жовтня опубліковано на сайті глави Української держави.
Як повідомлялося, 28 серпня Зеленський звільнив Ольгу Музиченко з посади державного уповноваженого АМКУ, і призначив її першою заступницею глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.
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+2 ggl chrm
показати весь коментар12.10.2020 23:10 Відповісти Посилання
+1 ruda
показати весь коментар12.10.2020 23:15 Відповісти Посилання
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Поддержите за все мои грехи!!! Слава Украине!!! Иду к дебилу зе- объяснить как живем на фронте, и как защищаем Украину!!!как, *** ,живем здесь!!!!когда это падло , ***, в роскоши!!!, кто сможет, подъедезджайте к администратии ***дского президента!!!!!