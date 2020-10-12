Зеленський призначив Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №427/2020 від 12 жовтня опубліковано на сайті глави Української держави.

Як повідомлялося, 28 серпня Зеленський звільнив Ольгу Музиченко з посади державного уповноваженого АМКУ, і призначив її першою заступницею глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

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