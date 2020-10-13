РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10591 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 449 9

Учебные заведения могут сами определяться с каникулами, - Шкарлет

Учебные заведения могут сами определяться с каникулами, - Шкарлет

МОН рекомендует учебным заведениям установить дистанционное обучение до 15 ноября - независимо от цвета карантинной зоны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня почти 110 тысяч детей - на самоизоляции, почти 4700 классов, примерно 320 школ находятся на самоизоляции. Учитывая, что дети меньше болеют, но они являются потенциальными переносчиками этой инфекции, это решение (о дистанционном обучении - ред.) не является принудительным, скорее носит рекомендательный характер. И сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС было предложено сделать на две недели, с 15 по 30 октября, каникулярный период для школ. Детских садов это не касается, а для учебных заведений рекомендуется установить дистанционную форму обучения, независимо от окраски цветом какой-то части Украины, с 15 октября по 15 ноября. Но это - опять же - рекомендательный характер", - рассказал Шкарлет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 31 декабря, - главный санврач Ляшко

Он напомнил, что традиционно осенние каникулы в заведениях среднего общего образования проходили с 22 октября по 30 октября.

Впрочем, по словам Шкарлета, учебные заведения, подразделения образования органов местного самоуправления имеют автономию и могут самостоятельно определять для себя сценарий - главное, чтобы в течение учебного года продолжительность каникул составляла не менее 30 дней.

В то же время и.о. министра отметил, что детских садов такая рекомендация не касается, поскольку в этом вопросе присутствует экономическая составляющая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования официально рекомендовало вузам на месяц перейти на дистанционное обучение с 15 октября и на это время выселить студентов из общежитий

"Детские сады остаются работать в рамках обычного постановления о карантине. Эта возрастная категория наименее уязвима к коронавирусу. И существует влияние на экономику - у родителей должна быть возможность зарабатывать", - отметил руководитель МОН.

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я так понял правительство на эту проблему забило большой зелёный болт, и мол пусть на местах сами разбираются ?
показать весь комментарий
13.10.2020 08:39 Ответить
Патамушта ми всі президенти, як сказав янелох. Ось і розбирайтесь там.
показать весь комментарий
13.10.2020 08:56 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці, у м. Київ помер декан географічного факультету - і цe тільки початок...
https://suspilne.media/68914-dekan-geograficnogo-fakultetu-knu-pomer-cerez-covid-19/
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
показать весь комментарий
13.10.2020 09:19 Ответить
Що за москаль писав цей текст? Помилка на помилці
показать весь комментарий
13.10.2020 12:51 Ответить
(с) я вам ничего не должен. Цей зелений уряд ні за що не відповідає, нічого не вирішує, прийшли - наворували та пішли...
показать весь комментарий
13.10.2020 09:21 Ответить
Трусливе непорозуміння. Якщо держава ні за що нe відповідає- навіщо трeба ця систeма і ця дeржава. Вчитeлям видали лишe одну маску на вeсь час - півтора місяца! Адміністація шкіл погорожує за розкриття "конфідeнційноі інформаціі" щодо захворбваності ковід у закладі.
показать весь комментарий
13.10.2020 08:44 Ответить
А больные сами решают с протоколом лечения- вот и зашибись
показать весь комментарий
13.10.2020 09:02 Ответить
КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.($ 4000 )

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.
показать весь комментарий
13.10.2020 09:19 Ответить
"Решайте сами" - любимое словосочетание всех безответственных дилетантов.
показать весь комментарий
13.10.2020 09:40 Ответить
 
 