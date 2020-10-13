Учебные заведения могут сами определяться с каникулами, - Шкарлет

МОН рекомендует учебным заведениям установить дистанционное обучение до 15 ноября - независимо от цвета карантинной зоны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня почти 110 тысяч детей - на самоизоляции, почти 4700 классов, примерно 320 школ находятся на самоизоляции. Учитывая, что дети меньше болеют, но они являются потенциальными переносчиками этой инфекции, это решение (о дистанционном обучении - ред.) не является принудительным, скорее носит рекомендательный характер. И сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС было предложено сделать на две недели, с 15 по 30 октября, каникулярный период для школ. Детских садов это не касается, а для учебных заведений рекомендуется установить дистанционную форму обучения, независимо от окраски цветом какой-то части Украины, с 15 октября по 15 ноября. Но это - опять же - рекомендательный характер", - рассказал Шкарлет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 31 декабря, - главный санврач Ляшко

Он напомнил, что традиционно осенние каникулы в заведениях среднего общего образования проходили с 22 октября по 30 октября.

Впрочем, по словам Шкарлета, учебные заведения, подразделения образования органов местного самоуправления имеют автономию и могут самостоятельно определять для себя сценарий - главное, чтобы в течение учебного года продолжительность каникул составляла не менее 30 дней.

В то же время и.о. министра отметил, что детских садов такая рекомендация не касается, поскольку в этом вопросе присутствует экономическая составляющая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования официально рекомендовало вузам на месяц перейти на дистанционное обучение с 15 октября и на это время выселить студентов из общежитий

"Детские сады остаются работать в рамках обычного постановления о карантине. Эта возрастная категория наименее уязвима к коронавирусу. И существует влияние на экономику - у родителей должна быть возможность зарабатывать", - отметил руководитель МОН.