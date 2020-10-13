Учебные заведения могут сами определяться с каникулами, - Шкарлет
МОН рекомендует учебным заведениям установить дистанционное обучение до 15 ноября - независимо от цвета карантинной зоны.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня почти 110 тысяч детей - на самоизоляции, почти 4700 классов, примерно 320 школ находятся на самоизоляции. Учитывая, что дети меньше болеют, но они являются потенциальными переносчиками этой инфекции, это решение (о дистанционном обучении - ред.) не является принудительным, скорее носит рекомендательный характер. И сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС было предложено сделать на две недели, с 15 по 30 октября, каникулярный период для школ. Детских садов это не касается, а для учебных заведений рекомендуется установить дистанционную форму обучения, независимо от окраски цветом какой-то части Украины, с 15 октября по 15 ноября. Но это - опять же - рекомендательный характер", - рассказал Шкарлет.
Он напомнил, что традиционно осенние каникулы в заведениях среднего общего образования проходили с 22 октября по 30 октября.
Впрочем, по словам Шкарлета, учебные заведения, подразделения образования органов местного самоуправления имеют автономию и могут самостоятельно определять для себя сценарий - главное, чтобы в течение учебного года продолжительность каникул составляла не менее 30 дней.
В то же время и.о. министра отметил, что детских садов такая рекомендация не касается, поскольку в этом вопросе присутствует экономическая составляющая.
"Детские сады остаются работать в рамках обычного постановления о карантине. Эта возрастная категория наименее уязвима к коронавирусу. И существует влияние на экономику - у родителей должна быть возможность зарабатывать", - отметил руководитель МОН.
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КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.
КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.