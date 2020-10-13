Навчальні заклади можуть самі визначатися з канікулами, - Шкарлет

МОН рекомендує навчальним закладам встановити дистанційне навчання до 15 листопада - незалежно від кольору карантинної зони.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні майже 110 тисяч дітей - на самоізоляції, майже 4700 класів, приблизно 320 шкіл перебувають на самоізоляції. З огляду на те, що діти менше хворіють, але вони є потенційними переносниками цієї інфекції, це рішення (про дистанційне навчання. - Ред.) не є примусовим, скоріше має рекомендаційний характер. І сьогодні на комісії ТЕБ та НС було запропоновано зробити на два тижні, з 15 до 30 жовтня, канікулярний період для шкіл. Дитячих садочків це не стосується, а для закладів освіти рекомендується встановити дистанційну форму навчання, незалежно від забарвлення кольором якоїсь частини України, з 15 жовтня по 15 листопада. Але це - знову ж таки - рекомендаційний характер", - розповів Шкарлет.

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Він нагадав, що традиційно осінні канікули в закладах середньої загальної освіти відбувалися з 22 жовтня до 30 жовтня.

Утім, за словами Шкарлета, освітні заклади, підрозділи освіти органів місцевого самоврядування мають автономію і можуть самостійно визначати для себе сценарій - головне, щоб упродовж навчального року тривалість канікул становила не менше 30 днів.

Водночас в.о міністра наголосив, що дитячих садочків така рекомендація не стосується, оскільки в цьому питанні є економічна складова.

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"Дитячі садочки залишаються працювати в межах звичайної постанови про карантин. Ця вікова категорія є найменш уразливою щодо коронавірусу. І є вплив на економіку - у батьків має бути можливість заробляти", - зазначив очільник МОН.