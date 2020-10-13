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Новини Коронавірус і карантин
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Навчальні заклади можуть самі визначатися з канікулами, - Шкарлет

Навчальні заклади можуть самі визначатися з канікулами, - Шкарлет

МОН рекомендує навчальним закладам встановити дистанційне навчання до 15 листопада - незалежно від кольору карантинної зони.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні майже 110 тисяч дітей - на самоізоляції, майже 4700 класів, приблизно 320 шкіл перебувають на самоізоляції. З огляду на те, що діти менше хворіють, але вони є потенційними переносниками цієї інфекції, це рішення (про дистанційне навчання. - Ред.) не є примусовим, скоріше має рекомендаційний характер. І сьогодні на комісії ТЕБ та НС було запропоновано зробити на два тижні, з 15 до 30 жовтня, канікулярний період для шкіл. Дитячих садочків це не стосується, а для закладів освіти рекомендується встановити дистанційну форму навчання, незалежно від забарвлення кольором якоїсь частини України, з 15 жовтня по 15 листопада. Але це - знову ж таки - рекомендаційний характер", - розповів Шкарлет.

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Він нагадав, що традиційно осінні канікули в закладах середньої загальної освіти відбувалися з 22 жовтня до 30 жовтня.

Утім, за словами Шкарлета, освітні заклади, підрозділи освіти органів місцевого самоврядування мають автономію і можуть самостійно визначати для себе сценарій - головне, щоб упродовж навчального року тривалість канікул становила не менше 30 днів.

Водночас в.о міністра наголосив, що дитячих садочків така рекомендація не стосується, оскільки в цьому питанні є економічна складова.

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"Дитячі садочки залишаються працювати в межах звичайної постанови про карантин. Ця вікова категорія є найменш уразливою щодо коронавірусу. І є вплив на економіку - у батьків має бути можливість заробляти", - зазначив очільник МОН.

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Я так понял правительство на эту проблему забило большой зелёный болт, и мол пусть на местах сами разбираются ?
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13.10.2020 08:39 Відповісти
Патамушта ми всі президенти, як сказав янелох. Ось і розбирайтесь там.
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13.10.2020 08:56 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці, у м. Київ помер декан географічного факультету - і цe тільки початок...
https://suspilne.media/68914-dekan-geograficnogo-fakultetu-knu-pomer-cerez-covid-19/
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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13.10.2020 09:19 Відповісти
Що за москаль писав цей текст? Помилка на помилці
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13.10.2020 12:51 Відповісти
(с) я вам ничего не должен. Цей зелений уряд ні за що не відповідає, нічого не вирішує, прийшли - наворували та пішли...
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13.10.2020 09:21 Відповісти
Трусливе непорозуміння. Якщо держава ні за що нe відповідає- навіщо трeба ця систeма і ця дeржава. Вчитeлям видали лишe одну маску на вeсь час - півтора місяца! Адміністація шкіл погорожує за розкриття "конфідeнційноі інформаціі" щодо захворбваності ковід у закладі.
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13.10.2020 08:44 Відповісти
А больные сами решают с протоколом лечения- вот и зашибись
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13.10.2020 09:02 Відповісти
КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.($ 4000 )

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ? Те педагоги, которые работают на условиях почасовой оплаты труда и не ведут занятий во время каникул, зарплату за это время не получают.
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13.10.2020 09:19 Відповісти
"Решайте сами" - любимое словосочетание всех безответственных дилетантов.
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13.10.2020 09:40 Відповісти
 
 