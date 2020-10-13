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ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ

ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе.

Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) Фонда, обнародованному во вторник, повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно WEO, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году понижена с 4,5% до 3,2%, в следующем – с 7,2% до 5%. Инфляция на конец периода, согласно документу, в этом году составит 5,2%, в следующем возрастет до 5,8%.

Как сообщалось, в 2019 году украинская экономика выросла на 3,2% при инфляции 4,1%.

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Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета в 2,7% ВВП в этом году может смениться профицитом в 4,3% ВВП с возвращением к дефициту 3,4% ВВП в следующем году, тогда как в июне МВФ ожидал дефицит в этом году 1,7% ВВП, в следующем – 2% ВВП.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий – 9,6%.

Восстановление мировой экономики в 2021 году, по мнению МВФ, будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидалось в июне - 5,2% вместо 5,4%. Существенно поубавилось оптимизма и относительно роста российской экономики в следующем году - 2,8% вместо 4,1%. Прогноз Минэкономразвития и ЦБ на 2021 год - рост соответственно на 3,3% и 3,5-4,5%.

Оценка падения экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020 год ухудшена до 3,3% (ранее ожидалось снижение на 3%). В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущий прогноз - 5,9%).

МВФ повысил прогноз роста экономики Китая в 2020 году - до 1,9% с 1%, в 2021 году ожидает ее рост на 8,2% (оценка не изменилась).

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Фонд продолжает ухудшать оценку падения ВВП Индии. В июне он уже прогнозировал падение на 4,5% вместо роста на 1,9%, которые ожидал в апреле, сейчас же фонд ждет еще более глубокого падения индийской экономики - на 10,3%. При этом темпы восстановления ВВП в 2021 году повышены до 8,8% с 6%.

Падение бразильской экономики, как ожидает МВФ, будет менее драматическим - на 5,8%, а не на 9,1%. На 2021 год прогноз роста снижен до 2,8% с 3,6%.

Прогноз по ВВП развитых стран в 2020 году улучшен, снижение составит 5,8%, а не 8%. Рост в 2021 году будет на уровне 3,9% (предыдущий прогноз - 4,8%).

При этом оценка уровня падения американской экономики в 2020 году уменьшена c 8% до 4,3%, в следующем году рост американской экономики составит 3,1% (4,5%).

Улучшены ожидания в отношении экономики стран еврозоны - падение в текущем году на 8,3% (было 10,2%). Снижен прогноз роста в 2021 году- 5,2% (6%).

Самое глубокое падение, по-прежнему, ожидается в Италии и в Испании - и если оценка падения для первой снижена на 2,2 п.п., до 10,6%, то в Испании сохранена на уровне 12,8%. Рост в 2021 году в Италии будет на уровне 5,2% (было 6%), в Испании ожидается более активный, чем оценивалось ранее - 7,2% (6%).

Во Франции снижение в 2020 году составит 9,8%, а не 12,5%, рост в следующем году на 6% (7,3%).

ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению фонда, на 9,8%, ранее ожидалось падение на 10,2%, а в 2021 году вырастет на 5,9% (6,3%).

В Германии ожидается снижение экономики на 6%, оптимистичнее 7,8%, ожидавшихся в июне, в 2021 году рост на 4,2% (6,3%).

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,3% (предыдущая оценка - 5,8%), в 2021 году вырастет на 2,3 (2,4%).

Автор: 

безработица (451) ВВП (643) инфляция (828) МВФ (3334)


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Топ комментарии
+13
ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 4465
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13.10.2020 16:44
+8
это прорыв, 40% ввп, инвесторы стоят в очереди к няням
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13.10.2020 16:44
+5
Да какая разница? Главное,чтобы фонарь горел и дырку в асфальте заделали.
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13.10.2020 16:48
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Правила форума Совет форумчан
что - МВФ хочеш дешевые деньги ссудить...
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13.10.2020 16:44 Ответить
Не, напоминает про 21.04.2019)
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13.10.2020 17:07 Ответить
ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 4465
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13.10.2020 16:44 Ответить
это прорыв, 40% ввп, инвесторы стоят в очереди к няням
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13.10.2020 16:44 Ответить
Проценты ВВП выросли вниз. Ишак же не говорил в какую сторону они должны расти. он говорил что "никому ничо не должен"
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13.10.2020 16:48 Ответить
Отрицательный рост (тм) Снежная Нигерия ...
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13.10.2020 17:18 Ответить
Если МВФ денег не даст, то что скажет МВФ в этом случае?
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13.10.2020 16:44 Ответить
И этот "пацан к успеху шёл"...
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13.10.2020 16:44 Ответить
У вовы быстрее падает...
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13.10.2020 16:45 Ответить
У Вовы всегда висел. То у Голобородько стояк был Но, мы же не тупицы, чтобы в сказки верить?
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13.10.2020 19:48 Ответить
Та напевне ще гірше.Просто не хочуть лякати.
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13.10.2020 16:46 Ответить
ЗЕ-ТЫПИЛЫ!!!
Может вернем "воров" и "мародеров", что бы ВВП снова стал +4% в год?
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13.10.2020 16:47 Ответить
Оказывается, марадеры, свинарчуки и т.п. воровали падение бюджета. Во как!
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13.10.2020 17:01 Ответить
да? а 2014 и 2015 не хочешь показать?
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13.10.2020 17:45 Ответить
А ты не в курсе что произошло в 2014 и 2015? Гугли и обрящешь
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13.10.2020 18:47 Ответить
Идиот или ..... идиот?
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14.10.2020 01:09 Ответить
Да какая разница? Главное,чтобы фонарь горел и дырку в асфальте заделали.
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13.10.2020 16:48 Ответить
с єтим тоже как раз не все гладко)
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13.10.2020 17:09 Ответить
*Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. (с) Криворізьський актор шапіто
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13.10.2020 16:50 Ответить
все как зе-команда обещала: -8% в год, 40% за 5 лет. они ж не говорили + или -. главное, что рейтинг "не упал" - нарiду нравится.
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13.10.2020 16:55 Ответить
Сходили лошары на выборы по-приколу: опустили ввп с +4% роста до минус 8 падения за год. Зато сшмено, ведь правда?!
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13.10.2020 16:57 Ответить
это кто ж в МВФ зелененькеому такие красивые прогнозы рисует?
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13.10.2020 16:59 Ответить
Гадание на кофейной гуще.Но с последствиями.Германия растёт .За счёт промышленного экспорта.Падает за счет авиаперевозок.Украина не так падает за счёт строительства дорог и сельского хозяйства У ахметки предприятия,показывающие убытки, обанкротить и принять в госсобственность.Особенно зелёную энергетику..
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13.10.2020 17:00 Ответить
отобрать и поделить
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13.10.2020 17:06 Ответить
И заживьом)
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13.10.2020 17:10 Ответить
Ахметка всюду показывает убытки.Убыточное отнять и перепродать.Он нищий.
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13.10.2020 18:02 Ответить
Убытки не равно банкротству. Ишак тоже всё время со своих компаний убытки показывал. И что?
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13.10.2020 18:50 Ответить
А как Украине может помочь строительство дорог? Дороги ж бесплатные. С них дохода напрямую никакого. То, что эти дельцы вместо борьбы с вирусом выделенные на это деньги "освоили" на дорогах, разве отразится на ВВП?
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13.10.2020 18:49 Ответить
Строительные компании получают плюс,Рабочие зарплату и соцстраховку.Улучшается логистика всего и снижаются накладные расходы.Мелкий бизнес становится более мобильным ,и моральный климат улучшаются .Дороги -лицо Украины.Рузвельт именно так начал поднимать США во время Великой депрессии. Это так ,навскидку.
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13.10.2020 19:11 Ответить
сравнивать нас и Германию...
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15.10.2020 17:16 Ответить
Уже упал на 11%....
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13.10.2020 17:12 Ответить
Если прочесть статью, о совсем другая картинка вырисовывается)))
Но порохня схавает)))
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13.10.2020 17:20 Ответить
Британия дасть ЗеЛенину 2,5 ярда фунтов и вова выживет....
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13.10.2020 17:22 Ответить
Зеленский - конец эпохи бедности...
Гончарук - рост ВВП Украины на 40%
Шмыгаль - 500 тысяч рабочих мест
Разумков - Больных в Раде нет
Господи! Какие еще нужны доказательства что у власти лжецы, дураки и аферисты?.
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13.10.2020 17:25 Ответить
"лжецы, дураки и аферисты"- у власти и в "шеколаде" (как всегда) - а самые умные "выборцы" ( в основе" в дупе(....- и почему так
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15.10.2020 17:28 Ответить
потому что у 73% мозги в заднице
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15.10.2020 18:11 Ответить
фонд в прогнозах спирається на інформацію з відкритих джерел, в основному державних установ які різні стат дані подають,але наприклад по безробіттю важко порахувати скільки насправді незайнятих людей,частково зайнятих ітд..тому ці данні також не є остаточними,зважаючи на обсяги тіньової економіки.
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13.10.2020 19:36 Ответить
ВВП України в 2020 році впаде на 7,2%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 6142
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13.10.2020 21:32 Ответить
как по-мне, на сегодня все предпосылки что его и на следующий "выберут"...
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15.10.2020 17:29 Ответить
Какие именно?

ЗЕ уже сейчас всего через 1,5 года только совсем полоумные поддерживают.
Да и не дотянет он до следующих выборов. Не факт даже, что живым останется.
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18.10.2020 02:38 Ответить
Какие именно? - всьо тіж розумні виборці ..., ну на крайній випадок впарять "чергового" рЄхформатора.... все мимолетнее - а ИНТЕРЕCЫ вечны.... , где еще так можно БЕЗКАРНО гоев доить....
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20.10.2020 15:13 Ответить
 
 