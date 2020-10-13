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ВВП України в 2020 році впаде на 7,2%, - прогноз МВФ

ВВП України в 2020 році впаде на 7,2%, - прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив оцінку падіння ВВП України в 2020 році до 7,2% з 8,2% в червневому прогнозі.

Згідно зі Світовим економічним прогнозом (WEO) Фонду, оприлюдненим у вівторок, підвищені також очікування зростання української економіки наступного року - з 1,1% до 3%, а у 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на на 4%. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з WEO, оцінка середньорічної інфляції в Україні у 2020 році знижена з 4,5% до 3,2%, наступного - з 7,2% до 5%. Інфляція на кінець періоду, згідно з документом, цього року становитиме 5,2%, наступного зросте до 5,8%.

Як повідомлялося, у 2019 році українська економіка зросла на 3,2% за інфляції 4,1%.

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Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку у 2,7% ВВП цього року може змінитися профіцитом у 4,3% ВВП із поверненням до дефіциту 3,4% ВВП наступного року, тоді як у червні МВФ очікував дефіцит цього року 1,7% ВВП, наступного - 2% ВВП.

МВФ також поліпшив оцінки рівня безробіття для України. Якщо в червні Фонд оцінював, що цього року він збільшиться з 8,5% до 12,6%, а наступного знизиться до 12%, то тепер прогноз рівня безробіття на цей рік становить 11%, на наступний - 9,6%.

Відновлення світової економіки у 2021 році, на думку МВФ, відбуватиметься дещо менш високими темпами, ніж очікувалося в червні, - 5,2% замість 5,4%. Суттєво поменшало оптимізму і щодо зростання російської економіки наступного року - 2,8% замість 4,1%. Прогноз Мінекономрозвитку та ЦБ на 2021 рік - зростання відповідно на 3,3% і 3,5-4,5%.

Оцінку падіння економіки країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на 2020 рік погіршено до 3,3% (раніше очікувалося зниження на 3%). У 2021 році очікується зростання на 6% (попередній прогноз - 5,9%).

МВФ підвищив прогноз зростання економіки Китаю у 2020 році - до 1,9% із 1%, у 2021 році очікує її зростання на 8,2% (оцінка не змінилася).

Фонд продовжує погіршувати оцінку падіння ВВП Індії. У червні він уже прогнозував падіння на 4,5% замість зростання на 1,9%, які очікував у квітні, наразі фонд очікує ще глибшого падіння індійської економіки - на 10,3%. При цьому темпи відновлення ВВП у 2021 році підвищено до 8,8% із 6%.

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Падіння бразильської економіки, як очікує МВФ, буде менш драматичним - на 5,8%, а не на 9,1%. На 2021 рік прогноз зростання знижений до 2,8% із 3,6%.

Прогноз щодо ВВП розвинених країн у 2020 році покращений, зниження становитиме 5,8%, а не 8%. Зростання у 2021 році буде на рівні 3,9% (попередній прогноз - 4,8%).

При цьому оцінку рівня падіння американської економіки у 2020 році зменшено із 8% до 4,3%, наступного року зростання американської економіки становитиме 3,1% (4,5%).

Поліпшено очікування щодо економіки країн єврозони - падіння цього року на 8,3% (було 10,2%). Знижено прогноз зростання у 2021 році - 5,2% (6%).

Найглибше падіння, як і раніше, очікується в Італії та в Іспанії - і якщо оцінка падіння для першої знижена на 2,2 п. п., до 10,6%, то в Іспанії збережена на рівні 12,8%. Зростання у 2021 році в Італії буде на рівні 5,2% (було 6%), в Іспанії очікується активніше, ніж оцінювалося раніше, - 7,2% (6%).

У Франції зниження у 2020 році становитиме 9,8%, а не 12,5%, зростання наступного року на 6% (7,3%).

ВВП Великої Британії впаде у 2020 році, на думку фонду, на 9,8%, раніше очікувалося падіння на 10,2%, а у 2021 році зросте на 5,9% (6,3%).

У Німеччині очікується зниження економіки на 6%, оптимістичніше 7,8%, що очікувалися в червні, у 2021 році зростання на 4,2% (6,3%).

Економіка Японії цього року знизиться на 5,3% (попередня оцінка - 5,8%), у 2021 році зросте на 2,3% (2,4%).

Автор: 

безробіття (542) ВВП (1349) інфляція (848) МВФ (3067)


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Топ коментарі
+13
ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 4465
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13.10.2020 16:44
+8
это прорыв, 40% ввп, инвесторы стоят в очереди к няням
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13.10.2020 16:44
+5
Да какая разница? Главное,чтобы фонарь горел и дырку в асфальте заделали.
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13.10.2020 16:48
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что - МВФ хочеш дешевые деньги ссудить...
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13.10.2020 16:44 Відповісти
Не, напоминает про 21.04.2019)
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13.10.2020 17:07 Відповісти
ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 4465
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13.10.2020 16:44 Відповісти
это прорыв, 40% ввп, инвесторы стоят в очереди к няням
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13.10.2020 16:44 Відповісти
Проценты ВВП выросли вниз. Ишак же не говорил в какую сторону они должны расти. он говорил что "никому ничо не должен"
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13.10.2020 16:48 Відповісти
Отрицательный рост (тм) Снежная Нигерия ...
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13.10.2020 17:18 Відповісти
Если МВФ денег не даст, то что скажет МВФ в этом случае?
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13.10.2020 16:44 Відповісти
И этот "пацан к успеху шёл"...
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13.10.2020 16:44 Відповісти
У вовы быстрее падает...
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13.10.2020 16:45 Відповісти
У Вовы всегда висел. То у Голобородько стояк был Но, мы же не тупицы, чтобы в сказки верить?
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13.10.2020 19:48 Відповісти
Та напевне ще гірше.Просто не хочуть лякати.
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13.10.2020 16:46 Відповісти
ЗЕ-ТЫПИЛЫ!!!
Может вернем "воров" и "мародеров", что бы ВВП снова стал +4% в год?
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13.10.2020 16:47 Відповісти
Оказывается, марадеры, свинарчуки и т.п. воровали падение бюджета. Во как!
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13.10.2020 17:01 Відповісти
да? а 2014 и 2015 не хочешь показать?
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13.10.2020 17:45 Відповісти
А ты не в курсе что произошло в 2014 и 2015? Гугли и обрящешь
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13.10.2020 18:47 Відповісти
Идиот или ..... идиот?
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14.10.2020 01:09 Відповісти
Да какая разница? Главное,чтобы фонарь горел и дырку в асфальте заделали.
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13.10.2020 16:48 Відповісти
с єтим тоже как раз не все гладко)
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13.10.2020 17:09 Відповісти
*Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. (с) Криворізьський актор шапіто
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13.10.2020 16:50 Відповісти
все как зе-команда обещала: -8% в год, 40% за 5 лет. они ж не говорили + или -. главное, что рейтинг "не упал" - нарiду нравится.
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13.10.2020 16:55 Відповісти
Сходили лошары на выборы по-приколу: опустили ввп с +4% роста до минус 8 падения за год. Зато сшмено, ведь правда?!
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13.10.2020 16:57 Відповісти
это кто ж в МВФ зелененькеому такие красивые прогнозы рисует?
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13.10.2020 16:59 Відповісти
Гадание на кофейной гуще.Но с последствиями.Германия растёт .За счёт промышленного экспорта.Падает за счет авиаперевозок.Украина не так падает за счёт строительства дорог и сельского хозяйства У ахметки предприятия,показывающие убытки, обанкротить и принять в госсобственность.Особенно зелёную энергетику..
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13.10.2020 17:00 Відповісти
отобрать и поделить
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13.10.2020 17:06 Відповісти
И заживьом)
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13.10.2020 17:10 Відповісти
Ахметка всюду показывает убытки.Убыточное отнять и перепродать.Он нищий.
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13.10.2020 18:02 Відповісти
Убытки не равно банкротству. Ишак тоже всё время со своих компаний убытки показывал. И что?
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13.10.2020 18:50 Відповісти
А как Украине может помочь строительство дорог? Дороги ж бесплатные. С них дохода напрямую никакого. То, что эти дельцы вместо борьбы с вирусом выделенные на это деньги "освоили" на дорогах, разве отразится на ВВП?
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13.10.2020 18:49 Відповісти
Строительные компании получают плюс,Рабочие зарплату и соцстраховку.Улучшается логистика всего и снижаются накладные расходы.Мелкий бизнес становится более мобильным ,и моральный климат улучшаются .Дороги -лицо Украины.Рузвельт именно так начал поднимать США во время Великой депрессии. Это так ,навскидку.
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13.10.2020 19:11 Відповісти
сравнивать нас и Германию...
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15.10.2020 17:16 Відповісти
Уже упал на 11%....
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13.10.2020 17:12 Відповісти
Если прочесть статью, о совсем другая картинка вырисовывается)))
Но порохня схавает)))
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13.10.2020 17:20 Відповісти
Британия дасть ЗеЛенину 2,5 ярда фунтов и вова выживет....
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13.10.2020 17:22 Відповісти
Зеленский - конец эпохи бедности...
Гончарук - рост ВВП Украины на 40%
Шмыгаль - 500 тысяч рабочих мест
Разумков - Больных в Раде нет
Господи! Какие еще нужны доказательства что у власти лжецы, дураки и аферисты?.
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13.10.2020 17:25 Відповісти
"лжецы, дураки и аферисты"- у власти и в "шеколаде" (как всегда) - а самые умные "выборцы" ( в основе" в дупе(....- и почему так
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15.10.2020 17:28 Відповісти
потому что у 73% мозги в заднице
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15.10.2020 18:11 Відповісти
фонд в прогнозах спирається на інформацію з відкритих джерел, в основному державних установ які різні стат дані подають,але наприклад по безробіттю важко порахувати скільки насправді незайнятих людей,частково зайнятих ітд..тому ці данні також не є остаточними,зважаючи на обсяги тіньової економіки.
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13.10.2020 19:36 Відповісти
ВВП України в 2020 році впаде на 7,2%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 6142
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13.10.2020 21:32 Відповісти
как по-мне, на сегодня все предпосылки что его и на следующий "выберут"...
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15.10.2020 17:29 Відповісти
Какие именно?

ЗЕ уже сейчас всего через 1,5 года только совсем полоумные поддерживают.
Да и не дотянет он до следующих выборов. Не факт даже, что живым останется.
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18.10.2020 02:38 Відповісти
Какие именно? - всьо тіж розумні виборці ..., ну на крайній випадок впарять "чергового" рЄхформатора.... все мимолетнее - а ИНТЕРЕCЫ вечны.... , где еще так можно БЕЗКАРНО гоев доить....
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20.10.2020 15:13 Відповісти
 
 