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Пандемия COVID-19 повредит мировой экономике меньше, чем предполагалось, - МВФ

Пандемия COVID-19 повредит мировой экономике меньше, чем предполагалось, - МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что влияние пандемии на глобальный экономический рост будет менее негативным, чем прогнозировалось в июне, и достигнет уровня минус 4,4% в 2020 году.

Об этом заявила на брифинге во вторник главный экономист МВФ, директор Департамента исследований Фонда Гита Гопинат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашем последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" мы продолжаем ожидать глубокой рецессии в 2020 году. По прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является несколько лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне", - отметила главный экономист МВФ .

Как отмечается в докладе, который представила Гопинат, разница между нынешним прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта. Главный экономист Фонда объяснила, что такая положительная динамика обусловлена ​​"менее пугающими" результатами роста по итогам второго квартала текущего года, а также признаками более мощного восстановления в третьем квартале.

При этом, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад, и составит 5,2% (по сравнению с прогнозируемыми ранее 5,4%).

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Представительница МВФ также подчеркнула, что пандемия ощутимо ударила по занятости, которая остается на уровне гораздо ниже, чем в прошлом году. По ее словам, ожидается, что в этом году всего около 90 млн человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического положения.

Напоминаем, МВФ улучшил прогноз по падению ВВП Украины в нынешнем году до минус 7,2% - вместо минус 8,2% по прогнозам, обнародованным Фондом в июне.

Также читайте: Глава НБУ Шевченко назвал основные проблемные вопросы в переговорах с МВФ: Дефицит Госбюджета, расходы из COVID-фонда и борьба с коррупцией

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Там в МВФ такі ж брехливі балаболи.
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13.10.2020 17:17 Ответить
оцените творческие "способности" глав-зебанариев, ушатали украинскую экономику на 7 процентов, при том, что все остальные страны просели из-за короновируса на 4
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13.10.2020 17:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/467159 Мені здається,що більше.Зараз взагалі все в попі.
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13.10.2020 17:32 Ответить
4,6 миллиарда неселения планеты Земля ваще ничего не производят....
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13.10.2020 17:19 Ответить
це просто прогнози, і кожний раз вони різні тому що перерахунок сидить на перерахунку вершки і перерахунком поганяє..
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13.10.2020 17:20 Ответить
ВОЗ с его рекомендациями далеко, а крупный бизнес здесь и он может своему любимому правительству яйца оторвать, если оно заиграется с локдауном.
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13.10.2020 17:36 Ответить
ОНО и конечно, оно и так, оно и спасибо МФВ
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13.10.2020 18:14 Ответить
Я на сайте читал совершенно другую информацию. Как твердят
https://news-invest.ru/v-mire/ мировые вести экономики нам стоит ожидать полной девальвации доллара на рынке и вообще исчезновения данной валюты в ближайшее время. Так что никаких положительных прогнозов не стоит ожидать.
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20.11.2020 21:20 Ответить
 
 