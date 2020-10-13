Пандемия COVID-19 повредит мировой экономике меньше, чем предполагалось, - МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что влияние пандемии на глобальный экономический рост будет менее негативным, чем прогнозировалось в июне, и достигнет уровня минус 4,4% в 2020 году.

Об этом заявила на брифинге во вторник главный экономист МВФ, директор Департамента исследований Фонда Гита Гопинат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашем последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" мы продолжаем ожидать глубокой рецессии в 2020 году. По прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является несколько лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне", - отметила главный экономист МВФ .

Как отмечается в докладе, который представила Гопинат, разница между нынешним прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта. Главный экономист Фонда объяснила, что такая положительная динамика обусловлена ​​"менее пугающими" результатами роста по итогам второго квартала текущего года, а также признаками более мощного восстановления в третьем квартале.

При этом, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад, и составит 5,2% (по сравнению с прогнозируемыми ранее 5,4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевой вопрос, который сейчас ставит МВФ, касается работы антикоррупционных органов, - глава Минфина Марченко

Представительница МВФ также подчеркнула, что пандемия ощутимо ударила по занятости, которая остается на уровне гораздо ниже, чем в прошлом году. По ее словам, ожидается, что в этом году всего около 90 млн человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического положения.

Напоминаем, МВФ улучшил прогноз по падению ВВП Украины в нынешнем году до минус 7,2% - вместо минус 8,2% по прогнозам, обнародованным Фондом в июне.

Также читайте: Глава НБУ Шевченко назвал основные проблемные вопросы в переговорах с МВФ: Дефицит Госбюджета, расходы из COVID-фонда и борьба с коррупцией