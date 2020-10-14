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Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр

Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр

Глава исполнительного комитета Национального Совета реформ Михеил Саакашвили обвиняет Службу геологии в попытках протащить законопроект о недрах, отвечающий интересам олигархов.

Об этом Саакашвили написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Нацсовет реформ представил комплексную реформу использования недр. Государственная служба геологии и недр была не согласна с рядом положений этого варианта реформы, но Саакашвили и его соратникам удалось убедить ключевых стейкхолдеров в правильности предлагаемых мер.

"Мы представили комплексную концепцию реформы Нацсовету. Президент, премьер-министр, министры, председатели комитетов Верховной Рады эту реформу поддержали. Следующим нашим шагом должна была стать регистрация законопроекту в ВРУ и вынесения вопроса на голосование в зале. Но каково же было наше удивление, когда оказалось, что этот законопроект уже зарегистрирован!" - написал Саакашвили.

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Альтернативный законопроект, по его словам, лоббирует глава Службы геологии Роман Опимах.

"Депутаты из разных фракций рассказывали, что Роман Опимах, глава Службы геологии, лично объяснял важность этого законопроекта нардепам, используя аналитическую записку Офиса и акцентируя внимание на том, что это и есть реформа, представленная на Нацсовете", - написал Саакашвили.

Политик называет случившееся "откровенно примитивным и неуклюжим мошенничеством" и обещает подать свой альтернативный законопроект с реформой, за которую проголосовал Нацсовет.

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Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр 01
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр 02
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр 03

Автор: 

Саакашвили (3307) реформы (3951) Госгеонедр (83) Опимах (10) недра (27)


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Топ комментарии
+9
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 5518
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14.10.2020 20:45
+7
наст-ал уже этот Карлсон. Украина у него что, запасной аэродром?
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 2760
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14.10.2020 20:49
+5
Если в стране олигархи управляют и владеют всеми ресурсами, то почему они не должны писать законы под себя? И разве это только единственный случай?
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14.10.2020 20:48
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Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 5518
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14.10.2020 20:45 Ответить
Саака, раскрой глаза, ты в команде бандитов работаешь.
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14.10.2020 21:55 Ответить
Если в стране олигархи управляют и владеют всеми ресурсами, то почему они не должны писать законы под себя? И разве это только единственный случай?
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14.10.2020 20:48 Ответить
О! а то как-то начали за него забывать
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14.10.2020 20:48 Ответить
Да ладно. В Греции кто-то Михо в табло зацедил.
Полоумные бабки из массовки орали так, будто рожают.

Так что нормуль - Михо на гребне волны.
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14.10.2020 21:21 Ответить
наст-ал уже этот Карлсон. Украина у него что, запасной аэродром?
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 2760
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14.10.2020 20:49 Ответить
Этот комитет по Надрам конкретные деньги себе всегда в карман зарабатывал.

Министерство миграции и комитет по Надрам - близнецы по части коррупции . Все решается подковерно. Например Минеральные Воды - чтобы запустить завод и сделать скважины - надо очень много заплатить в Надра. А ещё заводы минеральной воды делают нелегальные скважины и качают воду немеряно - ЧИСТЫЙ НАЛ никем не учтеный
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14.10.2020 20:51 Ответить
К примеру завод минеральных вод ЛУЖАНСКАЯ , качали воду из легальных и нелегальных скважин . ВСЕ ГЕНПРОКУРОРЫ БЫЛИ НА ОПЛАТЕ и всегда отдыхали у хозяина завода - владельца санатория Квитка Полонины . Покойный Плющ ему за два дня сделал документы через Надры, которые делают годами . Чемоданы нала регулярно уходили в Киев

ВОТ ГДЕ ,МИХО , ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
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14.10.2020 20:55 Ответить
карлсон, хинкальщик, кокаинщик, вали в Грузию, бебебе, ну и другая высокоинтелектуальная мура от какао-ботов.
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14.10.2020 20:55 Ответить
Карлсоношвили, валинах! Нам бы тут со своим Малышом сепарышом, вавием крыворогым разобрацца!
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14.10.2020 20:57 Ответить
Донкихот , - А чему удивляться . В подчинение подбирают Себе Подобных , и умственно Отсталых , - Чтобы на общем фоне выглядеть Совершенным. Но есть люди и они Затертые и никогда не появятся во главе Власти.
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14.10.2020 20:59 Ответить
А пиз..ть нахрена было,для людёв..?ООО хавайте тупые твари по полной.Ну и от мудака Михуила.
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14.10.2020 21:34 Ответить
Когда ЗЕбила барыгой уже обзовёшь, а то всё вокруг да около!
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14.10.2020 21:09 Ответить
А Саака що, вже не в Греції. Вроді там хтось хотів з ним "поздоровкатись"?.
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14.10.2020 21:19 Ответить
Охрінити,воно ще в нас...?А де мать його ці ахренітельні бістріє рехвворми.
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14.10.2020 21:21 Ответить
Какие реформы? Тут в три короба лохам главное наобещать! Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр - Цензор.НЕТ 5358
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14.10.2020 22:00 Ответить
+1 ВВП крирпый перестанут красть...
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14.10.2020 23:07 Ответить
Он у нас типа "старший по кипишу": поорать, пообличать, понегодовать громко и с надрывом - надо же отрабатывать з/плату?! Толку, правда, НОЛЬ, за то -эффектно и громко!
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14.10.2020 21:25 Ответить
В гнилом кодлане Коломойского начинает подгнивать и Михрютка. Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был".10.09.20
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14.10.2020 21:26 Ответить
Шота михо пропал, может вовчик дал ему должность, и таким образом его купил, чтобы он не высовывался, и не мешал Зе идти своей дорогой на встречу с бесом путлером.
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14.10.2020 21:28 Ответить
Дурачок. Дурочокашвілі ********** грузинську націю.
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14.10.2020 21:46 Ответить
Михо так ЗЕленский барыга или ещё нет?!
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14.10.2020 21:57 Ответить
Лише Порох зміг відірвати цього баригу від українського корита. Але кловун знов його сюди впустив.
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14.10.2020 22:09 Ответить
З Одеським припортовим у Карлсона облом вийщов.Тепер на українські надра заявку отримав?Валив би вже в Грузію і там переймався реформами,надрами і баригами
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14.10.2020 22:38 Ответить
а скока уже реформ провел охвис карсона, что-то не чувствую, а он говорил за 100 дней все будет так чтоб чувствовалось...
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14.10.2020 23:08 Ответить
Міхо, а я вже за тебе запереживав - вчора писали, що затримали двох хитрожопих грузинів.
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15.10.2020 09:46 Ответить
 
 