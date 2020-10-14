Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр

Глава исполнительного комитета Национального Совета реформ Михеил Саакашвили обвиняет Службу геологии в попытках протащить законопроект о недрах, отвечающий интересам олигархов.

Об этом Саакашвили написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Нацсовет реформ представил комплексную реформу использования недр. Государственная служба геологии и недр была не согласна с рядом положений этого варианта реформы, но Саакашвили и его соратникам удалось убедить ключевых стейкхолдеров в правильности предлагаемых мер.

"Мы представили комплексную концепцию реформы Нацсовету. Президент, премьер-министр, министры, председатели комитетов Верховной Рады эту реформу поддержали. Следующим нашим шагом должна была стать регистрация законопроекту в ВРУ и вынесения вопроса на голосование в зале. Но каково же было наше удивление, когда оказалось, что этот законопроект уже зарегистрирован!" - написал Саакашвили.

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Альтернативный законопроект, по его словам, лоббирует глава Службы геологии Роман Опимах.

"Депутаты из разных фракций рассказывали, что Роман Опимах, глава Службы геологии, лично объяснял важность этого законопроекта нардепам, используя аналитическую записку Офиса и акцентируя внимание на том, что это и есть реформа, представленная на Нацсовете", - написал Саакашвили.

Политик называет случившееся "откровенно примитивным и неуклюжим мошенничеством" и обещает подать свой альтернативный законопроект с реформой, за которую проголосовал Нацсовет.

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