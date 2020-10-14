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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными"

Зеленский о Донбассе:

Президент Владимир Зеленский поделился мыслями и чувствами после поездки на передовую. Глава государства назвал соблюдение режима тишины следствием силы и воли наших военнослужащих и пообещал использовать исторический шанс, который Украина получила благодаря своим защитникам.

Соответствующий пост опубликован в Фейсбуке Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Это действительно крутое место, которое сделало нас сильными. Решительными. Уверенными в своих силах. Теми, кто имеет право на собственное место на глобальной шахматной доске. Большую цену мы заплатили за эту силу. Донбасс - это уж точно о настоящих нас. О нашем выборе. О тех же "красных флажках", за которые нация уже никогда не зайдет. О ценности, которые не на словах, а... кровью. Именно здесь чувствуешь, какой силы исторический вызов предстал перед страной с началом войны. И что мы этот вызов не просто приняли. Именно здесь важно быть в такой день. Хотя в любой день для меня большая честь - быть среди этих ребят", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выложил фото обеда с военными, где военным не выдали тарелок. ФОТОФАКТ

Он отметил, что благодаря преданности, смелости и пониманию украинских защитников, которые с 2014 года выполняют свой долг, украинское государство имеет особое место в истории.

"А нынешняя многодневная тишина - это прямое следствие именно силы и воли наших военных", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сила украинских защитников дает возможность быть уверенными во время очень тяжелых переговоров.

"Ваша сила - это полная тишина по всей линии фронта. Ваша сила - залог того, что Украина вернет все свои временно оккупированные территории в семью. Иначе никак. Кровь героев - очень дорогая вещь в этом мире, чтобы мы не получили компенсации", - написал он.

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"Посмотрите, сколько народов в мире только мечтают о своем собственном пути. Об именах героев, запечатлею в анналах истории человечества. О праве на большую гордость за то, что ты - часть семьи, которая может и умеет защищать свое право на жизнь. Украинцам - удалось. Именно на Донбассе это решился. Нет, это еще решается здесь", - добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил защитников и отметил, что их вклад бесценен, а страна благодаря им всегда будет иметь свой исторический шанс, который точно использует, "несмотря на сопротивление "старого мира".

Зеленский о Донбассе: Действительно крутое место, которое сделало нас сильными 01Зеленский о Донбассе: Действительно крутое место, которое сделало нас сильными 02

Автор: 

Зеленский (20210) Донбасс (26955) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+36
Круте місце ?
Ну і жаргон...
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14.10.2020 22:46
+23
https://postimg.cc/fJPYCHh2

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 487
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14.10.2020 22:59
+20
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 6356
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14.10.2020 23:02
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Правила форума Совет форумчан
Круте місце ?
Ну і жаргон...
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14.10.2020 22:46 Ответить
Я так понимаю, что этим(!) оно типа «ближе к народу»=>такой себе «простой/свой паСан».......
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14.10.2020 22:54 Ответить
скорее всего это и есть его запас и набор слов, вместе с привычкой так говорить и оценивать
***

он был весьма метафоричен
когда же говорил звиздец
то это значило какао
или сегодня будет дождь
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14.10.2020 23:03 Ответить
Типа оно уже забыло, но мы не забудем его "крутизну"

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 1390
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14.10.2020 23:49 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 4938
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14.10.2020 23:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0&feature=youtu.be&t=158
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14.10.2020 23:41 Ответить
Ні не жаргон. Новояз жидівський. Він уже і "приговор Порошенко" і "надежда миллинов на мир"... Стільки принизливих прізвиськ скільки це створіння отримало від народу не мав навіть Гітлер під час Другої Світової... У Твардоського є історія коли на запитання щоб він зробив з Гітлером якщо б якимсь дивом упіймав, солдат відповів так: "Розжарив би лома до білого і встромив би холодним кінцем в дупу". А чому ж холодним? Відповідь Твардовського вразила "Щоб ніяка падла витягти не змогла"...
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14.10.2020 23:45 Ответить
Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 7101
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14.10.2020 22:48 Ответить
Жапюгідний фарисей.
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14.10.2020 22:48 Ответить
Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 9615
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14.10.2020 22:49 Ответить
Круте місце? Там ж тисячі загинули і були закатовані.
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14.10.2020 22:51 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 8411
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14.10.2020 23:50 Ответить
Да, эксперимент с клоуном был неудачен.
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14.10.2020 22:51 Ответить
Зе-чмо

Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 1427

Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 4945
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14.10.2020 22:53 Ответить
Нажерлося, мамин полководец
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14.10.2020 22:53 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 6356
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14.10.2020 23:02 Ответить
п-бол
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14.10.2020 22:57 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 842
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14.10.2020 22:57 Ответить
Круто,ярко,зашибись
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14.10.2020 22:57 Ответить
https://postimg.cc/fJPYCHh2

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 487
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14.10.2020 22:59 Ответить
Ну и чмо...
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14.10.2020 23:00 Ответить
У клована после кокса размягчение мозга...
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14.10.2020 23:00 Ответить
https://postimg.cc/G4Jht2zF

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 4644
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14.10.2020 23:00 Ответить
Так блях-муха, дійсно круте місце: в наших воїнів кацапи стріляють, а у відповідь стріляти заборонено ************.
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14.10.2020 23:01 Ответить
Из Квартала Можно Выйти , - А квартал не выйдет Никогда.
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14.10.2020 23:01 Ответить
Що воно несе, які "червоні прапорці" за які нація вже ніколи не зайде, яка нація?
Воно нічого не розуміє, просто недорозвинена особина
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14.10.2020 23:02 Ответить
Намного хуже. Он все понимает, что делает.
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14.10.2020 23:05 Ответить
Хотя в любой день для меня большая честь - быть среди этих ребят", - написал ЗеленскийИсточник: https://censor.net/ru/n3224810
Зєленскій ніколи не буде серед цих хлопців. відмовився від цього шансу, коли викинув в унітаз 4 повістки.
"А нынешняя многодневная тишина - это прямое следствие именно силы и воли наших военных", - подчеркнул президент.Источник: https://censor.net/ru/n3224810 - читаючи оце, думвюаю, коли цей брехун промиє або вуха, або мізки. Лише сьогодні у зведенні пресцентру ООС йде мова про обстріли біля трьох населених пунктів. Про яку тишу цей брехун говорить? Його маніакальна тяга до капітуляції має отримати оцінку і психіатрів, і контррозвідки.
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14.10.2020 23:04 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 6904
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14.10.2020 23:04 Ответить
Какая "полная тишина", Вован? Позавчера - семь обстрелов с использованием станковых противотанковых гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия, вчера - шесть, и так - каждый день! Какая "полная тишина", Вовочка? Имей совесть, Вова!
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14.10.2020 23:04 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 1
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14.10.2020 23:13 Ответить
З жидами та кацапами гарно лише гівно їсти - не разу не дадуть вкусити.
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14.10.2020 23:49 Ответить
ЗЕбородько: "полная тишина по всей линии фронта."

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 5771 "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
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14.10.2020 23:08 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 5313
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14.10.2020 23:09 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 2119
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14.10.2020 23:10 Ответить
3-й раз? Мені вже й відповідати не хочеться. Застрелься.
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15.10.2020 00:17 Ответить
Вчера клоун , косарь и наркет а сегодня президент, это круто , это да.
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14.10.2020 23:13 Ответить
......Сделало нас...? Кого НАС ? Ты со своей зеленой шоблой сделал 73 % быдлом. А тебя сейчас ху"ло с Беней делают. Попытка примазаться (мы пахали) к заслугам ВСУ не засчитана. От тебя слишком некошерно пахнет.
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14.10.2020 23:16 Ответить
Шош ты так, Вовка ! Наелся задарма , а ужин в ресторане....лизоблюд заждался.
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14.10.2020 23:17 Ответить
Когда Зеленский говорит :"мы, мы, мы..." - это кого он имеет ввиду? Себя и Дерьмака?
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14.10.2020 23:18 Ответить
гнусавый ,что сказать-то хотел?
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14.10.2020 23:54 Ответить
да шо ж такое - ему дали возможность говорить все что запорошенный мизок выдаст?
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14.10.2020 23:55 Ответить
Лерос перечислил кандидатов на пожизненку - приблеженных к Вовке, ну по его первому пункту опроса , роб помочь.
Первым в нем значится руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого Лерос назвал "главным коррупционером страны".

Далее следует еще пять кандидатов.

"Его (Ермака) кум Тищенко (нардеп от "Слуги народа"), заместитель твоей фракции, который грабит Киев вместе с твоим "смотрящим" за столицей;

- твой депутат Юрченко (нардеп, исключенный из "Слуги народа" - ред.), который до сих пор ходит в Раду, чтобы голосовать за твои "темы";

- заместитель твоей фракции Халимон (заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР - ред.), который требовал 40 млн грн с фермера за решение проблем, которые он ему сам устроил! Именно ты с Венедиктовой его отмазал!

- кварталивець Баканов (глава СБУ - ред.), который с помощью Наумова крышует коррупцию, наркоторговлю и контрабанду;

- гражданочка Венедиктова (генеральный прокурор Украины - ред.), которая за бабло отпустила всех коррупционеров, даже с Баконовим закрыла дело по Роттердам+, где убытки достигают 39 млрд грн", - написал Лерос.

Нардеп призвал Зеленского отстранить этих людей от власти.
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14.10.2020 23:59 Ответить
да уж, ********** реально без мозгов а язык помело .

это чмо реально не доганяет что оно несет.
бубочка, клоун, да не пошел бы ты..... в отставку. не позорь себя и страну.
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15.10.2020 00:01 Ответить
В твоей стране-помойке, русский?
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15.10.2020 01:17 Ответить
Ты, руснявое, главное - верь своему фюрерку. И будет у тебя светлое будущее
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15.10.2020 18:31 Ответить
Московия фсё ?
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15.10.2020 05:55 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 995
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15.10.2020 00:17 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 3067
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15.10.2020 07:17 Ответить
ТАК ОТПРАВИТЬ ВЕСЬ 95 КВАРТАЛ НА ДОНБАСС !)
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15.10.2020 00:55 Ответить
Вот поддеживаю абсолютно!
Уклонисты от призыва в армию откосили - взятки дали, повестки "не получили", из дурки стравки взяли - а теперь "круто" им, чмошникам.
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15.10.2020 05:53 Ответить
И от одного Сивохи достаточно вони будет. "Та сторона" будет вопить о газовой атаке.
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15.10.2020 07:21 Ответить
Зе-чмошник, тупоголовый !!!!
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15.10.2020 01:50 Ответить
"Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными"

Так что же он, зайка, от призыва на службу в ВСУ уклонился, раз на Донбассе ему так "круто"?
Может, стоит отправить "бубочку" выполнить свой воинский долг, вот прямо поставить - и пинком под зад, на Донбасс служить, на передовую?
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15.10.2020 05:51 Ответить
Члєнограй потужнІй клован
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15.10.2020 05:53 Ответить
Провокационные обстрелы - это когда стреляют, но не попадают? И, потому это - перемирие?
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15.10.2020 06:48 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 3274
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15.10.2020 07:20 Ответить
он болен повадыря приставили сидят жрут ..конченые не прощу этому гнилому полшестого шо ходил за него голосовать..какой гнидой оказался..та хотя ничего им не будет
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15.10.2020 07:16 Ответить
Называть крутым место, где гибнут люди - верх дебилизма.
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15.10.2020 07:17 Ответить
Меня гложут смутные сомнения, где находится то "крутое место", которое посетил величайший,- в Донецкой или Одесской области? Или это военная тайна?
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15.10.2020 07:18 Ответить
В крутом месте запрещенно стрелять во врага.
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15.10.2020 07:21 Ответить
Да, это действительно сказал..крутой пацан, который крутьком побывал на крутом месте.
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15.10.2020 07:54 Ответить
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 8327
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15.10.2020 09:41 Ответить
Если там так круто, тогда , может, не стоило "косить" от повесток, а, зеленский?
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15.10.2020 07:56 Ответить
круте місце? війна? кров, смерть, відрвані кінцівки, зруйновані життя й долі?
круте місце?
їбуче ти падло.
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15.10.2020 09:37 Ответить
Вас?!!! Вас сильними?! А це кого? Зубожіле і втомлене бидло на чолі зі Шмарклею? Блін, воно на стільки цинічно брехливе, що абсолютно нічим не обмежується і все, до чого то чмо доторкнеться обгадить своїми зеленими шмарклями.
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15.10.2020 09:39 Ответить
Тобі, ****, в це "круте місце" треба було в 14-15 р.р. навідатись. І ти, Гавнюку, свій блатний жаргон для мендель остав, і не смій "тикати" українцям, Віслюку неосвічений.
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15.10.2020 10:00 Ответить
 
 