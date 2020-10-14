Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными"
Президент Владимир Зеленский поделился мыслями и чувствами после поездки на передовую. Глава государства назвал соблюдение режима тишины следствием силы и воли наших военнослужащих и пообещал использовать исторический шанс, который Украина получила благодаря своим защитникам.
Соответствующий пост опубликован в Фейсбуке Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.
"Это действительно крутое место, которое сделало нас сильными. Решительными. Уверенными в своих силах. Теми, кто имеет право на собственное место на глобальной шахматной доске. Большую цену мы заплатили за эту силу. Донбасс - это уж точно о настоящих нас. О нашем выборе. О тех же "красных флажках", за которые нация уже никогда не зайдет. О ценности, которые не на словах, а... кровью. Именно здесь чувствуешь, какой силы исторический вызов предстал перед страной с началом войны. И что мы этот вызов не просто приняли. Именно здесь важно быть в такой день. Хотя в любой день для меня большая честь - быть среди этих ребят", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выложил фото обеда с военными, где военным не выдали тарелок. ФОТОФАКТ
Он отметил, что благодаря преданности, смелости и пониманию украинских защитников, которые с 2014 года выполняют свой долг, украинское государство имеет особое место в истории.
"А нынешняя многодневная тишина - это прямое следствие именно силы и воли наших военных", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что сила украинских защитников дает возможность быть уверенными во время очень тяжелых переговоров.
"Ваша сила - это полная тишина по всей линии фронта. Ваша сила - залог того, что Украина вернет все свои временно оккупированные территории в семью. Иначе никак. Кровь героев - очень дорогая вещь в этом мире, чтобы мы не получили компенсации", - написал он.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа". ФОТОрепортаж
"Посмотрите, сколько народов в мире только мечтают о своем собственном пути. Об именах героев, запечатлею в анналах истории человечества. О праве на большую гордость за то, что ты - часть семьи, которая может и умеет защищать свое право на жизнь. Украинцам - удалось. Именно на Донбассе это решился. Нет, это еще решается здесь", - добавил Зеленский.
Глава государства поблагодарил защитников и отметил, что их вклад бесценен, а страна благодаря им всегда будет иметь свой исторический шанс, который точно использует, "несмотря на сопротивление "старого мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і жаргон...
***
он был весьма метафоричен
когда же говорил звиздец
то это значило какао
или сегодня будет дождь
Воно нічого не розуміє, просто недорозвинена особина
Зєленскій ніколи не буде серед цих хлопців. відмовився від цього шансу, коли викинув в унітаз 4 повістки.
"А нынешняя многодневная тишина - это прямое следствие именно силы и воли наших военных", - подчеркнул президент.Источник: https://censor.net/ru/n3224810 - читаючи оце, думвюаю, коли цей брехун промиє або вуха, або мізки. Лише сьогодні у зведенні пресцентру ООС йде мова про обстріли біля трьох населених пунктів. Про яку тишу цей брехун говорить? Його маніакальна тяга до капітуляції має отримати оцінку і психіатрів, і контррозвідки.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
Первым в нем значится руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого Лерос назвал "главным коррупционером страны".
Далее следует еще пять кандидатов.
"Его (Ермака) кум Тищенко (нардеп от "Слуги народа"), заместитель твоей фракции, который грабит Киев вместе с твоим "смотрящим" за столицей;
- твой депутат Юрченко (нардеп, исключенный из "Слуги народа" - ред.), который до сих пор ходит в Раду, чтобы голосовать за твои "темы";
- заместитель твоей фракции Халимон (заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР - ред.), который требовал 40 млн грн с фермера за решение проблем, которые он ему сам устроил! Именно ты с Венедиктовой его отмазал!
- кварталивець Баканов (глава СБУ - ред.), который с помощью Наумова крышует коррупцию, наркоторговлю и контрабанду;
- гражданочка Венедиктова (генеральный прокурор Украины - ред.), которая за бабло отпустила всех коррупционеров, даже с Баконовим закрыла дело по Роттердам+, где убытки достигают 39 млрд грн", - написал Лерос.
Нардеп призвал Зеленского отстранить этих людей от власти.
это чмо реально не доганяет что оно несет.
бубочка, клоун, да не пошел бы ты..... в отставку. не позорь себя и страну.
Уклонисты от призыва в армию откосили - взятки дали, повестки "не получили", из дурки стравки взяли - а теперь "круто" им, чмошникам.
Так что же он, зайка, от призыва на службу в ВСУ уклонился, раз на Донбассе ему так "круто"?
Может, стоит отправить "бубочку" выполнить свой воинский долг, вот прямо поставить - и пинком под зад, на Донбасс служить, на передовую?
круте місце?
їбуче ти падло.