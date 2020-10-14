Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими"

Президент Володимир Зеленський поділився думками і почуттями після поїздки на передову. Глава держави назвав дотримання режиму тиші наслідком сили і волі наших військовослужбовців і пообіцяв використати історичний шанс, який Україна отримала завдяки своїм захисникам.

Відповідний пост опублікований у фейсбуці Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дійсно круте місце, яке зробило нас сильними. Рішучими. Впевненими у своїх силах. Тими, хто має право на власне місце на глобальній шахівниці. Велику ціну ми заплатили за цю силу. Донбас – це вже точно про справжніх нас. Про наш вибір. Про ті самі "червоні прапорці", за які нація вже ніколи не зайде. Про цінності, які не на словах, а... кров’ю. Саме тут відчуваєш, якої сили історичний виклик постав перед країною з початком війни. І що ми цей виклик не просто прийняли. Саме тут важливо бути у такий день. Хоча в будь-який день для мене велика честь – бути серед цих хлопців і дівчат", - написав Зеленський на своїй сторінці в Фейсбуці.

Він зазначив, що завдяки відданості, сміливості і розуміння українських захисників, які з 2014 року виконують свій обов'язок, українська держава має особливе місце в історії.

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"А нинішня багатоденна тиша - це прямий наслідок саме сили і волі наших військових", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що сила українських захисників дає можливість бути впевненими під час дуже важких переговорів.

"Ваша сила дає нам змогу бути впевненими під час дуже важких переговорів. Ваша сила – це повна тиша по всій лінії фронту. Ваша сила – запорука того, що Україна поверне всі свої тимчасово окуповані території в родину. Інакше ніяк. Кров героїв – дуже дорога річ у цьому світі, щоб ми не отримали компенсації", - написав він.

"Подивіться, скільки народів у світі лише мріють про свій власний шлях. Про імена героїв, які закарбують в анналах історії людства. Про право на велику гордість за те, що ти – частина сім’ї, яка може і вміє захищати своє право на життя. Українцям – вдалося. Саме на Донбасі це вирішилось. Ні, це досі вирішується тут", - додав Зеленський.

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Глава держави подякував захисникам і зазначив, що їхній внесок безцінний, а країна завдяки їм завжди буде мати свій історичний шанс, який точно використовує, "попри спротив "старого світу".