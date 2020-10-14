Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими"
Президент Володимир Зеленський поділився думками і почуттями після поїздки на передову. Глава держави назвав дотримання режиму тиші наслідком сили і волі наших військовослужбовців і пообіцяв використати історичний шанс, який Україна отримала завдяки своїм захисникам.
Відповідний пост опублікований у фейсбуці Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Це дійсно круте місце, яке зробило нас сильними. Рішучими. Впевненими у своїх силах. Тими, хто має право на власне місце на глобальній шахівниці. Велику ціну ми заплатили за цю силу. Донбас – це вже точно про справжніх нас. Про наш вибір. Про ті самі "червоні прапорці", за які нація вже ніколи не зайде. Про цінності, які не на словах, а... кров’ю. Саме тут відчуваєш, якої сили історичний виклик постав перед країною з початком війни. І що ми цей виклик не просто прийняли. Саме тут важливо бути у такий день. Хоча в будь-який день для мене велика честь – бути серед цих хлопців і дівчат", - написав Зеленський на своїй сторінці в Фейсбуці.
Він зазначив, що завдяки відданості, сміливості і розуміння українських захисників, які з 2014 року виконують свій обов'язок, українська держава має особливе місце в історії.
"А нинішня багатоденна тиша - це прямий наслідок саме сили і волі наших військових", - підкреслив президент.
Зеленський зазначив, що сила українських захисників дає можливість бути впевненими під час дуже важких переговорів.
"Ваша сила дає нам змогу бути впевненими під час дуже важких переговорів. Ваша сила – це повна тиша по всій лінії фронту. Ваша сила – запорука того, що Україна поверне всі свої тимчасово окуповані території в родину. Інакше ніяк. Кров героїв – дуже дорога річ у цьому світі, щоб ми не отримали компенсації", - написав він.
"Подивіться, скільки народів у світі лише мріють про свій власний шлях. Про імена героїв, які закарбують в анналах історії людства. Про право на велику гордість за те, що ти – частина сім’ї, яка може і вміє захищати своє право на життя. Українцям – вдалося. Саме на Донбасі це вирішилось. Ні, це досі вирішується тут", - додав Зеленський.
Глава держави подякував захисникам і зазначив, що їхній внесок безцінний, а країна завдяки їм завжди буде мати свій історичний шанс, який точно використовує, "попри спротив "старого світу".
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он был весьма метафоричен
когда же говорил звиздец
то это значило какао
или сегодня будет дождь
Воно нічого не розуміє, просто недорозвинена особина
Зєленскій ніколи не буде серед цих хлопців. відмовився від цього шансу, коли викинув в унітаз 4 повістки.
"А нынешняя многодневная тишина - это прямое следствие именно силы и воли наших военных", - подчеркнул президент.Источник: https://censor.net/ru/n3224810 - читаючи оце, думвюаю, коли цей брехун промиє або вуха, або мізки. Лише сьогодні у зведенні пресцентру ООС йде мова про обстріли біля трьох населених пунктів. Про яку тишу цей брехун говорить? Його маніакальна тяга до капітуляції має отримати оцінку і психіатрів, і контррозвідки.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
Первым в нем значится руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого Лерос назвал "главным коррупционером страны".
Далее следует еще пять кандидатов.
"Его (Ермака) кум Тищенко (нардеп от "Слуги народа"), заместитель твоей фракции, который грабит Киев вместе с твоим "смотрящим" за столицей;
- твой депутат Юрченко (нардеп, исключенный из "Слуги народа" - ред.), который до сих пор ходит в Раду, чтобы голосовать за твои "темы";
- заместитель твоей фракции Халимон (заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР - ред.), который требовал 40 млн грн с фермера за решение проблем, которые он ему сам устроил! Именно ты с Венедиктовой его отмазал!
- кварталивець Баканов (глава СБУ - ред.), который с помощью Наумова крышует коррупцию, наркоторговлю и контрабанду;
- гражданочка Венедиктова (генеральный прокурор Украины - ред.), которая за бабло отпустила всех коррупционеров, даже с Баконовим закрыла дело по Роттердам+, где убытки достигают 39 млрд грн", - написал Лерос.
Нардеп призвал Зеленского отстранить этих людей от власти.
это чмо реально не доганяет что оно несет.
бубочка, клоун, да не пошел бы ты..... в отставку. не позорь себя и страну.
Уклонисты от призыва в армию откосили - взятки дали, повестки "не получили", из дурки стравки взяли - а теперь "круто" им, чмошникам.
Так что же он, зайка, от призыва на службу в ВСУ уклонился, раз на Донбассе ему так "круто"?
Может, стоит отправить "бубочку" выполнить свой воинский долг, вот прямо поставить - и пинком под зад, на Донбасс служить, на передовую?
круте місце?
їбуче ти падло.