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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими"

Зеленський про Донбас:

Президент Володимир Зеленський поділився думками і почуттями після поїздки на передову. Глава держави назвав дотримання режиму тиші наслідком сили і волі наших військовослужбовців і пообіцяв використати історичний шанс, який Україна отримала завдяки своїм захисникам.

Відповідний пост опублікований у фейсбуці Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дійсно круте місце, яке зробило нас сильними. Рішучими. Впевненими у своїх силах. Тими, хто має право на власне місце на глобальній шахівниці. Велику ціну ми заплатили за цю силу. Донбас – це вже точно про справжніх нас. Про наш вибір. Про ті самі "червоні прапорці", за які нація вже ніколи не зайде. Про цінності, які не на словах, а... кров’ю. Саме тут відчуваєш, якої сили історичний виклик постав перед країною з початком війни. І що ми цей виклик не просто прийняли. Саме тут важливо бути у такий день. Хоча в будь-який день для мене велика честь – бути серед цих хлопців і дівчат", - написав Зеленський на своїй сторінці в Фейсбуці.

Він зазначив, що завдяки відданості, сміливості і розуміння українських захисників, які з 2014 року виконують свій обов'язок, українська держава має особливе місце в історії.

Також дивіться: Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок. ФОТОФАКТ

"А нинішня багатоденна тиша - це прямий наслідок саме сили і волі наших військових", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що сила українських захисників дає можливість бути впевненими під час дуже важких переговорів.

"Ваша сила дає нам змогу бути впевненими під час дуже важких переговорів. Ваша сила – це повна тиша по всій лінії фронту. Ваша сила – запорука того, що Україна поверне всі свої тимчасово окуповані території в родину. Інакше ніяк. Кров героїв – дуже дорога річ у цьому світі, щоб ми не отримали компенсації", - написав він.

"Подивіться, скільки народів у світі лише мріють про свій власний шлях. Про імена героїв, які закарбують в анналах історії людства. Про право на велику гордість за те, що ти – частина сім’ї, яка може і вміє захищати своє право на життя. Українцям – вдалося. Саме на Донбасі це вирішилось. Ні, це досі вирішується тут", - додав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота". ФОТОрепортаж

Глава держави подякував захисникам і зазначив, що їхній внесок безцінний, а країна завдяки їм завжди буде мати свій історичний шанс, який точно використовує, "попри спротив "старого світу".

Зеленський про Донбас: Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими 01Зеленський про Донбас: Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими 02

Автор: 

Зеленський (23667) Донбас (22354) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+36
Круте місце ?
Ну і жаргон...
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14.10.2020 22:46
+23
https://postimg.cc/fJPYCHh2

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 487
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14.10.2020 22:59
+20
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 6356
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14.10.2020 23:02
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Круте місце ?
Ну і жаргон...
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14.10.2020 22:46 Відповісти
Я так понимаю, что этим(!) оно типа «ближе к народу»=>такой себе «простой/свой паСан».......
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14.10.2020 22:54 Відповісти
скорее всего это и есть его запас и набор слов, вместе с привычкой так говорить и оценивать
***

он был весьма метафоричен
когда же говорил звиздец
то это значило какао
или сегодня будет дождь
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14.10.2020 23:03 Відповісти
Типа оно уже забыло, но мы не забудем его "крутизну"

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 1390
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14.10.2020 23:49 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 4938
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14.10.2020 23:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0&feature=youtu.be&t=158
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14.10.2020 23:41 Відповісти
Ні не жаргон. Новояз жидівський. Він уже і "приговор Порошенко" і "надежда миллинов на мир"... Стільки принизливих прізвиськ скільки це створіння отримало від народу не мав навіть Гітлер під час Другої Світової... У Твардоського є історія коли на запитання щоб він зробив з Гітлером якщо б якимсь дивом упіймав, солдат відповів так: "Розжарив би лома до білого і встромив би холодним кінцем в дупу". А чому ж холодним? Відповідь Твардовського вразила "Щоб ніяка падла витягти не змогла"...
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14.10.2020 23:45 Відповісти
Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 7101
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14.10.2020 22:48 Відповісти
Жапюгідний фарисей.
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14.10.2020 22:48 Відповісти
Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 9615
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14.10.2020 22:49 Відповісти
Круте місце? Там ж тисячі загинули і були закатовані.
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14.10.2020 22:51 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 8411
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14.10.2020 23:50 Відповісти
Да, эксперимент с клоуном был неудачен.
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14.10.2020 22:51 Відповісти
Зе-чмо

Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 1427

Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными" - Цензор.НЕТ 4945
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14.10.2020 22:53 Відповісти
Нажерлося, мамин полководец
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14.10.2020 22:53 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 6356
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14.10.2020 23:02 Відповісти
п-бол
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14.10.2020 22:57 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 842
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14.10.2020 22:57 Відповісти
Круто,ярко,зашибись
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14.10.2020 22:57 Відповісти
https://postimg.cc/fJPYCHh2

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 487
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14.10.2020 22:59 Відповісти
Ну и чмо...
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14.10.2020 23:00 Відповісти
У клована после кокса размягчение мозга...
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14.10.2020 23:00 Відповісти
https://postimg.cc/G4Jht2zF

Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 4644
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14.10.2020 23:00 Відповісти
Так блях-муха, дійсно круте місце: в наших воїнів кацапи стріляють, а у відповідь стріляти заборонено ************.
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14.10.2020 23:01 Відповісти
Из Квартала Можно Выйти , - А квартал не выйдет Никогда.
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14.10.2020 23:01 Відповісти
Що воно несе, які "червоні прапорці" за які нація вже ніколи не зайде, яка нація?
Воно нічого не розуміє, просто недорозвинена особина
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14.10.2020 23:02 Відповісти
Намного хуже. Он все понимает, что делает.
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14.10.2020 23:05 Відповісти
Хотя в любой день для меня большая честь - быть среди этих ребят", - написал ЗеленскийИсточник: https://censor.net/ru/n3224810
Зєленскій ніколи не буде серед цих хлопців. відмовився від цього шансу, коли викинув в унітаз 4 повістки.
"А нынешняя многодневная тишина - это прямое следствие именно силы и воли наших военных", - подчеркнул президент.Источник: https://censor.net/ru/n3224810 - читаючи оце, думвюаю, коли цей брехун промиє або вуха, або мізки. Лише сьогодні у зведенні пресцентру ООС йде мова про обстріли біля трьох населених пунктів. Про яку тишу цей брехун говорить? Його маніакальна тяга до капітуляції має отримати оцінку і психіатрів, і контррозвідки.
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14.10.2020 23:04 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 6904
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14.10.2020 23:04 Відповісти
Какая "полная тишина", Вован? Позавчера - семь обстрелов с использованием станковых противотанковых гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия, вчера - шесть, и так - каждый день! Какая "полная тишина", Вовочка? Имей совесть, Вова!
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14.10.2020 23:04 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 1
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14.10.2020 23:13 Відповісти
З жидами та кацапами гарно лише гівно їсти - не разу не дадуть вкусити.
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14.10.2020 23:49 Відповісти
ЗЕбородько: "полная тишина по всей линии фронта."

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 5771 "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
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14.10.2020 23:08 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 5313
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14.10.2020 23:09 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 2119
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14.10.2020 23:10 Відповісти
3-й раз? Мені вже й відповідати не хочеться. Застрелься.
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15.10.2020 00:17 Відповісти
Вчера клоун , косарь и наркет а сегодня президент, это круто , это да.
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14.10.2020 23:13 Відповісти
......Сделало нас...? Кого НАС ? Ты со своей зеленой шоблой сделал 73 % быдлом. А тебя сейчас ху"ло с Беней делают. Попытка примазаться (мы пахали) к заслугам ВСУ не засчитана. От тебя слишком некошерно пахнет.
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14.10.2020 23:16 Відповісти
Шош ты так, Вовка ! Наелся задарма , а ужин в ресторане....лизоблюд заждался.
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14.10.2020 23:17 Відповісти
Когда Зеленский говорит :"мы, мы, мы..." - это кого он имеет ввиду? Себя и Дерьмака?
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14.10.2020 23:18 Відповісти
гнусавый ,что сказать-то хотел?
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14.10.2020 23:54 Відповісти
да шо ж такое - ему дали возможность говорить все что запорошенный мизок выдаст?
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14.10.2020 23:55 Відповісти
Лерос перечислил кандидатов на пожизненку - приблеженных к Вовке, ну по его первому пункту опроса , роб помочь.
Первым в нем значится руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого Лерос назвал "главным коррупционером страны".

Далее следует еще пять кандидатов.

"Его (Ермака) кум Тищенко (нардеп от "Слуги народа"), заместитель твоей фракции, который грабит Киев вместе с твоим "смотрящим" за столицей;

- твой депутат Юрченко (нардеп, исключенный из "Слуги народа" - ред.), который до сих пор ходит в Раду, чтобы голосовать за твои "темы";

- заместитель твоей фракции Халимон (заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР - ред.), который требовал 40 млн грн с фермера за решение проблем, которые он ему сам устроил! Именно ты с Венедиктовой его отмазал!

- кварталивець Баканов (глава СБУ - ред.), который с помощью Наумова крышует коррупцию, наркоторговлю и контрабанду;

- гражданочка Венедиктова (генеральный прокурор Украины - ред.), которая за бабло отпустила всех коррупционеров, даже с Баконовим закрыла дело по Роттердам+, где убытки достигают 39 млрд грн", - написал Лерос.

Нардеп призвал Зеленского отстранить этих людей от власти.
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14.10.2020 23:59 Відповісти
да уж, ********** реально без мозгов а язык помело .

это чмо реально не доганяет что оно несет.
бубочка, клоун, да не пошел бы ты..... в отставку. не позорь себя и страну.
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15.10.2020 00:01 Відповісти
В твоей стране-помойке, русский?
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15.10.2020 01:17 Відповісти
Ты, руснявое, главное - верь своему фюрерку. И будет у тебя светлое будущее
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15.10.2020 18:31 Відповісти
Московия фсё ?
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15.10.2020 05:55 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 995
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15.10.2020 00:17 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 3067
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15.10.2020 07:17 Відповісти
ТАК ОТПРАВИТЬ ВЕСЬ 95 КВАРТАЛ НА ДОНБАСС !)
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15.10.2020 00:55 Відповісти
Вот поддеживаю абсолютно!
Уклонисты от призыва в армию откосили - взятки дали, повестки "не получили", из дурки стравки взяли - а теперь "круто" им, чмошникам.
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15.10.2020 05:53 Відповісти
И от одного Сивохи достаточно вони будет. "Та сторона" будет вопить о газовой атаке.
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15.10.2020 07:21 Відповісти
Зе-чмошник, тупоголовый !!!!
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15.10.2020 01:50 Відповісти
"Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными"

Так что же он, зайка, от призыва на службу в ВСУ уклонился, раз на Донбассе ему так "круто"?
Может, стоит отправить "бубочку" выполнить свой воинский долг, вот прямо поставить - и пинком под зад, на Донбасс служить, на передовую?
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15.10.2020 05:51 Відповісти
Члєнограй потужнІй клован
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15.10.2020 05:53 Відповісти
Провокационные обстрелы - это когда стреляют, но не попадают? И, потому это - перемирие?
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15.10.2020 06:48 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 3274
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15.10.2020 07:20 Відповісти
он болен повадыря приставили сидят жрут ..конченые не прощу этому гнилому полшестого шо ходил за него голосовать..какой гнидой оказался..та хотя ничего им не будет
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15.10.2020 07:16 Відповісти
Называть крутым место, где гибнут люди - верх дебилизма.
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15.10.2020 07:17 Відповісти
Меня гложут смутные сомнения, где находится то "крутое место", которое посетил величайший,- в Донецкой или Одесской области? Или это военная тайна?
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15.10.2020 07:18 Відповісти
В крутом месте запрещенно стрелять во врага.
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15.10.2020 07:21 Відповісти
Да, это действительно сказал..крутой пацан, который крутьком побывал на крутом месте.
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15.10.2020 07:54 Відповісти
Зеленський про Донбас: "Дійсно круте місце, яке зробило нас сильнішими" - Цензор.НЕТ 8327
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15.10.2020 09:41 Відповісти
Если там так круто, тогда , может, не стоило "косить" от повесток, а, зеленский?
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15.10.2020 07:56 Відповісти
круте місце? війна? кров, смерть, відрвані кінцівки, зруйновані життя й долі?
круте місце?
їбуче ти падло.
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15.10.2020 09:37 Відповісти
Вас?!!! Вас сильними?! А це кого? Зубожіле і втомлене бидло на чолі зі Шмарклею? Блін, воно на стільки цинічно брехливе, що абсолютно нічим не обмежується і все, до чого то чмо доторкнеться обгадить своїми зеленими шмарклями.
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15.10.2020 09:39 Відповісти
Тобі, ****, в це "круте місце" треба було в 14-15 р.р. навідатись. І ти, Гавнюку, свій блатний жаргон для мендель остав, і не смій "тикати" українцям, Віслюку неосвічений.
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15.10.2020 10:00 Відповісти
 
 