"Господин Зеленский, дальнейшее пребывание на должности может привести к пожизненному заключению и вас, и ваших друзей", - агент НАБУ Шевченко

Генпрокурор Венедиктова заблокировала расследование НАБУ по трем народным депутатам из партии "Слуга Народа", которые требовали взятку, назначает на должности опытных коррумпированных прокуроров, пытается слить дела "Роттердам +" и "Приватбанка", а также препятствует следствию по судьям ОАСК.

Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Зеленский, вы оказались более циничным, чем барыга и Янык вместе взятые.

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Вы устраиваете шоу с вопросами к людям и первое из них касается пожизненного лишения свобода за ТОП-коррупцию? Это при том, что ваш Генпрокурор Венедиктова:

- заблокировала расследование НАБУ по трем народным депутатам из партии "Слуга Народа", которые требовали взятку

- четыре месяца саботирует экстрадицию из Австрии чудовища Бахматюка, который вывел из Государственного бюджета 1,2 млрд грн

- назначает на должности опытных коррумпированных прокуроров и увольняет порядочных

- пытается слить дела "Роттердам +" и "Приватбанка", чтобы исключить аресты Ахметова и Коломойского

- препятствует следствию по судьям ОАСК

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Вы, конечно, можете притворяться клоуном, который ничего не знает, но веры вам уже нет, поэтому лучше вам уйти. Потому, верьте или нет, ваше дальнейшее пребывание на посту президента Украины может привести к пожизненное заключение и вас, и ваших друзей", - заявил Шевченко.