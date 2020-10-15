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"Господин Зеленский, дальнейшее пребывание на должности может привести к пожизненному заключению и вас, и ваших друзей", - агент НАБУ Шевченко

Генпрокурор Венедиктова заблокировала расследование НАБУ по трем народным депутатам из партии "Слуга Народа", которые требовали взятку, назначает на должности опытных коррумпированных прокуроров, пытается слить дела "Роттердам +" и "Приватбанка", а также препятствует следствию по судьям ОАСК.

Об этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Зеленский, вы оказались более циничным, чем барыга и Янык вместе взятые.

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Вы устраиваете шоу с вопросами к людям и первое из них касается пожизненного лишения свобода за ТОП-коррупцию? Это при том, что ваш Генпрокурор Венедиктова:

- заблокировала расследование НАБУ по трем народным депутатам из партии "Слуга Народа", которые требовали взятку
- четыре месяца саботирует экстрадицию из Австрии чудовища Бахматюка, который вывел из Государственного бюджета 1,2 млрд грн
- назначает на должности опытных коррумпированных прокуроров и увольняет порядочных
- пытается слить дела "Роттердам +" и "Приватбанка", чтобы исключить аресты Ахметова и Коломойского
- препятствует следствию по судьям ОАСК

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Вы, конечно, можете притворяться клоуном, который ничего не знает, но веры вам уже нет, поэтому лучше вам уйти. Потому, верьте или нет, ваше дальнейшее пребывание на посту президента Украины может привести к пожизненное заключение и вас, и ваших друзей", - заявил Шевченко.

Господин Зеленский, дальнейшее пребывание на должности может привести к пожизненному заключению и вас, и ваших друзей, - агент НАБУ Шевченко 01

Автор: 

Зеленский (20210) коррупция (8555) опрос (2820) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+65
"Господин Зеленский, дальнейшее пребывание на должности может привести к пожизненному заключению и вас, и ваших друзей", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8729
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15.10.2020 10:34
+59
Вже другий рік думаю, як жити в країні де з 4 чоловік - 3 дебіли?
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15.10.2020 10:38
+48
Жестко, но честно.
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15.10.2020 10:35
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"Пане Зеленський, подальше перебування на посаді може призвести до довічного ув'язнення і вас, і ваших друзів", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2292
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15.10.2020 11:31 Ответить
інститут преза в Україні не працює і не потрібний (доведено усіма презами), які лягли під олігархів. Адм-ція (офіс, бюро, контора) спосіб розпилу бюджету і не чого іншого. Децентр-ція доводить виключно корупційну складову цих утворень. Підтвердиш, зє-гімно?
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15.10.2020 11:47 Ответить
Сдохни зеленоскот.
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15.10.2020 11:53 Ответить
"Господин Зеленский, дальнейшее пребывание на должности может привести к пожизненному заключению и вас, и ваших друзей", - агент НАБУ Шевченко
автору зачет!!!
есть одно но. ********** настолько туп, что этого просто не догоняет. похоже завхоз дерьмак реально подсадил *********** на дурь и крепкую. оно курит айкосики и витает в облаках.
не было таких еще идиотов у руля. даже овощ на фоне осла оманского выглядит профессорм . бубочка конченая, да не пошел бы ты .. в отставку, пока все тихо.
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15.10.2020 11:56 Ответить
Подписываюсь под каждым словом, только внесу маленькую поправку, не господин зеленский, а товарищ.
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15.10.2020 12:00 Ответить
поправочка: не товарищЪ - а гражданин.
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16.10.2020 02:24 Ответить
Какая разница - один кремлевский агент сменил другого. Надо начинать сажать с Кравчука и Кучмы. Судя по ежедневному срачу на цензоре дебилы в Украине никогда не переведутся. А в это время ОПЗЖ потихоньку делает свое черное дело. Народу уже надоело наблюдать этот хоровод коммуняк, наших друзив, уголовников, барыг и клоунов, которые думают только о своем кармане. Пока я не вижу какого-нибудь просвета. Зеленский мог легко разрушить этот замкнутый круг, но оказался слабаком и недоумком. Развал Украины может оказаться реальностью. Печально это.
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15.10.2020 12:05 Ответить
такие товарищи нам совсем не товарищи
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15.10.2020 12:05 Ответить
Це не він цинічний-це бєня грається по пріколу (і дуже регоче,що переплюнуа 95 кв в своїй ницісті) а озвучує цю ницість воно-дебіл.
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15.10.2020 12:06 Ответить
А давайте ка сделаем репост. А там глядишь, и пожизненный срок для коррупционеров подвалит...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZX9czcHO3JbkRIHu-xBKrpEf2mlPAxYYfzgHgIGnR6oHohLlt7XSp_IljZG2fGE4eMJPgSyZ_B_ku11VTc_tD4NOUUjvLZiytjJ9tbBi-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2773272376220603&id=100006136038244&__cft__[0]=AZX9czcHO3JbkRIHu-xBKrpEf2mlPAxYYfzgHgIGnR6oHohLlt7XSp_IljZG2fGE4eMJPgSyZ_B_ku11VTc_tD4NOUUjvLZiytjJ9tbBi-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Фейсбук внимание!

С вами Марк Савчук - глава https://www.facebook.com/kontrolNABU/?__cft__[0]=AZX9czcHO3JbkRIHu-xBKrpEf2mlPAxYYfzgHgIGnR6oHohLlt7XSp_IljZG2fGE4eMJPgSyZ_B_ku11VTc_tD4NOUUjvLZiytjJ9tbBi-**************************************************************************************************************&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kontrolNABU/?__cft__[0]=AZX9czcHO3JbkRIHu-xBKrpEf2mlPAxYYfzgHgIGnR6oHohLlt7XSp_IljZG2fGE4eMJPgSyZ_B_ku11VTc_tD4NOUUjvLZiytjJ9tbBi-**************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Рада громадського контролю НАБУ
. Сообщаю вам, что вчера, РГК НАБУ, направила официальное письмо в мин.юст США с просьбой обратить внимание на контракт заключенный между украинской ГС (громадська спілка) "Ukrainian Guild of Activitists" и американской лоббистской компанией "Tricuro LLC", по которому Tricuro, обязалась организовать визит в США Генерального Прокурора Украины - Ирины Венедиктовой, главы Нац.Банка - Кирилла Шевченко и главы Укрэксимбанка - Евгения Мецгера.

Сразу прошу вас сделать репост, это очень важный текст. Усаживайтесь поудобнее, у меня для вас интересное чтиво про зашквары "нових облич".

В США лоббизм - легализован. Нанять лоббистов может кто угодно, даже иностранцы. Однако, чтобы не было никакого "мутняка" ВСЕ сделки с иностранными агентами должны быть занесены в реестр мин.юста США. Где четко написано кто платит, какой лоббистской компании и за какие конкретно услуги. Если какие-то лоббисты проведут такие услуги "в темную", их ждет кара небесная.

Так вот, в этом самом реестре, всплыл контракт между лоббистской компанией "Tricuro LLC" и Украинской ГС "Ukrainian Guild of Activitists" (орнул с того что слово "активисты" написано неправильно. Учитывая что такое название записано в контракте, то именно так наши "активитисты" и перевели свою ГС на англ.яз). Сам контракт можно посмотреть тут (очень всем советую это сделать) - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefile.fara.gov%2Fdocs%2F6285-Exhibit-AB-20200903-7.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1pe-xYgNpAv9eXfMVOFhWq7MzEQvcPq14KU85_FQdUbiRkTl71f40g288&h=AT06RhmAqq8VIwtzLRi0YODqVoppTvjuNyLfPw731hCFHyGb0PsQFzn_MigMQPIc-3qof-NfuqyJX6qdYUDCaHi5JXGTO5KkaAFeSrDbp-p35Q-J4lNiDmUPDo80Z5Mndnw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2iVJg0xU0aDBNQtVar_vLwM11yXXUMF4vsanhSdJAy-Dmk9EEKkABidjS6D6rj1_MxU1ggrPw5WaQDUuljtgjksGiinXPCbH2I7NBuD6PxDKEJXSWXiBKxwea9yxP--AY1lWqFsTbJoIUjVLo_dEnhLm4ADQZxrlcWMQ8RtZz9EZtoNn0rSZix0KeMgXzq3kAmazCY791MHpxrZQsc-6xef3XSmcRM1eTZlU2YrZPORGcf https://efile.fara.gov/docs/6285-Exhibit-AB-20200903-7.pdf

Суть - контракт на $ 58 000 оплатила ГС "Ukrainian Guild of Activitists", по которому Tricuro LLC обязуется организовать визит в США Генерального Прокурора Украины - Ирины Венедиктовой, Главы Нац.Банка - Кирилла Шевченко и главы Укрэксимбанка - Евгения Мецгера ($58К это только услуги лоббистов, билеты, отели и все такое, разумеется отдельно). Плюс ко всему этому, Tricuro LLC обязуется найти топ-чиновников из США + представителей медиа, и т.д. с кем делегация должна встретиться и обсудить "повестку дня" (какую именно не уточняется).

Сразу возникает несколько вопросов - что это за ГС такая? Откуда у них деньги и почему именно они оплачивают поездку топ-чиновников Украины в США?

В контракте указано название ГС + адрес, поэтому, за 3 минуты находим интересующий нас non-profit в Украине. Адрес на сайте «Українська Гільдія Активістів» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fguild.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1svp0qB9r9Guj9WOBTyksnr9t6fi8NLIBjMrUmdhhpop4FvfiETL_hlNA&h=AT3W0fPy0EMVm9kduT-asYCJrLDojmE8QNmN04n9fwpBovkpbGhnNq3RZ5fHGgVeJpYOvxDNcO5OW3IseDwvw9TxOlacN8IM6pS10a8QlTxcRk1lHGPRRzq5l95BeQW5n_c&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2iVJg0xU0aDBNQtVar_vLwM11yXXUMF4vsanhSdJAy-Dmk9EEKkABidjS6D6rj1_MxU1ggrPw5WaQDUuljtgjksGiinXPCbH2I7NBuD6PxDKEJXSWXiBKxwea9yxP--AY1lWqFsTbJoIUjVLo_dEnhLm4ADQZxrlcWMQ8RtZz9EZtoNn0rSZix0KeMgXzq3kAmazCY791MHpxrZQsc-6xef3XSmcRM1eTZlU2YrZPORGcf https://guild.org.ua/ ) полностью совпадает с указанным в контракте и ее главой, согласно опендатаботу, является - Кончаківська Оксана Миколаївна. Именно этот человек и является "подписантом" контракта с Tricuro LLC.

А теперь интересный момент (раз):

Для того чтобы зарегистрировать спилку нужно не менее двух организаций. Организаторы ГС «Українська Гільдія Активістів»: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОНТРОЛЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ ТВАРИН" ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ІНІЦІАТИВА"

Служба спасения животных, экологи и контроллеры судебной системы Украины отправляют генерального прокурора и главу НБУ в США…....

ЧТО ЧЕРТ ПОБЕРИ ПРОИСХОДИТ?!

Интересный момент (два):

После выхода статьи об этом, на the page (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthepage.ua%2Fnews%2Fdlya-nbu-genprokuraturu-i-ukreksimbanka-nanyali-amerikanskih-lobbistov-kotorye-zashishali-rossiyan-ubijc-i-igorya-kolomojskogo%3Ffbclid%3DIwAR1jzhKTSOJGId_G1cY9LExcq0ek5mWo6SSSiq4qqFNxZ9wRqu6-34Y1w78&h=AT1n1r-dw97htsfLinXUMyrl5tTvAIwVA5xvvM_LikUgF1qLNvdXOlaWFrBeHl9bn1ZFQZx57tKhZ-U5qpPJ5NXUPwb6CieEceAmJwpNby_KPnnpyq7U5YX5Yrlo93-TQyo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2iVJg0xU0aDBNQtVar_vLwM11yXXUMF4vsanhSdJAy-Dmk9EEKkABidjS6D6rj1_MxU1ggrPw5WaQDUuljtgjksGiinXPCbH2I7NBuD6PxDKEJXSWXiBKxwea9yxP--AY1lWqFsTbJoIUjVLo_dEnhLm4ADQZxrlcWMQ8RtZz9EZtoNn0rSZix0KeMgXzq3kAmazCY791MHpxrZQsc-6xef3XSmcRM1eTZlU2YrZPORGcf https://thepage.ua/.../dlya-nbu-genprokuraturu-i... ), НБУ уточнил, что в графике главы НБУ Кирилла Шевченко никаких командировок в США в ближайшее время нет (лол что?! В контракте даже есть дата визита - 21 сентября 2020. Это уже жуткое палево, Кирилл Евгеньевич).

Заголовок статьи the page просто шикарен - "Для НБУ, Генпрокуратуры и Укрэксимбанка наняли американских лоббистов, которые защищали россиян, убийц и Игоря Коломойского".

Сразу видно, компания серьезная. Интересно почему украинская ГС выбрала именно их, чтобы организовать поездку генерального прокурора в США?...

Ну и напоследок:

Статья на the page вышла почти месяц назад, а мы так и не услышали ЧЕТКОГО ОТВЕТА ни от НБУ, ни от Генеральной Прокуратуры, ни от Укрэксимбанка. Все молчат, медиа молчит, расследователи молчат, все делают вид ЧТО ЭТОГО КОНТРАКТА ТУПО НЕТ. Такое ощущение что всем просто "всё равно".

Однако, Раде Громадського Контролю НАБУ не все равно. Нам кажется что "что-то тут нечисто", поэтому вчера РГК НАБУ отправило официальное письмо в мин.юста США, где мы просим мин.юст обратить внимание на эту сделку, на лоббистов и на укринский non-profit которые в ней участвуют.

Судя по трендам этого года, правоохранительные органы США - лучшие друзья Украины. Надеемся нас услышат.
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15.10.2020 12:30 Ответить
Вантаж на 150%, що після закінчення президентської каденції ще (не важливо, по строку чи достроково) він засуджений не буде. Оскільки житиме після цього не в Україні.
Варіантів, куди він може переїхати на ПМЖ 4:
росія
Ізраїль
Італія
Острів Джерсі ( де-факто є територією Британії, але має свої паспорти і свою валюту).
Перші 2 своїх громадян не видають за жодних обставин.
Навіть за запитами ФБР та Гааги
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15.10.2020 12:32 Ответить
*вантаж = ймовірність
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15.10.2020 14:16 Ответить
та що тут гадать? він давно вже має ізраїльський паспорт разом з бєнєю
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15.10.2020 19:12 Ответить
Так клоун говорил открыто - Сделаем их вместе . Вот только его избиратели не подумали что он и их имел ввиду.. Теперь молчат По тихонько отрекаются что голосовали за шапито..
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15.10.2020 12:33 Ответить
100%
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15.10.2020 12:35 Ответить
Начал за здравие - закончил за упокой. Этот идиотский детсадовский пассаж про пожизненное заключение не вызывает ничего, кроме испанского стыда и обесценивает весь остальной текст.
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15.10.2020 12:36 Ответить
Бачив дебілів а щоб були при владі презедентами не то що не бачив а навіть нечув! Три мушкатьори Путін, Зеленський, Лукашенко 👹👹👹 !
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15.10.2020 13:07 Ответить
А я бы сказал так- уходите с друзьями добровольно пока не поздно, дальнейшее пребывание на должности может привести к румынскому, либо ливийскому варианту. Что там муамару в очко засунули?
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15.10.2020 13:22 Ответить
Как друзья вы не садитесь ,в антикоррупционеры негодитесь.Шума -на всю вселенную,а результат--жирный 0.Нет посадок. И танцорам вечно что-то мешает.
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15.10.2020 13:28 Ответить
Не в традиції українського політикуму карати папєрєднікав за корупційні дії. Тому що, це відкриє ящик Пандори і наступна влада може бути покарана. Священна корова української влади поза підозрами.
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15.10.2020 13:38 Ответить
Зеленский думает если сегодня у него всё хорошо то завтра будет также.
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15.10.2020 13:58 Ответить
Зеленский далеко не Порошенко, другой за него хитрее и умнее в разы.
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15.10.2020 13:59 Ответить
слова шевченки ничтожны.
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15.10.2020 14:53 Ответить
КРАСИВО!
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15.10.2020 15:36 Ответить
куди поділися 73% дебілів?
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15.10.2020 19:53 Ответить
Все так, тільки де той, хто це зробить?
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15.10.2020 20:43 Ответить
ЗЕбубіку вже пох@ю, він травку смокче
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15.10.2020 22:29 Ответить
да он сбежит в Ростов .
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16.10.2020 00:17 Ответить
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