Правительство уволило руководителя аппарата премьер-министра Кривенко
Кабинет Министров уволил руководителя аппарата премьер-министра Татьяну Кривенко и временно возложил данные обязанности на Олега Горбунова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.
Согласно распоряжению №1256 от 13 октября, Кривенко уволена с должности руководителя аппарата премьера по согласованию сторон. Данную должность она занимала с 10 марта 2020 года.
В то же время, распоряжением №1266 от 13 октября обязанности руководителя аппарата премьера временно возложили на Горбунова, который ранее был советником премьера Дениса Шмыгаля на должности вице-премьер-министра.
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