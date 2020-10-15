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Правительство уволило руководителя аппарата премьер-министра Кривенко

Правительство уволило руководителя аппарата премьер-министра Кривенко

Кабинет Министров уволил руководителя аппарата премьер-министра Татьяну Кривенко и временно возложил данные обязанности на Олега Горбунова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

Согласно распоряжению №1256 от 13 октября, Кривенко уволена с должности руководителя аппарата премьера по согласованию сторон. Данную должность она занимала с 10 марта 2020 года.

В то же время, распоряжением №1266 от 13 октября обязанности руководителя аппарата премьера временно возложили на Горбунова, который ранее был советником премьера Дениса Шмыгаля на должности вице-премьер-министра.

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Автор: 

Кабмин (14024) увольнение (2674)


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Результат підсрачника від МІ-6, чи ще ні?
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15.10.2020 11:12 Ответить
"- он не оправдал высокого доверия товарища ху
- !!!!!!!
- ах какого йла!"
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15.10.2020 11:17 Ответить
Під час Першої світової війни у виконавчій владі Російської імперії, з подачі Распутіна, яким "рулили" різного роду "шмекери" і "пройдохи", міністрів та інших чиновників міняли з такою ж періодичністю... Це назвалась "мінистерская (правительственная) чехарда"... Питання - хто у нас грає роль "Распутіна"? Мені здається, САМ... Бо така "інституція", як монарх, у нас відсутня...Чим закінчилася "чехарда" століття тому, всі знають...
Тепер питання: "І коли це закінчиться?"... "І як саме закінчиться?!...".
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15.10.2020 11:21 Ответить
 
 