Уряд звільнив керівницю апарату прем'єр-міністра Кривенко

Кабінет Міністрів звільнив керівницю апарату прем'єр-міністра Тетяну Кривенко і тимчасово поклав її обов'язки на Олега Горбунова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Згідно з розпорядженням №1256 від 13 жовтня, Кривенко звільнена з посади керівника апарату прем'єра за погодженням сторін. Цю посаду вона займала з 10 березня 2020 року.

У той же час, розпорядженням №1266 від 13 жовтня обов'язки керівника апарату прем'єра тимчасово поклали на Горбунова, який раніше був радником прем'єра Дениса Шмигаля на посаді віцепрем'єр-міністра.

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