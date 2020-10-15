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Уряд звільнив керівницю апарату прем'єр-міністра Кривенко

Уряд звільнив керівницю апарату прем'єр-міністра Кривенко

Кабінет Міністрів звільнив керівницю апарату прем'єр-міністра Тетяну Кривенко і тимчасово поклав її обов'язки на Олега Горбунова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Згідно з розпорядженням №1256 від 13 жовтня, Кривенко звільнена з посади керівника апарату прем'єра за погодженням сторін. Цю посаду вона займала з 10 березня 2020 року.

У той же час, розпорядженням №1266 від 13 жовтня обов'язки керівника апарату прем'єра тимчасово поклали на Горбунова, який раніше був радником прем'єра Дениса Шмигаля на посаді віцепрем'єр-міністра.

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Кабмін (14065) звільнення (2667)


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15.10.2020 11:12 Відповісти
"- он не оправдал высокого доверия товарища ху
- !!!!!!!
- ах какого йла!"
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15.10.2020 11:17 Відповісти
Під час Першої світової війни у виконавчій владі Російської імперії, з подачі Распутіна, яким "рулили" різного роду "шмекери" і "пройдохи", міністрів та інших чиновників міняли з такою ж періодичністю... Це назвалась "мінистерская (правительственная) чехарда"... Питання - хто у нас грає роль "Распутіна"? Мені здається, САМ... Бо така "інституція", як монарх, у нас відсутня...Чим закінчилася "чехарда" століття тому, всі знають...
Тепер питання: "І коли це закінчиться?"... "І як саме закінчиться?!...".
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15.10.2020 11:21 Відповісти
 
 