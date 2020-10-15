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Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП

Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что во время визита состоится встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Турция (3370)


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Топ комментарии
+12
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 6007
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15.10.2020 13:45
+10
Поедет по местам боевой славы де он давал концерты. За одно в море покупается и пожрет местной шавермы
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15.10.2020 13:39
+9
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 1917
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15.10.2020 13:40
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Поедет по местам боевой славы де он давал концерты. За одно в море покупается и пожрет местной шавермы
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15.10.2020 13:39 Ответить
шаверма-тур
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15.10.2020 13:41 Ответить
На фронті посилення обстрілів, в режимі заборони на ведення превентивного вогню по скупченням окупантів та бронетехніки будь якої миті може розпочатись повномасштабний наступ ворога, бо ми даємо йому зконцентрувати сили та засоби прямо перед лінією оборони! Поки діє припинення вогню на фронті Президент як Верховний Головнокомандувач має бути постійно в штабі, бо будь якої миті може статись катастрофа! Припинення вогню це страшенний ризик військової поразки і Зеленський має або скасувати обмеження на превентивні удари по скупченням терористів та їх бронетехніки, або не виїджати з країни і взагалі знаходитись постійно в 30-хвилинній доступності від Генштабу ЗСУ! Занадто легко Зеленський розпоряджається життям солдат та офіцерів ЗСУ! Захотів припинення вогню - сиди падла в штабі і пильнуй щоб це не закінчилось катастрофою!
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15.10.2020 13:46 Ответить
чи не ти зробив це разом, ігор
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15.10.2020 13:50 Ответить
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15.10.2020 13:52 Ответить
порошенко постійно тікав з України як тільки на фронті починалась активізація, тому гірше не стало!
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15.10.2020 13:54 Ответить
ага щас ) одно только объявление мобилизации на что у зели никогда ииц не хватит
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15.10.2020 14:04 Ответить
Потрібно було не просто оголошувати мобілізацію, а реально проводити її, відбираючи найкращі військові кадри та людей з реальною військовою підготовкою! Те що називалось мобілізацією в 2014 році вилилось в безкарне знищення непідготовлених цивільних людей в військовій формі ЗСУ, коли навіть гвинтівки та автомати не були вичещені від масла у людей які заїжджали в зону бойових дій і стикались з ворогом безпосередньо! У російських терористів навіть руки опускались коли вони бачили що вони розстрілюють абсолютно цивільних людей які нездатні чинити хоч якись організований спротив. За таку мобілізацію порошенка потрібно розстріляти!
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15.10.2020 14:10 Ответить
ну зеля ща все сделает как надо по вашим заветам, ждите )
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15.10.2020 14:11 Ответить
Зеленський виявився критично неспроможним до державної дільяності. Гарна фізична форма Зеленського не допомогла йому здійснити інтелектуальний стрибок на два порядка, щоб досягнути рівня необхідного для прийняття мудрих державних рішень! Так він чомусь навчився, але навіть губернатором працювати навряд чи зміг би, бо прірва між Зеленським коміком і посадою Президента України виявилась катастрофічно великою!
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15.10.2020 14:19 Ответить
>Зеленський виявився критично неспроможним до державної дільяності.

я ж и говорю, ти зробив це разом... и нефиг отмазываться
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15.10.2020 14:20 Ответить
Я за свій вибір не шкодую, наступний Президент буде кращим, як і Зеленський кращий за мародера порошенка!
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15.10.2020 14:22 Ответить
> наступний Президент буде кращим

бойко?
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15.10.2020 14:23 Ответить
Подивимось. Маю надію що Гриценко.
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15.10.2020 14:28 Ответить
май если ты неадекват... особенно после ролика с зелей и шахматами )
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15.10.2020 14:30 Ответить
життя це не ролики і не відосики, але телепузікам це не зрозуміти.
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15.10.2020 14:34 Ответить
гриценка той жирний вилупок і ідіот, буде всім крутити яйця та нічого не зробить
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15.10.2020 18:21 Ответить
просто кацапістів, юдеїв та їх родичів з ОПЗЖопи не потрібно обирати
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15.10.2020 18:24 Ответить
не, зелох в подметки не годится пороху. и ермаковская банда у него реальная а не сказки про свинарчуков которые оказались фейком...
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15.10.2020 14:24 Ответить
Так точно, в питаннях продажу України путіну, порошенко дає фору всім іншим Президентам України. Так підло і підступно Україну ще не продавали!
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15.10.2020 14:29 Ответить
ко-ко-ко, ну ты и зебил, отборный )
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15.10.2020 14:30 Ответить
за такую тупость вас надо того...
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15.10.2020 14:13 Ответить
и как эти цивильни люди дошли до донецка пока не столкнулись с армией парашки на нефтедолларах. и пусть зелох сделает лучше, или ты игор
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15.10.2020 14:15 Ответить
До Донецька дійшли кадрові військові та добровольці, а мобілізовані частини несли жахливі втрати!
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15.10.2020 14:16 Ответить
ты свечку держал, или в окопах был? откуда инфа
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15.10.2020 14:17 Ответить
Статистика втрат по підрозділам.
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15.10.2020 14:21 Ответить
Игорек, хохотальник свой прикрой.
Опять санитары в психушке ключи при пересменки забыли? И ты до девайса добрался?
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15.10.2020 14:05 Ответить
игор трубку алюминиевую лбом отбил на квадрат, вот и открывает двери в коридор...
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15.10.2020 14:16 Ответить
Зеля, де інвестори ? Вже рік з твоїх обіцянок і форумів минув.
Я тільки бачу, як медвечук кацапський бізнес повертає.
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15.10.2020 13:39 Ответить
Ну с инвесторами беда,но вот инвестняней,хоть отбавляй)
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15.10.2020 13:45 Ответить
бедная турция, за что ей это
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15.10.2020 13:39 Ответить
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 1917
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15.10.2020 13:40 Ответить
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 6007
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15.10.2020 13:45 Ответить
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 69
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15.10.2020 13:46 Ответить
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15.10.2020 13:47 Ответить
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 2119
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15.10.2020 13:40 Ответить
Сколько раз за 1,5 года эта ГНИДА уже отдыхала???
А ПЕПо один раз слетал на Мальдивы ЗА СВОЙ СЧЕТ!!!!
так у 73% пукло разорвало в хлам....
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15.10.2020 13:41 Ответить
*****,ну хоть не в Оман,хотя цель поездки та же,устала шмаркля,устала.......)))
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15.10.2020 13:43 Ответить
...вальдемар, тебе предоставили скидки в Риксосе?
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15.10.2020 13:45 Ответить
опять отдыхать за госсчет едет
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15.10.2020 13:48 Ответить
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 8630
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15.10.2020 13:49 Ответить
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15.10.2020 13:50 Ответить
Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП - Цензор.НЕТ 3820
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15.10.2020 13:50 Ответить
опять нанюхался...
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15.10.2020 14:05 Ответить
почему опять? это чмо постоянно на кокосе , не просыхает. разве может трезвый человек нести такую фигню, как этот унюханный?
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15.10.2020 16:06 Ответить
Снова 40 млн. га земли будет туркам предлагать. У нас нет даже "князя милославского",чтобы остановить горе-правителя.
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15.10.2020 13:54 Ответить
бархатный сезон...
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15.10.2020 14:14 Ответить
Трудно сказать, что лучше: чтобы дома сидел или по заграницам шастал. И то и другое напрягает.
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15.10.2020 14:15 Ответить
В стране война и кризис, а Зе-карлица с ковидной Ленкой в сотый раз отдыхать едут, в этот раз на Турцию. И все молчат, а Пороху до сих пор Мальдивы вспоминают.
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15.10.2020 14:45 Ответить
бедоносец рванул в теплые края. ждем беды. как то боязно за турков.
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15.10.2020 16:03 Ответить
Яничари тікайте, бідося їде.
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15.10.2020 16:54 Ответить
може йому після МІ6 ще пєндалей накидають
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15.10.2020 18:17 Ответить
 
 