Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что во время визита состоится встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

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