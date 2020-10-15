Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию, - ОП
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
Отмечается, что во время визита состоится встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.
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+12 Підлога Маккартні
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+9 Виктор Потоцкий #426787
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я ж и говорю, ти зробив це разом... и нефиг отмазываться
бойко?
Опять санитары в психушке ключи при пересменки забыли? И ты до девайса добрался?
Я тільки бачу, як медвечук кацапський бізнес повертає.
А ПЕПо один раз слетал на Мальдивы ЗА СВОЙ СЧЕТ!!!!
так у 73% пукло разорвало в хлам....