Зеленський 16 жовтня відвідає з робочим візитом Туреччину, - ОП
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 жовтня, здійснить робочий візит до Турецької Республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
Зазначається, що під час візиту відбудеться зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Планується обговорення широкого спектру питань взаємин між Україною і Туреччиною, а також підписання низки двосторонніх документів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар15.10.2020 13:45
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар15.10.2020 13:39
+9 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар15.10.2020 13:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я ж и говорю, ти зробив це разом... и нефиг отмазываться
бойко?
Опять санитары в психушке ключи при пересменки забыли? И ты до девайса добрался?
Я тільки бачу, як медвечук кацапський бізнес повертає.
А ПЕПо один раз слетал на Мальдивы ЗА СВОЙ СЧЕТ!!!!
так у 73% пукло разорвало в хлам....