Зеленський 16 жовтня відвідає з робочим візитом Туреччину, - ОП

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 жовтня, здійснить робочий візит до Турецької Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

Зазначається, що під час візиту відбудеться зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Планується обговорення широкого спектру питань взаємин між Україною і Туреччиною, а також підписання низки двосторонніх документів", - йдеться в повідомленні.

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