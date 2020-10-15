Убийство Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера и Левина под арестом

Киевский апелляционный суд оставил под стражей председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, обвиняемых в организации и заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба суда, соответствующее решение приняла коллегия судей во главе с Александром Миколюком.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, поданные в интересах обвиняемых М. и Л. - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, Мангер и Левин принимали участие в заседании путем видеоконференции из СИЗО.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.