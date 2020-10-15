Убивство Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера і Левіна під арештом
Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна, обвинувачених в організації та замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба суду, відповідне рішення прийняла колегія суддів на чолі з Олександром Миколюком.
"За результатами апеляційного розгляду рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, подані в інтересах обвинувачених М. і Л. - без задоволення", - сказано в повідомленні.
Як повідомила прессекретарка суду Тетяна Геведзе, Мангер і Левін брали участь у засіданні шляхом відеоконференції з СІЗО.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.
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