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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
В "красной" зоне оказались 44 страны, в том числе: Израиль, Франция, Бельгия, Нидерланды, США, Великобритания, Румыния, Словакия и Швейцария.
В списке "зеленых" стран находятся 149 стран, среди них: Грузия, Венгрия, Польша, Россия, Германия, Турция, Беларусь, Литва, Болгария.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 176,5 активных случев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
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Kessirman 54
показать весь комментарий16.10.2020 13:55 Ответить Мне нравится 0
Георгий Иванов #118601
показать весь комментарий16.10.2020 14:22 Ответить Мне нравится 0
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