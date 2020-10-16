РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11625 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 506 2

Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил список стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В "красной" зоне оказались 44 страны, в том числе: Израиль, Франция, Бельгия, Нидерланды, США, Великобритания, Румыния, Словакия и Швейцария.

В списке "зеленых" стран находятся 149 стран, среди них: Грузия, Венгрия, Польша, Россия, Германия, Турция, Беларусь, Литва, Болгария.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 176,5 активных случев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

Также читайте: Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax, - главный санврач Ляшко

Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо это меняет? Если ничего не предпринимать, то это напрасный труд. А что может предпринять безмозглая власть, ничего, они в штопоре. Летать то не научились.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:55 Ответить
Хорошо, что страны -"миллиардеры" - Китай, Индия, Пакистан относятся к зеленой зоне.Да и мрущими, как мухи итальянцами перестанут пугать!
показать весь комментарий
16.10.2020 14:22 Ответить
 
 