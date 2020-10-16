В Харькове школы уйдут на каникулы с 19 октября, - вице-мэр Терехов

С понедельника, 19 октября, в Харькове все школы уходят на каникулы в связи с тем, что город отнесен к "красной" карантинной зоне, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"Школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают", - рассказал Терехов в пятницу по итогам заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, ранее во время заседания комиссии он сказал, что школы на досрочные каникулы не уйдут, поскольку нет нормативных актов, предписывающих это сделать.

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Как сообщалось, 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к "красной" зоне.