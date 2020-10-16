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Новости Коронавирус и карантин
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В Харькове школы уйдут на каникулы с 19 октября, - вице-мэр Терехов

В Харькове школы уйдут на каникулы с 19 октября, - вице-мэр Терехов

С понедельника, 19 октября, в Харькове все школы уходят на каникулы в связи с тем, что город отнесен к "красной" карантинной зоне, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"Школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают", - рассказал Терехов в пятницу по итогам заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, ранее во время заседания комиссии он сказал, что школы на досрочные каникулы не уйдут, поскольку нет нормативных актов, предписывающих это сделать.

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Как сообщалось, 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к "красной" зоне.

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Харьков (7450) школа (3012) Терехов Игорь (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, заразившись у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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16.10.2020 16:50 Ответить
Від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі буде переведено в червону зону, в якій діятимуть жорсткі обмеження у зв'язку зі сплеском інфікування коронавірусом.
Як повідомляє кореспондент https://www.ukrinform.com/rubric-world/3118150-polovina-polsi-perehodit-u-cervonu-zonu-cerez-splesk-covid19.html Укрінформ у, про це під час пресконференції у дистанційному режимі повідомили в четвер прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.
"Маємо справу із ситуацією, коли у червоній зоні опинилися 152 повіти, тобто половина Польщі. Це, насамперед, густо заселені повіти, міста і великі міські агломерації. У червоній зоні опинилися 11 воєводських міст", - заявив міністр Недзельський.
Він додав, що у червоній зоні опиниться понад 70% населення Польщі, зокрема, жителі найбільших міст, включно з Варшавою.
У свою чергу, Моравецький поінформував про запровадження нових обмежень у червоній та жовтих зонах і закликав усіх, хто має таку можливість, працювати дистанційно, залишатися вдома і не виходити без потреби на вулицю.
Згідно з новими обмеженнями, які запроваджуватимуться у червоній зоні, школи і виші перейдуть на дистанційне навчання, за винятком проведення практичних занять. Спортивні події відбуватимуться без участі глядачів, культурні події - за участю 25% глядачів, буде призупинено роботу басейнів, аквапарків і фітнес-клубів.
З 19 жовтня в червоних зонах вводиться заборона на проведення весільних та інших масових церемоній сімейного характеру, масові зібрання дозволятимуться до 10-ти осіб, а на релігійних відправах зможуть брати участь люди з розрахунку 1 особа на 7 квадратних метрів. У магазинах зможуть перебувати покупці з розрахунку до 5-ти осіб на одну касу, усі гастрономічні заклади можна буде відвідувати лише з 6 по 21-у годину, публічний транспорт має бути заповнений на 50% сидячих місць.
У жовтих зонах діятимуть схожі обмеження. Водночас, дозволятимуться весільні та інші сімейні церемонії до 20 осіб, масові зібрання обмежуватимуться до 25 осіб, у школах і вишах навчання відбуватиметься на змішаній основі.
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16.10.2020 18:02 Ответить
 
 