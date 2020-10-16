У Харкові школи підуть на канікули з 19 жовтня, - віцемер Терехов
З понеділка, 19 жовтня, у Харкові всі школи йдуть на канікули у зв'язку з тим, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони, повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов.
"Школи, як це наказують рішення Кабінету міністрів, йдуть на канікули з 19-го жовтня, але дитячі садки працюють", - розповів Терехов у п'ятницю за підсумками засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас, раніше під час засідання комісії він сказав, що школи на дострокові канікули не підуть, оскільки немає нормативних актів, які розпоряджаються це зробити.
Як повідомлялося, 15 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні з 19 жовтня, відповідно до якого Харків віднесено до "червоної" зони.
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Як повідомляє кореспондент https://www.ukrinform.com/rubric-world/3118150-polovina-polsi-perehodit-u-cervonu-zonu-cerez-splesk-covid19.html Укрінформ у, про це під час пресконференції у дистанційному режимі повідомили в четвер прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.
"Маємо справу із ситуацією, коли у червоній зоні опинилися 152 повіти, тобто половина Польщі. Це, насамперед, густо заселені повіти, міста і великі міські агломерації. У червоній зоні опинилися 11 воєводських міст", - заявив міністр Недзельський.
Він додав, що у червоній зоні опиниться понад 70% населення Польщі, зокрема, жителі найбільших міст, включно з Варшавою.
У свою чергу, Моравецький поінформував про запровадження нових обмежень у червоній та жовтих зонах і закликав усіх, хто має таку можливість, працювати дистанційно, залишатися вдома і не виходити без потреби на вулицю.
Згідно з новими обмеженнями, які запроваджуватимуться у червоній зоні, школи і виші перейдуть на дистанційне навчання, за винятком проведення практичних занять. Спортивні події відбуватимуться без участі глядачів, культурні події - за участю 25% глядачів, буде призупинено роботу басейнів, аквапарків і фітнес-клубів.
З 19 жовтня в червоних зонах вводиться заборона на проведення весільних та інших масових церемоній сімейного характеру, масові зібрання дозволятимуться до 10-ти осіб, а на релігійних відправах зможуть брати участь люди з розрахунку 1 особа на 7 квадратних метрів. У магазинах зможуть перебувати покупці з розрахунку до 5-ти осіб на одну касу, усі гастрономічні заклади можна буде відвідувати лише з 6 по 21-у годину, публічний транспорт має бути заповнений на 50% сидячих місць.
У жовтих зонах діятимуть схожі обмеження. Водночас, дозволятимуться весільні та інші сімейні церемонії до 20 осіб, масові зібрання обмежуватимуться до 25 осіб, у школах і вишах навчання відбуватиметься на змішаній основі.