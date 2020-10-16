У Харкові школи підуть на канікули з 19 жовтня, - віцемер Терехов

З понеділка, 19 жовтня, у Харкові всі школи йдуть на канікули у зв'язку з тим, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони, повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

"Школи, як це наказують рішення Кабінету міністрів, йдуть на канікули з 19-го жовтня, але дитячі садки працюють", - розповів Терехов у п'ятницю за підсумками засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, раніше під час засідання комісії він сказав, що школи на дострокові канікули не підуть, оскільки немає нормативних актів, які розпоряджаються це зробити.

Як повідомлялося, 15 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні з 19 жовтня, відповідно до якого Харків віднесено до "червоної" зони.

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