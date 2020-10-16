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Более 5 млн га государственных с/х земель незаконно вывели в частную собственность, - глава "Госгеокадастра" Лещенко

Более 5 млн га государственных с/х земель незаконно вывели в частную собственность, - глава

За последние 2 десятка лет кланы чиновников создали целые сети латифундий из незаконно выведенных из государственной собственности земель с/х назначения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава "Госгеокадастра" Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели аудит, и я вам скажу откровенно: это шок - он остается до сих пор, и мы до сих пор пытаемся вывести все в максимально публичную плоскость. Но я точно сегодня могу сказать на всю страну, что больше 5 млн га земель с/х назначения государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой "бесплатной приватизации", - сказал он.

По словам главы "Госгеокадастра", эту схему начали использовать с 2001-2002 года. С той поры сформировались целые чиновничьи кланы, которые, используя админресурс, создали огромные латифундии земель в частной собственности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли, у кого находятся недра государства, - глава Госгеокадастра Лещенко

"Покупай, продавай, отчуждай, иностранцу передавай - что угодно. И вышли на режим дерибана, который измеряется европейскими странами на территории нашего государства", - пояснил Лещенко.

Он обещает, что все нарушения будут видны в реестре, который должен заработать со следующего года.

"Мы покажем всем, во всей красе: регистрация, когда получали, когда были в должности, на кого оформляли из членов своей семьи. Покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, покажем их кумовьев, братьев, сватов. А самое главное, мы покажем сетки сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины", - пообещал Лещенко.

Также на Цензор.НЕТ: Госгеокадастр открыт к борьбе с коррупцией, - глава ведомства Лещенко

Автор: 

земля (1947) коррупция (8560) шоу Шустера (315) Госгеокадастр (171) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+6
когда уже украинские чиновники будут отвечать за свой базар?
ну вот вывели - где аресты, конфискации и так далее?
к чем это пусто трепыхание языком?
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16.10.2020 21:47
+4
Не наполягай занадто, бо можуть вийти на сивочолого.
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16.10.2020 22:21
+4
Если бы могли, давно бы вышли. Вы ЗЕ импотенты
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16.10.2020 22:25
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когда уже украинские чиновники будут отвечать за свой базар?
ну вот вывели - где аресты, конфискации и так далее?
к чем это пусто трепыхание языком?
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16.10.2020 21:47 Ответить
Ничеее, вот опрос проведем, и каждому коррупционеру по пожизненному...
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16.10.2020 21:54 Ответить
чем ты их кормить всю жизнь будешь?
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16.10.2020 21:56 Ответить
Я? У нас для этого есть находчивый ПреЗЕдент.
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16.10.2020 22:03 Ответить
Сила слова . . .

Чиновник говорит : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель выведено в частную собственность . . ."

Заголовок Цензора : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель НЕЗАКОННО выведены в частную собственность . . ."

Разница очевидна, правда ? Уважаемый Цензор, в том-то и дело, что ЗАКОННО выведены. Механизм безоплатной приватизации (по 2 гектара для ведения личного фермерского хозяйства) был одним из краеугольных камней земельной реформы, которая началась в первой половине 90-х годов. Тогда слово "приватизация" считалось прогрессивным, а не матюкальным . . . А то, что человек, который приватизировал, потом (или сразу) продал полученное в частную собственность имущество (на которое мораторий по с/х землям, кстати, не распространялся) - так это его право. И чиновник, дававший интервью, это прекрасно понимает. И правоохранительные органы (включительно с НАБУ) тоже прекрасно понимают и ничего не смогут с этим поделать.
Суть претензий к концентрации земельного капитала бессмысленна - это то же самое, что предъявлять претензии к бизнесу, который скупал акции госпредприятий у мелких акционеров или скупал приватизационные сертификаты. Это естественный процесс.
Скажите спасибо уродам, которые 20 лет держали мораторий на продажу земель и предлагают его восстановить . . . Если бы его не было, можно было бы проводить легальные конкурентные аукционы через ПроЗорро и зарабатывать большие деньги для бюджета.
А так собирают 100-200-300 человек, которые пишут заявления о выделении по 2 га, а потом их сразу продают . . . А скажите человеку, что у него нет право на приватизацию своей доли народной собственности !!! У всех есть. Много кто воспользовался. Много кто ещё нет и поэтому много кто ещё воспользуется. И правильно сделает (и если сам будет обрабатывать, и если сдаст в аренду, и если продаст тому, кто будет обрабатывать, даже если это "латифундист" - в гроб с собой землю и так никто не заберёт).

Были бы свободные деньги и были бы гарантии, что завтра путин сюда своих бандитов не приведёт или всякие рейдеры не набегут, я бы тоже скупал . . .

А таких чиновников - латентных коммунистов надо увольнять. Он не за государство переживает, а за то, что 5 млн. гектар из-под его влияния вынули. Мотив таких заявлений - а давайте "покошмарим сельхозбаронов" - у них деньги есть, чтобы откупиться. Разговор должен быть прост - если есть нарушение закона, тогда обсуждаем публично + суды и правоохранители включаются. А если нет нарушений, а тебе просто не нравится, что ты не такой уже рулевой, как хотел бы (потому что есть частный собственник), то иди к чёрту : либо уважаешь частную собственность, либо заявление на стол и гуляй Вася.
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16.10.2020 23:48 Ответить
я ж о чём и говорю! нужно законодательно запретить украинским чиновникам нести подобную чушь! каждая новоприбывшая морда начинает нести пургу о том, "какие каааллаааасааальные обьёмы воровства и коррупции были ДО него" и "как всё изменилось с его приходом"! такое впечатление, что он пытается прикрыть и своё собственное воровство в тех масштабах, которые озвучивает!
Есть факты воровства - тогда где громкие суды, конфискации, посадки ТОП-коррупционеров, камеры-софиты-суды, толпы журналистов-расследователей? ГДЕ ВСЁ ЭТО?
только один сплошной вонючий трёп!
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17.10.2020 00:12 Ответить
Вот прежде принятия закона о продаже и то,ЕСЛИ ЭТО ПОДДЕРЖИТСЯ НА НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМ Е,,нужно вернуть в гос. владение незаконно отчуждённое и похищеннное С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УГОЛОВНЫМ НАКАЗАНИЕМ ВИНОВНЫХ!
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16.10.2020 21:48 Ответить
И указ зюзин не забудь показать - про облегчение вывода госземель в комунальную, а потом, естественно, частную собственность)
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16.10.2020 21:49 Ответить
А у самого то рыльце в пушку. Если чиновник Госгеокадастра заговорил о незаконном обороте земли значит ему поступил жирный заказ за круглую сумму переделить нужный кусок земли под застройку многоетажками. А чего здесь смотреть? Зайдите в кадастровую карту Киевской области и ах***вайте от земельных наделов по 4-5га одним куском, которые застраиваются целыми раенами. Вы для начала разберитесь с Киевскими застрйками и каким образом какая то тварь решила на месте развязки скоросного трамвая где и без того пробки построить прямо посреди дороги и трамвайных путей ТРЦ.
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16.10.2020 21:53 Ответить
"Мы покажем всем, во всей красе: регистрация, когда получали, когда были в должности, на кого оформляли из членов своей семьи. Покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, покажем их кумовьев, братьев, сватов. А самое главное, мы покажем сетки сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины", - пообещал Лещенко.Источник: https://censor.net/ru/n3225312

ЗЕбилы!!! Покажите народу этих латифундистов за решеткой!
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16.10.2020 21:53 Ответить
Не наполягай занадто, бо можуть вийти на сивочолого.
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16.10.2020 22:21 Ответить
Если бы могли, давно бы вышли. Вы ЗЕ импотенты
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16.10.2020 22:25 Ответить
они просто безмозглые малолетние табуретки
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17.10.2020 07:10 Ответить
ты - земпатент онотоле
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17.10.2020 08:27 Ответить
Та на хрена нам показувати, ви заберіть і верніть в державу
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16.10.2020 22:00 Ответить
Ты думаешь головой? По твоему у кого они начнут отбирать приватизированные земли? Думаешь у олигофренов они что то заберут? как бы не так. Неспроста все ето они начали. Придумают как в очередной раз лохторат обобрать, отобрать или навесить новые налоги на простолюдинов, получивших копеечные земельные участки от распаевки.
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16.10.2020 22:08 Ответить
А сколько тогда осталось? Может ничего уже не осталось?
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16.10.2020 22:05 Ответить
А ты найди хоть клаптик "ничейной земли", у которой нет хозяина.
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16.10.2020 22:20 Ответить
А кто нибудь сядет надолго за это с конфискацией или будете только языками чесать?
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16.10.2020 22:20 Ответить
Понятно,что это кодло клоунов и проходимцем ничего уже не вернет. Кстати год назад сообщали,что у государства 7млн. га, Теперь оказывается меньше не 5 млн.га. ( ударно поработала зеленая погань). Значит осталось 2 млн.га,которые Зеленский передает в коммунальную собственность. Таким образом у государства вообще земли не остается? А как же купля -продажа земли в будущем году, которая без определенного гос. резерва земли, превратится в Содом и Гоммору?
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16.10.2020 22:20 Ответить
ну и что, возвращать то вы их не собираетесь и судить никого не собираетесь
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16.10.2020 22:57 Ответить
набиває собі ціну. засраний землевпорядник репетує про дерибан землі і на два місяці відкладає інвентаризацію земель, потім ще на два місяці і так далі. і буде говорити всім "ейти, деньги давай" Відкрий реєстр і не морочи голову людям, а то ла-ла-ла та ще у Славіка шустрого на програмі. Знову буде вимагати гроші на зміну системи координат і брати кеш за допуск. 26 інститутів геокадастру і вкрадено 5 мільонів, абсурд. А де взялися землі державної власності. Радгоспи. Виключно через "заслуги" Лазаря Кагановича в 1932-1933 роках, коли ця наволоч одночасно був завсільськогосподарським відділом ЦК а наркомом був Чернов, який в Україні раніше 1932 року топив проституток у ванні Він трохи ненормальний. Він не керує землею і не вправі керувати. А ні де моя тарілка і де моя велика ложка. Ніяк не може зрозуміти ст.118 земельного кодексу. Він так дійде до того, що тільки Держгеокадастр має право надавати землю. Іди малюй карти, сиди біля знаку географічних координат та керуй своїми водіями та секретарками. Твоя функція взяти файтак в руки і ходити по полям відновлювати тригонометричні знаки і розмежовувати землі не по каналам та річкам а по встановлених всім світом координатах і розсекреть Публічну карту. Ще прибрати таких жирних котів з ДАБі та передлати врешті решт їх функції громадам і буде ходити цей типаж як "простий інженер-землевпорядник" (по Райкіну).
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17.10.2020 00:07 Ответить
Проснулись. Только в последние полтора года чинуши из ДЗК ещё быстрее стали оформлять земельку на себя))
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17.10.2020 00:17 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !) НЕ ЖАЛЕЙТЕ ХАЛУЁВ !!!
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17.10.2020 04:48 Ответить
Ясне діло,якраз ті що свого часу незаконно вивели землі - кричать і виводять людей на страйки : Не дамо продати землю !!!
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17.10.2020 07:37 Ответить
и что сделано, а не ху, одно только бла, бла, бла.
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17.10.2020 10:13 Ответить
а їх ( ну тих- ЗЛОЧИНЦІВ) розстрілять..., посадять..., Землю повернуть у ДержВласність...- ні...., то чого ж киздіти ..., борець фуев...
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17.10.2020 11:09 Ответить
Не уверен что покажут, а если и покажут, то кому от этого легше, ведь земли все равно не вернут и никого не посадят.
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17.10.2020 11:17 Ответить
Замість "ми ще досі намагаємося вивести все в максимально публічну площину" виводити в юридичну площину(прокуратура,суд).БАЛАЛАЙКА !!!
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17.10.2020 19:25 Ответить
Вау! И шо?
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18.10.2020 23:53 Ответить
 
 