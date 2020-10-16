Более 5 млн га государственных с/х земель незаконно вывели в частную собственность, - глава "Госгеокадастра" Лещенко
За последние 2 десятка лет кланы чиновников создали целые сети латифундий из незаконно выведенных из государственной собственности земель с/х назначения.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава "Госгеокадастра" Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы провели аудит, и я вам скажу откровенно: это шок - он остается до сих пор, и мы до сих пор пытаемся вывести все в максимально публичную плоскость. Но я точно сегодня могу сказать на всю страну, что больше 5 млн га земель с/х назначения государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой "бесплатной приватизации", - сказал он.
По словам главы "Госгеокадастра", эту схему начали использовать с 2001-2002 года. С той поры сформировались целые чиновничьи кланы, которые, используя админресурс, создали огромные латифундии земель в частной собственности.
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"Покупай, продавай, отчуждай, иностранцу передавай - что угодно. И вышли на режим дерибана, который измеряется европейскими странами на территории нашего государства", - пояснил Лещенко.
Он обещает, что все нарушения будут видны в реестре, который должен заработать со следующего года.
"Мы покажем всем, во всей красе: регистрация, когда получали, когда были в должности, на кого оформляли из членов своей семьи. Покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, покажем их кумовьев, братьев, сватов. А самое главное, мы покажем сетки сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины", - пообещал Лещенко.
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ну вот вывели - где аресты, конфискации и так далее?
к чем это пусто трепыхание языком?
Чиновник говорит : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель выведено в частную собственность . . ."
Заголовок Цензора : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель НЕЗАКОННО выведены в частную собственность . . ."
Разница очевидна, правда ? Уважаемый Цензор, в том-то и дело, что ЗАКОННО выведены. Механизм безоплатной приватизации (по 2 гектара для ведения личного фермерского хозяйства) был одним из краеугольных камней земельной реформы, которая началась в первой половине 90-х годов. Тогда слово "приватизация" считалось прогрессивным, а не матюкальным . . . А то, что человек, который приватизировал, потом (или сразу) продал полученное в частную собственность имущество (на которое мораторий по с/х землям, кстати, не распространялся) - так это его право. И чиновник, дававший интервью, это прекрасно понимает. И правоохранительные органы (включительно с НАБУ) тоже прекрасно понимают и ничего не смогут с этим поделать.
Суть претензий к концентрации земельного капитала бессмысленна - это то же самое, что предъявлять претензии к бизнесу, который скупал акции госпредприятий у мелких акционеров или скупал приватизационные сертификаты. Это естественный процесс.
Скажите спасибо уродам, которые 20 лет держали мораторий на продажу земель и предлагают его восстановить . . . Если бы его не было, можно было бы проводить легальные конкурентные аукционы через ПроЗорро и зарабатывать большие деньги для бюджета.
А так собирают 100-200-300 человек, которые пишут заявления о выделении по 2 га, а потом их сразу продают . . . А скажите человеку, что у него нет право на приватизацию своей доли народной собственности !!! У всех есть. Много кто воспользовался. Много кто ещё нет и поэтому много кто ещё воспользуется. И правильно сделает (и если сам будет обрабатывать, и если сдаст в аренду, и если продаст тому, кто будет обрабатывать, даже если это "латифундист" - в гроб с собой землю и так никто не заберёт).
Были бы свободные деньги и были бы гарантии, что завтра путин сюда своих бандитов не приведёт или всякие рейдеры не набегут, я бы тоже скупал . . .
А таких чиновников - латентных коммунистов надо увольнять. Он не за государство переживает, а за то, что 5 млн. гектар из-под его влияния вынули. Мотив таких заявлений - а давайте "покошмарим сельхозбаронов" - у них деньги есть, чтобы откупиться. Разговор должен быть прост - если есть нарушение закона, тогда обсуждаем публично + суды и правоохранители включаются. А если нет нарушений, а тебе просто не нравится, что ты не такой уже рулевой, как хотел бы (потому что есть частный собственник), то иди к чёрту : либо уважаешь частную собственность, либо заявление на стол и гуляй Вася.
Есть факты воровства - тогда где громкие суды, конфискации, посадки ТОП-коррупционеров, камеры-софиты-суды, толпы журналистов-расследователей? ГДЕ ВСЁ ЭТО?
только один сплошной вонючий трёп!
ЗЕбилы!!! Покажите народу этих латифундистов за решеткой!