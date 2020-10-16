Более 5 млн га государственных с/х земель незаконно вывели в частную собственность, - глава "Госгеокадастра" Лещенко

За последние 2 десятка лет кланы чиновников создали целые сети латифундий из незаконно выведенных из государственной собственности земель с/х назначения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава "Госгеокадастра" Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели аудит, и я вам скажу откровенно: это шок - он остается до сих пор, и мы до сих пор пытаемся вывести все в максимально публичную плоскость. Но я точно сегодня могу сказать на всю страну, что больше 5 млн га земель с/х назначения государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой "бесплатной приватизации", - сказал он.

По словам главы "Госгеокадастра", эту схему начали использовать с 2001-2002 года. С той поры сформировались целые чиновничьи кланы, которые, используя админресурс, создали огромные латифундии земель в частной собственности.

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"Покупай, продавай, отчуждай, иностранцу передавай - что угодно. И вышли на режим дерибана, который измеряется европейскими странами на территории нашего государства", - пояснил Лещенко.

Он обещает, что все нарушения будут видны в реестре, который должен заработать со следующего года.

"Мы покажем всем, во всей красе: регистрация, когда получали, когда были в должности, на кого оформляли из членов своей семьи. Покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, покажем их кумовьев, братьев, сватов. А самое главное, мы покажем сетки сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины", - пообещал Лещенко.

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