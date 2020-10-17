"Игры Непокоренных" из-за COVID-19 впервые пройдут онлайн

Организаторы предлагают участникам "Игр Непокоренных" снять свое выступление на видео и отправить его жюри. Награждение пройдет на странице в Facebook, медали и кубки отправят по почте.

Об этом сообщается на официальной странице "Игр Непокоренных", информирует Цензор.НЕТ.

""Игры Непокоренных 2:0 ONLINE" - это новейший формат мультиспортивных соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов. Формат онлайн-соревнований предусматривает, что соревновательная борьба происходит виртуально, каждый участник самостоятельно выбирает место, где именно будет проходить его выступление или подход к снаряду. Все, что нужно для участия - желание соревноваться и средства цифровой фиксации результата", - сказано в сообщении.

Соревнования будут происходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт.

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Регистрация на соревнования уже началась и продлится до 25 октября. Сами состязания состоятся с 31 октября по 22 ноября.

"6 декабря 2020 в прямом эфире на социальных платформах Invictus Games Team Ukraine в Фейсбуке и YouTube будут официально объявлены результаты и награждены победители в каждой дисциплине первых в Украине "Игр Непокоренных 2.0. ONLINE". Медали будут разосланы всем участниками соревнований", - отметили организаторы.

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Игры Непокоренных (Invictus Games) ㅡ это международное спортивное соревнование в паралимпийском стиле, в котором участвуют только раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны.