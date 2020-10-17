"Ігри Нескорених" через COVID-19 вперше відбудуться онлайн

Організатори пропонують учасникам "Ігор Нескорених" зняти свій виступ на відео і надіслати його журі. Нагородження відбудеться на сторінці в Facebook, медалі та кубки надішлють поштою.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Ігор Нескорених", інформує Цензор.НЕТ.

""Ігри Нескорених 2:0 ONLINE" – це новітній формат мультиспортивних змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів. Формат онлайн-змагань передбачає, що змагальна боротьба відбувається віртуально, кожен учасник самостійно обирає місце, де саме відбуватиметься його виступ чи підхід до снаряду. Все, що потрібно для участі, - бажання змагатися та засоби цифрової фіксації результату", - йдеться в повідомленні.

Змагання відбуватимуться у шести видах спорту: легка атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері, велоспорт.

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Реєстрація на змагання вже почалася і триватиме до 25 жовтня. Самі змагання відбудуться із 31 жовтня по 22 листопада.

"6 грудня 2020 року у прямому ефірі на соціальних платформах Invictus Games Team Ukraine у фейсбуці та YouTube будуть офіційно оголошені результати та нагороджені переможці у кожній дисципліні перших в Україні Ігор Нескорених 2.0. ONLINE. Медалі будуть розіслані усім учасниками змагань", - зазначили організатори.

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Ігри Нескорених (Invictus Games) - це міжнародне спортивне змагання в паралімпійському стилі, в якому беруть участь тільки поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани.