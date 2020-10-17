Убившему преподавателя близ Парижа чеченцу из Москвы было предоставлено убежище, - прокуратура

Судебные власти Франции подтвердили, что убивший преподавателя близ Парижа молодой человек - родившийся в Москве чеченец, который получил убежище.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это - чеченец с российским гражданством, ему было предоставлено убежище. Проживал в городе Эвреё", - заявил прокурор Жан-Франсуа Рикар.

Подозреваемому 18 лет, следователи называют его Абдулахом А.

Абдулах А. уже попадал в поле зрения полиции, но не числился у спецслужб как исламский радикал.

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Молодой человек не был учащимся коллежа в Конфлан-Сент-Онорине. Он следил в соцсетях за кампанией, которую члены мусульманского сообщества вели против преподавателя. Абдулах не скрывал своего агрессивного настроя по отношению к будущей жертве, делился своим настроением с членами семьи и друзьями.

Полиция задержала девять человек из окружения Абдулаха А. Следователи хотят выяснить, являются ли эти люди его сообщниками, или они просто не сообщили в полицию о подозрительных разговорах.

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Напомним, 16 октября недалеко от Парижа мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.

Позднее оказалось, что нападавший - российский исламист чеченского происхождения, и до переезда во Францию он жил в Москве.