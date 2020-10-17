РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12503 посетителя онлайн
Новости
21 966 144

Убившему преподавателя близ Парижа чеченцу из Москвы было предоставлено убежище, - прокуратура

Убившему преподавателя близ Парижа чеченцу из Москвы было предоставлено убежище, - прокуратура

Судебные власти Франции подтвердили, что убивший преподавателя близ Парижа молодой человек - родившийся в Москве чеченец, который получил убежище.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это - чеченец с российским гражданством, ему было предоставлено убежище. Проживал в городе Эвреё", - заявил прокурор Жан-Франсуа Рикар.

Подозреваемому 18 лет, следователи называют его Абдулахом А.

Абдулах А. уже попадал в поле зрения полиции, но не числился у спецслужб как исламский радикал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Во Франции неизвестный обезглавил учителя после того, как тот демонстрировал детям карикатуры из "Сharlie Hebdo" как пример свободы слова

Молодой человек не был учащимся коллежа в Конфлан-Сент-Онорине. Он следил в соцсетях за кампанией, которую члены мусульманского сообщества вели против преподавателя. Абдулах не скрывал своего агрессивного настроя по отношению к будущей жертве, делился своим настроением с членами семьи и друзьями.

Полиция задержала девять человек из окружения Абдулаха А. Следователи хотят выяснить, являются ли эти люди его сообщниками, или они просто не сообщили в полицию о подозрительных разговорах.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Напомним, 16 октября недалеко от Парижа мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.

Позднее оказалось, что нападавший - российский исламист чеченского происхождения, и до переезда во Францию он жил в Москве.

Автор: 

ислам (143) россия (95393) убийство (6479) Франция (3497) Чечня (637)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
пригрели тварь .. не учит их жизнь что кацапье и чечены не рождены ими окотились
показать весь комментарий
17.10.2020 18:12
+37
В 18-ть лет обезглавить человека ?!
Какая вера, кроме "промывмозга", это позволяет ?..
показать весь комментарий
17.10.2020 18:17
+33
"родившийся в Москве чеченец" - ето тока первый кацапеныш...
лет через 15 на мацкве тока чеченцы и рождаться будут ....
показать весь комментарий
17.10.2020 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Набрали обезьян дурных теперь выгребают... Ну что Макрон про какие ты там банды украинцев и болгар верещал ещё полгода назад и прием чурбанов исламистов, выкусил?
показать весь комментарий
17.10.2020 19:05 Ответить
Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Всосал, жабоед?
показать весь комментарий
17.10.2020 19:07 Ответить
Понавезли чурбанов, белая раса в опасности. Европа доиграется со своей толерантностью
показать весь комментарий
17.10.2020 19:20 Ответить
Не только европа. В америке эта срань тоже начинает воду мутить серьезно.
показать весь комментарий
18.10.2020 11:58 Ответить
Очередное доказательство что все эти полоумные беженцы это бичь общества.Это неизличимо.Дикарьё.
показать весь комментарий
17.10.2020 19:21 Ответить
Треба всіх чеченців депортувати назад в Росію. Хай там голови ріжуть росіянам.
показать весь комментарий
17.10.2020 19:33 Ответить
це доречі для розуміння хто такі кавказькі мусліми, і чому у вірмен з ними не склалися стосунки.
показать весь комментарий
17.10.2020 19:38 Ответить
Скоро чурки будут во Франции коренным народом и будут резать головы тупым французам как баранам. Они этого и заслуживают если дают убежище всякой чеченской мрази.
показать весь комментарий
17.10.2020 19:55 Ответить
Чеченцю з Москви, який убив викладача поблизу Парижу, було надано притулок, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4997
показать весь комментарий
17.10.2020 20:13 Ответить
чого ці потвори взагалі розповзаються по світу? Сидіть у своїй московії, це ж, ніби то, "самая луччччяя страна в мире".. Ні? лізуть кляті таргани всюди, а потім усілякі дебільні "риспубліки" починають створювати. Мерзота клята. Немає поганішого народу у світі ніж кацапорилі козли.
показать весь комментарий
17.10.2020 19:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Так не тільки з москальщини приїжджають.Такі ж потвори заселили всю Європу.В Швеції недавно вихідець з Пакистану зарізав хлопця.Їх об'єднує релігія.а москалі цим користуються і фінансують.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:47 Ответить
а Пакістан також волає що він найкрутіша країна в світі ?? Самая вЯлікая?? Отож.
показать весь комментарий
17.10.2020 21:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Пакистанці такими себе вважають.Якщо ви не знали.Плюс в них все на релігії.
показать весь комментарий
17.10.2020 22:28 Ответить
ні, не знала. Жодного разу не чула від світових ЗМІ що пакистанці вважають себе такими ж вЯлікімі як кацапи ))
показать весь комментарий
17.10.2020 22:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Більшість країн вважають себе великими.Але по різному це вони трактують і діять.А в Пакистані ще й релігійні фанатики.США також вважають себе великими,Make America Great Again і завжди кажуть Great Country.Але це ж заслужено.
показать весь комментарий
17.10.2020 23:03 Ответить
В США є для цього підстави, реальні. А що є в таких країн, як Пакистан? як рашка? Лише амбіціі та задурена релігією більшість. Невже Аллах вимагає прославляти свою країну? Напевно ні. Аллах вимагає прославляння лише його. Пакістан, до речі, не єдина в світі мусульманська країна. Є й такі як ОАЕ.. І між ними прірва, хоч їх і поєднує релігія.
показать весь комментарий
17.10.2020 23:08 Ответить
Цікаво, а як би ти реагував, предатель чи предатор, якби мусульмани розповсюджували і показували в школах учням карикатури на Ісуса Христа і Матір божу, наприклад, порно?
показать весь комментарий
17.10.2020 23:09 Ответить
а франзузський викладач показував порно? Взагалі то, цивілізована людина просто не дивилась би те "порно". От і все, таким би був протест цивілізованої людини. Коли мусліми підривають сотнями людей у мечетях, то вони також "захищають" чєсть-і-достоінство Аллаха??
показать весь комментарий
18.10.2020 00:56 Ответить
а Пакістан також волає що він найкрутіша країна в світі ??
***********
Так. Навіть сама назва Пакистану це стверджує.
В перекладі з мови урду "Пакистан", - "Країна чистих". У релігійному сенсі, звісно, а не в гігієнічному. )))
Таким чином, мається на увазі, що всі інші, - "нечисті".
показать весь комментарий
17.10.2020 23:22 Ответить
от саме за це я і ненавиджу іслам. Жодна релігія в світі не проявляє такої агресії до "іноверців" (я про ******** світ, якщо що, а не про часи хрестових походів). І представники цієї релігії завжди викликають в мене насторогу і недовіру.
показать весь комментарий
18.10.2020 00:52 Ответить
Українці, що живуть у Московії, також мерзота клята, нехай в Україну не розлазяться, таргани.
показать весь комментарий
17.10.2020 23:00 Ответить
приїхав у чужу державу і права качає. хоча чому дивуватись. він хоть і чеченець, але народився в кацапстані, вони де не зявляться- там і проблеми.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:03 Ответить
Смешно.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:17 Ответить
Тобто це було сплановане умисне вбивство. Без афекту. І типу показування каритур - то вже без різниці. Чмо все-одно б вбило людину. Знайшло б інший привід.
Чим воно взагалі в житті займалося, як вже потряпляло у поле зору поліції, ледь встигнувши з*явитися в країні ?

А на підставі чого =добренькі французики= надали йому притулок ?
Хто його у рашці переслідував ? Вони там хазяї.
Може, трошки почнуть думати ? Впустили, соціалку платили, навряд чи подібне вчилося чи працювало.

Тут такі самі "добренькі" сидять, поназбирують з усього світу і посадять на шию людям. А вони тільки плодяться і гроші видирають з очей: дай. Окремі дня не працюють ніколи - все життя на грошах платників податків. Зате наплодили. Ще й постягують кодло своє десятками. Колега казав про один райончик, там цілими вулицями не працюють, один приїхав (з Бангладеш), а за собою приволік 30-40 своїх, всі там розселилися - давайте, придурки, утримуйте нас, ми ж вас так =ощасливили= своєю появою.

Ви б потрусили ту сімейку вбивці і випхали їх к чорту назад.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 У вашій Канаді,на жаль політика така ж.Але це ж не може вічно тривати.Навіть багаті країни не зможуть через 10-20 років утримувати їх.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:49 Ответить
Я знаю. Ми з тобою вже говорили на цю тему: в політику все більше йдуть фрики, придурки ... вони не збираються думаюти про те, що буде за 10-20 років, їм це не потрібно, вони думають винятково про свої рейтинги і владу, світитися хочеться в телевізорі, кататися з візитами і відчувати себе могутнім, що від нього щось залежить.
Вони чомусь думають про чужих, а не про своїх громадян, які, власне, наповнюють бюджет, за рахунок якого ці всі фрики добре живуть і обіцянки роздають.
показать весь комментарий
17.10.2020 21:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Хтось же,направляє усіляких неадекватів у владу.В школах і університетах по всьому західному світу,йде пропаганда і хибні вчення.Ми кажемо глобалісти.ліваки і тд.А хтось це все фінансує.Просто так,не може по всіх країнах відбуватися,те що зараз.
показать весь комментарий
17.10.2020 21:14 Ответить
Не те, що направляє - таке виховання з промивкою мізків дає свій результат.
Мені здається, тут вже одне тягне за собою інше, виходить снігова куля.
А от що робити, щоб зупинити цю дурню, яка веде в нікуди, щоб не сказати до обвалу багатьох підвалин суспільства ...
показать весь комментарий
17.10.2020 22:09 Ответить
Мозок, який можливо промити, не виртує тієї ганчірки, якою це робиться... Деградація людства, ось у чому проблема і всі біди.
показать весь комментарий
17.10.2020 22:26 Ответить
Плюсую. Але вона починається з раннього віку. В абсолютній більшості. Вже з сім*ї.
Треба починати звідси, шукати причини.
Найгірше, що масштаби цієї деградації вже реально катастрофічні. І можуть дуже дорого обійтися цивілізації.
Прірва між людьми та біомасою збільшується.
Нам в університеті розказували про те, що росте покоління споживачів. Це здавалося таким далеким, та й не усвідомлювалося.
А тепер воно вже, виглядає, виросло і наплодило собі подібних. Вони, відповідно, приведуть у світ таких же.
показать весь комментарий
17.10.2020 22:42 Ответить
ага, спочатку ці "прибульці" висмокчуть всі соки з країни, виснажать її, пограбують громадян, наплодять своїх отприсків, а потім країни не зможуть. Навіщо взагалі притулок давати цим злидням? Вони гірні ніж китайці. Китайці багаточисельні, гомівні, та вони хоч працювати звикли. А оці переселенці, то в їх пост, то ще якась цяця, тож і сидять на шиї в тих, хто звик працювати.
показать весь комментарий
17.10.2020 23:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Китайці неасімілюються також.Просто вони по іншому діять.Результат в кінці буде один,для країн,які їх масово прийняли.Це така глобальна політика.Заміна корінного населення.На заході дуже популярна і в школах дурниць навчають і в університетах.
показать весь комментарий
17.10.2020 23:06 Ответить
оказалось что макаронячий "учитель" обманом завлёк юного москвича и домогался однополой любви! юный москвич выразил 27-ю степень озабоченности и отрезал педогомофилу бошку !
показать весь комментарий
17.10.2020 20:55 Ответить
Почему лаптеногие так любят тему однополой любви? Потому что содомизм на рассее это исконные традиции.
показать весь комментарий
17.10.2020 21:08 Ответить
Не робіть узагальнень стосовно чеченців у Франції. Або згадайте як рік-два тому, здається в Ліоні або в Марселі, чеченці повстали проти поборів вуличних алжирських нарко-ділерів що брали данину з їхніх ресторанчиків та крамничок. І поліція їх ніяк не захистила. І вони достойно себе оборонили, без зайвих жертв. Так що чеченці різні бувають. Як, до речі, і українці.
показать весь комментарий
17.10.2020 22:16 Ответить
Разом з тим, якщо якась діаспора хоче щоб її поважали в країні перебування, то вона має сама вираховувати екстремістів і здавати їх поліції. Хтось цього вбивцю замотивував на вбивство, і скоріш за все це був хтось з тієї ж самої діаспори.
показать весь комментарий
17.10.2020 22:19 Ответить
2 дебила это сила. Один до сих пор не понял, что оскорблять чужую религию-плохо. Другой, что не стоит ехать в страну, где оскорбляют твою религию! Оба сдохли, хотя могли жить.
показать весь комментарий
17.10.2020 22:37 Ответить
а в чому була образа? Конкретно, як вчитель образив "чужую релігію"?
показать весь комментарий
18.10.2020 00:58 Ответить
А европейцы объявляют санкции кацапам, за то что мочат их в берлинских сортирах.
показать весь комментарий
18.10.2020 03:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 