Убившему преподавателя близ Парижа чеченцу из Москвы было предоставлено убежище, - прокуратура
Судебные власти Франции подтвердили, что убивший преподавателя близ Парижа молодой человек - родившийся в Москве чеченец, который получил убежище.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это - чеченец с российским гражданством, ему было предоставлено убежище. Проживал в городе Эвреё", - заявил прокурор Жан-Франсуа Рикар.
Подозреваемому 18 лет, следователи называют его Абдулахом А.
Абдулах А. уже попадал в поле зрения полиции, но не числился у спецслужб как исламский радикал.
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Молодой человек не был учащимся коллежа в Конфлан-Сент-Онорине. Он следил в соцсетях за кампанией, которую члены мусульманского сообщества вели против преподавателя. Абдулах не скрывал своего агрессивного настроя по отношению к будущей жертве, делился своим настроением с членами семьи и друзьями.
Полиция задержала девять человек из окружения Абдулаха А. Следователи хотят выяснить, являются ли эти люди его сообщниками, или они просто не сообщили в полицию о подозрительных разговорах.
Также на Цензор.НЕТ: Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ
Напомним, 16 октября недалеко от Парижа мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.
Позднее оказалось, что нападавший - российский исламист чеченского происхождения, и до переезда во Францию он жил в Москве.
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Всосал, жабоед?
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Так. Навіть сама назва Пакистану це стверджує.
В перекладі з мови урду "Пакистан", - "Країна чистих". У релігійному сенсі, звісно, а не в гігієнічному. )))
Таким чином, мається на увазі, що всі інші, - "нечисті".
Чим воно взагалі в житті займалося, як вже потряпляло у поле зору поліції, ледь встигнувши з*явитися в країні ?
А на підставі чого =добренькі французики= надали йому притулок ?
Хто його у рашці переслідував ? Вони там хазяї.
Може, трошки почнуть думати ? Впустили, соціалку платили, навряд чи подібне вчилося чи працювало.
Тут такі самі "добренькі" сидять, поназбирують з усього світу і посадять на шию людям. А вони тільки плодяться і гроші видирають з очей: дай. Окремі дня не працюють ніколи - все життя на грошах платників податків. Зате наплодили. Ще й постягують кодло своє десятками. Колега казав про один райончик, там цілими вулицями не працюють, один приїхав (з Бангладеш), а за собою приволік 30-40 своїх, всі там розселилися - давайте, придурки, утримуйте нас, ми ж вас так =ощасливили= своєю появою.
Ви б потрусили ту сімейку вбивці і випхали їх к чорту назад.
Вони чомусь думають про чужих, а не про своїх громадян, які, власне, наповнюють бюджет, за рахунок якого ці всі фрики добре живуть і обіцянки роздають.
Мені здається, тут вже одне тягне за собою інше, виходить снігова куля.
А от що робити, щоб зупинити цю дурню, яка веде в нікуди, щоб не сказати до обвалу багатьох підвалин суспільства ...
Треба починати звідси, шукати причини.
Найгірше, що масштаби цієї деградації вже реально катастрофічні. І можуть дуже дорого обійтися цивілізації.
Прірва між людьми та біомасою збільшується.
Нам в університеті розказували про те, що росте покоління споживачів. Це здавалося таким далеким, та й не усвідомлювалося.
А тепер воно вже, виглядає, виросло і наплодило собі подібних. Вони, відповідно, приведуть у світ таких же.