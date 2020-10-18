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"ЕС" требует прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе и готовит судебный иск: "Это попытка создать очередной раскол внутри украинского общества"

Одесская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подает в суд на мэра Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Следуя принципам европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины - в цивилизованной европейской семье", - сказано в сообщении.

"Действия городских властей являются чистейшей воды предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в Одессе и заработать политические очки. Более того - эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади", - отмечают в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета, - ОПОРА

Переименование проспекта и возвращение ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы, говорится в заявлении.

"Подвиг и самопожертва Небесной Сотни - одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса - не совок! Одесса - европейский город с европейский будущим", - отмечают в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топонимическая комиссия горсовета Одессы нарушила закон о декоммунизации и проголосовала за переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова, - активист Бабич

Автор: 

Одесса (7869) переименования (739) Труханов Геннадий (315) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+45
Сказано чуть ранее, но попало в точку.

"ЕС" требует прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе и готовит судебный иск: "Это попытка создать очередной раскол внутри украинского общества" - Цензор.НЕТ 9352
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18.10.2020 14:51
+36
Реванш, сепарсько-колорадської гидоти ,набирає обертів !!!)))
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18.10.2020 14:45
+33
Еще и, гады такие, требуют исполнения Законов и Конституции Украины. Вот же гады, да?

"ЕС" требует прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе и готовит судебный иск: "Это попытка создать очередной раскол внутри украинского общества" - Цензор.НЕТ 5079
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18.10.2020 14:48
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Труханова ещё в 14 - м нужно было расстрелять .Тогда зелёных и в помине не было . Власть нынешнего президента - не идеал . Но не доставляет удовольствия читать многие комментарии , когда все грехи приписывают Зеленскому . Не для пользы дела , не во Благо Украины , а просто , чтобы понизить ему рейтинг , по заказу определённых лиц . С понижением рейтинга он и сам отлично справляется своими действиями . Критика должна быть конструктивной , а не пошлое обсирание .
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18.10.2020 15:28 Ответить
Ну так вовочка весь предыдущий период и занимался пошлым обсиранием Украины и властей со сцены своего криворогого квартала А теперь его критика должна быть конструктивной? С буя?
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18.10.2020 15:39 Ответить
За свои некорректные выступления однозначно должен получать , это за дело .
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18.10.2020 15:43 Ответить
Криворогого, криворотого і ворожого квартала.
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19.10.2020 06:48 Ответить
А люди з Зеленського беруть приклад... "Чомусь "лікарям" не подобаються ліки, які вони іншим прописують...".
Зеленський "лічив" Україну, українців, і їх президента, п"ять років. Тепер "лічать" його... А він комизиться...
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18.10.2020 19:29 Ответить
Його не вилікуєш, він українофоб від народження.
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19.10.2020 06:50 Ответить
Надо понимать,что на Юге Востоке Украины, какие бы власти не менялись в Киеве, всегда 25-30 лет были у власти Партия Регионов и ее последыши ("Наш Край", Оппоблок".ОПЖЗ ), которых поддерживали олигархические и криминальные кланы, связанные с Россией. В результате никаких инвестиций в регион не было, дороги в городах мало строились, о жилье я вообще не говорю, все приходило в упадок. Деньги в основном тратились на различные аферы. Сейчас впервые появляется возможность фактически скинуть рыговскую власть в большинстве областей, несмотря на огромные деньги,которые она тратить на свою рекламу. Какие изменения будут еще не понятно, во всяком случае, это будут изменения и какие-то движения в затхлой атмосфере рыговского царства.
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18.10.2020 15:33 Ответить
Про отсутствие инвестиций в регион не горячись - при яныке бюджет донецкого Автодора равнялся суммарным бюджетам всех остальных областей Украины
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18.10.2020 15:41 Ответить
Распределенка и перекладывание гос. средств из одного кармана в другой, как и частных средств из одного кармана в другой, никакого отношение к инвестициям не имеет. Прочитайте сначала в учебнике,что такое инвестиции.
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18.10.2020 16:28 Ответить
Все кацапське лайно загнати в Будинок Профспілок ...
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18.10.2020 15:56 Ответить
"ЄС" вимагає припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі і готує судовий позов: "Це спроба створити черговий розкол всередині українського суспільства" - Цензор.НЕТ 4139
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18.10.2020 16:00 Ответить
На виборчих дільницях 21.04.2019.
Аби не Порошенко.
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18.10.2020 17:14 Ответить
а есть на Одессе ещё один дом профсоюзов ну или что то похожое?
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18.10.2020 16:03 Ответить
там ваты 80% как и в харькове
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18.10.2020 16:06 Ответить
офигеть сколько домов надо.
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18.10.2020 16:30 Ответить
лучше сотавы из этих городов на колыму
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18.10.2020 16:53 Ответить
ж.д составы
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18.10.2020 16:54 Ответить
Ну вот такие они - одесситы. Может кто-то попробует их переделать - вряд ли это хорошая мысль. Следует учесть, что уже в период независимости, при чём во времена Гнусавого Мессии пьЮщенки, одесситы вернули название «Екатерининская площадь» и восстановили памятник основателям Одессы, т.е. Екатерине II, де Рибасу, де Волану, Потёмкину и Зубову - ну прям как есть, ни дать, ни взять, - сплошные українські державні діячі. А не та ли это Екатерина II, по приказу которой зруйновано Запорізьку Січ? И шо характерно, ни одна собака, включая Порошенковскую ПЕС, не посмеет гавкнуть ни на Екатерининскую площадь, ни на памятник основателям Одессы, ни на Потёмкинскую лестницу или хотя бы отодрать увесистую табличку с памятника Дюку де Ришелье, согласно которой оный, сидя в Одессе, оказывается, управлял каким-то «Новороссийским краем». А вот, например, улицы Степана Бандеры в Одессе мною как-то не обнаружено. Среди меня подписавшихся за улицу упыря-Жукова ни в Одессе, ни где бы то ни было ещё в Украине, не значится. Просто одесситы вот такие.
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18.10.2020 16:07 Ответить
Эту сепарскую, лысую мерзоту пора садить на осиновый кол !!!
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18.10.2020 16:10 Ответить
Цікаво, що з цього приводу думають самі одесити? Може їм хочеться гуззкогоміра в ОНР, *****, фуйла, гуззкого шансона, победобесія з дідаминапалці?
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18.10.2020 16:12 Ответить
зайдіть у фб до труханова-там по ції темі 50-50-вати богатенько але і нормальних іу Одесі вистачає-
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18.10.2020 16:19 Ответить
Забагато їм хочеться, а що задужо то не здрово.
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19.10.2020 06:59 Ответить
а ты одессит?ты думаеш если ты из своего мухостанска вырвался то от тебя меньше вонять стало?
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18.10.2020 17:10 Ответить
А я думаю, нех. лезть под немецкими флагами на украинский сайт с советами от которых блевать тянет.
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18.10.2020 17:54 Ответить
вот не пойму почему ты со своим свинособачим рылом лезиш в дела чужой тебе страны?
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18.10.2020 18:03 Ответить
І що ви, городськувате, маєте проти сіл? До речі, в селах живе більша кількість корінного населення, тієї ж Одещини, ніж в містах. В міста з'їзджаються і сповзаються всякі. І самодостатні люди, які не соромляться свого походження і непотріб, ціль якого бути городскішим за всіх городських.
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18.10.2020 18:01 Ответить
ты заблудился слапатоед свинособачий?
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18.10.2020 18:16 Ответить
"Европейская Солидарность" подает в суд на мэра Геннадия Труханова " .--- цікаво . а як може партія подавати в суд на фізичну особу ? Це якась помилка . ..можливо якась певна фізична особа і подає позов на іншу фізичну особу .
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18.10.2020 18:21 Ответить
Як може? Та мовчки... Що, ніколи не чув "формули обвинувачення", наприклад, в США: "Держава проти ...Джона Сміта..."? Юридична особа вирішує питання правосуддя проти фізичної... У мене в практиці було - громадська організація позивалася до громадянина, що спричинив їй збитки (браконьєр спалив дві спостережні вишки УТМР).
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18.10.2020 19:37 Ответить
Раскол в Украине категорически необходим кремлевской ОПГ и их шалавам в Украине. Это же чудесно, Украина стает вассалом и колонией кремлевской ОПГ, с орды снимают санкции, Крым - орда, а месные шавки кремлевской ОПГ получают на этой территории полную власть и крутые бабки. А украина исчезает, надеюсь...Отдельное спасибо и поклон избирателям Зеленского.
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18.10.2020 19:01 Ответить
Если можно как-то загадить память Небесной Сотни так это, чтоб память о ней приватизировали политик-олигарх.
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18.10.2020 19:10 Ответить
А чому вони не подавали коли були при владі, коли Труханов оголошував Одеську народну республіку?
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18.10.2020 19:35 Ответить
Сначала названия улиц вернём, а потом появятся плакаты что-то типа "Одесса - город русской славы" и т.д.? путин_ведди войска.
А потом все резко спохватятся, понимая ситуацию, но будет уже поздно! Так может дать правовую оценку уже сейчас, не допуская опасного сценария?!
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18.10.2020 21:13 Ответить
Интересно, почему нынешние бандиты и некоторые олигархи ( те же бандиты) так усиленно начали в Украине людям втюхивать "совок"?

Ведь ежу же понятно, что совок они не вернут, от барышней своих не откажутся, а грабить дальше все равно будут?!
На что надеется, та часть людей, которая никак совок не отпустит из своей головы?
Максимум, что вам дадут, это кусок Георгиевской ленты на 9 мая, и будут мозг полоскать, шо " деды воевали".
Это единственное, что у них осталось, чем можно манипулировать людьми. Никогда союз больше не вернется, они со своими доходами не расстанутся, и им по большому счету вообще плевать, кто из нас, во что верит.
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18.10.2020 21:20 Ответить
Це для того, що пуйлу потрібне ВСЕ узбережжя Чорного моря і Одеса в першу чергу. Тому там працюють провокатори, колаборанти і місіонери. Вони вже 30 років вважають, що Україні морський флот не потрібний.
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19.10.2020 07:09 Ответить
ПРОСПЕКТ ИМЕНИ КРОВАВОГО КРЕМЛЕВСКОГО МЯСНИКА - это еще одно автопризнание ее в том, что вся эта промосковская наволочь ко всему еще глупая и цыничная! Слава Украине! Героям слава!
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18.10.2020 21:55 Ответить
https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa Харьковская Европейская Солидарность заменила своего секретаря избиркома на человека Кернеса

Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.

Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активное поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы». Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.


https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa

"ЄС" вимагає припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі і готує судовий позов: "Це спроба створити черговий розкол всередині українського суспільства" - Цензор.НЕТ 7981
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18.10.2020 22:15 Ответить
Лицемеры. А кто при Петре облизывался с этим лысым?
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19.10.2020 00:37 Ответить
залипуха какая-то. ведь трухан раньше корешился с потужным.
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19.10.2020 01:27 Ответить
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