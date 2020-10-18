"ЕС" требует прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе и готовит судебный иск: "Это попытка создать очередной раскол внутри украинского общества"

Одесская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подает в суд на мэра Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Следуя принципам европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины - в цивилизованной европейской семье", - сказано в сообщении.

"Действия городских властей являются чистейшей воды предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в Одессе и заработать политические очки. Более того - эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади", - отмечают в "ЕС".

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Переименование проспекта и возвращение ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы, говорится в заявлении.

"Подвиг и самопожертва Небесной Сотни - одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса - не совок! Одесса - европейский город с европейский будущим", - отмечают в "ЕС".

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