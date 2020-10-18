"ЕС" требует прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе и готовит судебный иск: "Это попытка создать очередной раскол внутри украинского общества"
Одесская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подает в суд на мэра Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице организации в Facebook.
"Следуя принципам европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины - в цивилизованной европейской семье", - сказано в сообщении.
"Действия городских властей являются чистейшей воды предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в Одессе и заработать политические очки. Более того - эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади", - отмечают в "ЕС".
Переименование проспекта и возвращение ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы, говорится в заявлении.
"Подвиг и самопожертва Небесной Сотни - одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса - не совок! Одесса - европейский город с европейский будущим", - отмечают в "ЕС".
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Зеленський "лічив" Україну, українців, і їх президента, п"ять років. Тепер "лічать" його... А він комизиться...
Аби не Порошенко.
А потом все резко спохватятся, понимая ситуацию, но будет уже поздно! Так может дать правовую оценку уже сейчас, не допуская опасного сценария?!
Ведь ежу же понятно, что совок они не вернут, от барышней своих не откажутся, а грабить дальше все равно будут?!
На что надеется, та часть людей, которая никак совок не отпустит из своей головы?
Максимум, что вам дадут, это кусок Георгиевской ленты на 9 мая, и будут мозг полоскать, шо " деды воевали".
Это единственное, что у них осталось, чем можно манипулировать людьми. Никогда союз больше не вернется, они со своими доходами не расстанутся, и им по большому счету вообще плевать, кто из нас, во что верит.
Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.
Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активное поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы». Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.
https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa