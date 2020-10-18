Отель только для зараженных COVID-19 открыли в Праге

В гостинице могут "пересидеть" период болезни те, кто боится заразить близких или заболел во время путешествия.

Об этом пишет местное издание Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Номер нужно бронировать по электронной почте, и при этом предъявить позитивный тест на COVID-19. На ресепшене нет людей - гость должен сам зарегистрироваться через специальный монитор, а ключи от номеров торчат в дверях.

"Наша вместимость составляет 55 номеров. ... В основном это одноместные номера, но еще мы размещаем пары, которые не хотят подвергать опасности кого-либо из своих домашних. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, и они размещают сотрудников, заболевших COVID-19", - рассказала управляющая отелем Катарина Кноцикова.

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После заселения выходить из номера можно только, чтобы забрать доставку лекарств или продуктов. Кроме этого, для постояльцев работает ресторан. Его сотрудники, а также горничные, которые убирают номера, облачены в полные защитные костюмы от коронавируса.

Комната с завтраком в этой гостинице стоит 1200 крон (1400 грн. - Ред.) за сутки.

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Гостиничный бизнес в Чехии переживает из-за пандемии нелегкие времена. Почти половина отелей в Праги сообщила, что может закрыться в ближайшее время. В регионах прекратить существование может каждая третья гостиница.