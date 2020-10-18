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Новости Коронавирус и карантин
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Отель только для зараженных COVID-19 открыли в Праге

Отель только для зараженных COVID-19 открыли в Праге

В гостинице могут "пересидеть" период болезни те, кто боится заразить близких или заболел во время путешествия.

Об этом пишет местное издание Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Номер нужно бронировать по электронной почте, и при этом предъявить позитивный тест на COVID-19. На ресепшене нет людей - гость должен сам зарегистрироваться через специальный монитор, а ключи от номеров торчат в дверях.

"Наша вместимость составляет 55 номеров. ... В основном это одноместные номера, но еще мы размещаем пары, которые не хотят подвергать опасности кого-либо из своих домашних. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, и они размещают сотрудников, заболевших COVID-19", - рассказала управляющая отелем Катарина Кноцикова.

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После заселения выходить из номера можно только, чтобы забрать доставку лекарств или продуктов. Кроме этого, для постояльцев работает ресторан. Его сотрудники, а также горничные, которые убирают номера, облачены в полные защитные костюмы от коронавируса.

Комната с завтраком в этой гостинице стоит 1200 крон (1400 грн. - Ред.) за сутки.

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Гостиничный бизнес в Чехии переживает из-за пандемии нелегкие времена. Почти половина отелей в Праги сообщила, что может закрыться в ближайшее время. В регионах прекратить существование может каждая третья гостиница.

Автор: 

гостиницы (107) карантин (16729) Прага (109) Чехия (1703) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Більше пекла !!! Більше істерики !!!
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18.10.2020 20:18
+1
Переймають досвід лепрозоріїв
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18.10.2020 16:33
+1
Для больных триппером тоже специальная гостиница будет?
Отель только для зараженных COVID-19 открыли в Праге - Цензор.НЕТ 1505
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18.10.2020 16:33
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Узнал о поездке во время путешествия...
Забористые грибочки видать у них......
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18.10.2020 16:28 Ответить
Отель планировали реконструировать или серьёзный ремонт, так что не жалко?
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18.10.2020 16:28 Ответить
Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (any time of year)
You can find it here.
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18.10.2020 16:32 Ответить
Переймають досвід лепрозоріїв
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18.10.2020 16:33 Ответить
Випередили. Ще треба видавати оті макабричні ряси з глухими капюшонами і дзвіночками видавати... а персонал готелю - у масках чумних лікарів...
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18.10.2020 16:56 Ответить
Для больных триппером тоже специальная гостиница будет?
Отель только для зараженных COVID-19 открыли в Праге - Цензор.НЕТ 1505
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18.10.2020 16:33 Ответить
на московії всьо будіт.
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18.10.2020 16:53 Ответить
Хотел написать что в Саранске открыли гостиный двор для для тех кому подарили триппер
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18.10.2020 19:36 Ответить
Этот цирк с триппером в "ДМБ-2" показали.
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18.10.2020 22:18 Ответить
Подкинули идею Малюське
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18.10.2020 16:34 Ответить
Закінчиться коронавірус - закриється готель
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18.10.2020 16:35 Ответить
"и при этом предъявить позитивный тест на COVID-19"
Это - дискриминация!
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18.10.2020 16:35 Ответить
- 1200 крон и прекрасный вид в окне!

- А можно за 900 крон, и я не буду смотреть в окно?
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18.10.2020 18:05 Ответить
Більше пекла !!! Більше істерики !!!
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18.10.2020 20:18 Ответить
а в Киеве пообещали отдать под больных дворец спорта и Украину...
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19.10.2020 04:35 Ответить
 
 