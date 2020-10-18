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Новини Коронавірус і карантин
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Готель тільки для інфікованих COVID-19 відкрили в Празі

Готель тільки для інфікованих COVID-19 відкрили в Празі

У готелі можуть "пересидіти" період хвороби ті, хто боїться заразити близьких чи захворів під час подорожі.

Про це пише місцеве видання Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Номер потрібно бронювати через електронну пошту і водночас  пред'явити позитивний тест на COVID-19. На рецепції немає людей. Гість має сам зареєструватися через спеціальний монітор, а ключі від номерів стирчать у дверях.

"Ми маємо 55 номерів. ...Здебільшого  це одномісні номери, але ще ми розміщуємо пари, які не хочуть наражати на небезпеку когось зі своїх домашніх. Великі компанії також зацікавлені в наших послугах,  вони розміщують співробітників, які захворіли на COVID-19", - розповіла керівниця готелю Катаріна Кноцикова.

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Після заселення виходити з номера можна лише, щоб забрати доставку ліків чи продуктів. Крім цього, для постояльців працює ресторан. Його співробітники, а також покоївки, які прибирають номери, одягнені в повні захисні костюми від коронавірусу.

Кімната зі сніданком у цьому готелі коштує 1200 крон (1400 грн. - Ред.) за добу.

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Готельний бізнес у Чехії переживає через пандемію нелегкі часи. Майже половина готелів Праги повідомила, що може закритися найближчим часом. У регіонах припинити існування може кожен третій готель.

Автор: 

готелі (143) карантин (18172) Прага (103) Чехія (1609) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Більше пекла !!! Більше істерики !!!
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18.10.2020 20:18
+1
Переймають досвід лепрозоріїв
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18.10.2020 16:33
+1
Для больных триппером тоже специальная гостиница будет?
Отель только для зараженных COVID-19 открыли в Праге - Цензор.НЕТ 1505
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18.10.2020 16:33
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Узнал о поездке во время путешествия...
Забористые грибочки видать у них......
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18.10.2020 16:28 Відповісти
Отель планировали реконструировать или серьёзный ремонт, так что не жалко?
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18.10.2020 16:28 Відповісти
Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (any time of year)
You can find it here.
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18.10.2020 16:32 Відповісти
Переймають досвід лепрозоріїв
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18.10.2020 16:33 Відповісти
Випередили. Ще треба видавати оті макабричні ряси з глухими капюшонами і дзвіночками видавати... а персонал готелю - у масках чумних лікарів...
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18.10.2020 16:56 Відповісти
Для больных триппером тоже специальная гостиница будет?
Отель только для зараженных COVID-19 открыли в Праге - Цензор.НЕТ 1505
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18.10.2020 16:33 Відповісти
на московії всьо будіт.
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18.10.2020 16:53 Відповісти
Хотел написать что в Саранске открыли гостиный двор для для тех кому подарили триппер
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18.10.2020 19:36 Відповісти
Этот цирк с триппером в "ДМБ-2" показали.
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18.10.2020 22:18 Відповісти
Подкинули идею Малюське
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18.10.2020 16:34 Відповісти
Закінчиться коронавірус - закриється готель
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18.10.2020 16:35 Відповісти
"и при этом предъявить позитивный тест на COVID-19"
Это - дискриминация!
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18.10.2020 16:35 Відповісти
- 1200 крон и прекрасный вид в окне!

- А можно за 900 крон, и я не буду смотреть в окно?
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18.10.2020 18:05 Відповісти
Більше пекла !!! Більше істерики !!!
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18.10.2020 20:18 Відповісти
а в Киеве пообещали отдать под больных дворец спорта и Украину...
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19.10.2020 04:35 Відповісти
 
 