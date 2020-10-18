Готель тільки для інфікованих COVID-19 відкрили в Празі

У готелі можуть "пересидіти" період хвороби ті, хто боїться заразити близьких чи захворів під час подорожі.

Про це пише місцеве видання Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Номер потрібно бронювати через електронну пошту і водночас пред'явити позитивний тест на COVID-19. На рецепції немає людей. Гість має сам зареєструватися через спеціальний монітор, а ключі від номерів стирчать у дверях.

"Ми маємо 55 номерів. ...Здебільшого це одномісні номери, але ще ми розміщуємо пари, які не хочуть наражати на небезпеку когось зі своїх домашніх. Великі компанії також зацікавлені в наших послугах, вони розміщують співробітників, які захворіли на COVID-19", - розповіла керівниця готелю Катаріна Кноцикова.

Читайте також: Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Після заселення виходити з номера можна лише, щоб забрати доставку ліків чи продуктів. Крім цього, для постояльців працює ресторан. Його співробітники, а також покоївки, які прибирають номери, одягнені в повні захисні костюми від коронавірусу.

Кімната зі сніданком у цьому готелі коштує 1200 крон (1400 грн. - Ред.) за добу.

Читайте також: Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19

Готельний бізнес у Чехії переживає через пандемію нелегкі часи. Майже половина готелів Праги повідомила, що може закритися найближчим часом. У регіонах припинити існування може кожен третій готель.