Зеленский назначил Диброву послом во Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Финляндии Ольгу Диброву.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародовал Офис президента.
"Назначить Диброву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике", - говорится в тексте указа.
Сейчас должность временного поверенного в делах Украины в Финляндской Республике занимает Михаил Юнгер, свидетельствует сайт МИД Украины.
Топ комментарии
+7 Alex Newman
показать весь комментарий19.10.2020 21:59
+3 Дмитро Черних #470343
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+2 Чайка Київ
показать весь комментарий19.10.2020 22:13
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Я сегодня читал, что ее назначили послом в ... Францию!
Ну в принципе а чаво? И то и то на ф начинаицца