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Зеленский назначил Диброву послом во Финляндии

Зеленский назначил Диброву послом во Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Финляндии Ольгу Диброву.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародовал Офис президента.

"Назначить Диброву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике", - говорится в тексте указа.

Сейчас должность временного поверенного в делах Украины в Финляндской Республике занимает Михаил Юнгер, свидетельствует сайт МИД Украины.

Также читайте: У нас над русофилами смеются, поэтому их мало, - президент Финляндии Ниинисте

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) посол (1796) Финляндия (957)


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Топ комментарии
+7
Тупорилий клоун Зеленський та російський агент Єрмак мають бути покарані за державну зраду у справі вагнерівців, а будь-які заяви Баканова слід сприймати лише як відчайдушні спроби відмазати свого кореша, адже саме для цього він і був призначений на посаду голови СБУ

Зеленский назначил Диброву послом в Финляндии - Цензор.НЕТ 3489
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19.10.2020 21:59
+3
Що це за сосна корабельна???)))
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19.10.2020 22:00
+2
Ольга Олександрівна Діброва (Чубрикова)- Директор Департаменту державного протоколу МЗС . Фсьо.

Зеленский назначил Диброву послом в Финляндии - Цензор.НЕТ 576
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19.10.2020 22:13
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Тупорилий клоун Зеленський та російський агент Єрмак мають бути покарані за державну зраду у справі вагнерівців, а будь-які заяви Баканова слід сприймати лише як відчайдушні спроби відмазати свого кореша, адже саме для цього він і був призначений на посаду голови СБУ

Зеленский назначил Диброву послом в Финляндии - Цензор.НЕТ 3489
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19.10.2020 21:59 Ответить
Що це за сосна корабельна???)))
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19.10.2020 22:00 Ответить
Ольга Олександрівна Діброва (Чубрикова)- Директор Департаменту державного протоколу МЗС . Фсьо.

Зеленский назначил Диброву послом в Финляндии - Цензор.НЕТ 576
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19.10.2020 22:13 Ответить
файна Сарай ой миль пардон /Катрюса с цыганской синагоги ( _)
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19.10.2020 22:24 Ответить
Міс Гельсінкі-2017. Вибрали, звісно, найгарячішу фінку, - нижній ряд, крайня праворуч.

Зеленський призначив Діброву послом у Фінляндії - Цензор.НЕТ 6715
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19.10.2020 23:02 Ответить
Да, это правда. Теперь фильмы ужасов не только в Холливуде. Теперь это модно. Недавно в пенсионном фонде (Kela) заявили, что их организация обязательно примет участие в следующем гей-параде. Причем, заявление сделано на фоне картинки: папа + мама + ребенок.
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20.10.2020 03:17 Ответить
Зеленський призначив Діброву послом у Фінляндії - Цензор.НЕТ 740
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19.10.2020 23:03 Ответить
Страшная Финская аборигенка - это чемпионка по фигурному катанию Kiira Korpi. Правда, она сейчас уже завязала и уехала учить социологию в США. А папашка у нее был хоккеист и хоккейный тренер - больше 30 лет клюшкой махал.
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20.10.2020 03:37 Ответить
Хех, ну ну нас и новостные сайты...
Я сегодня читал, что ее назначили послом в ... Францию!
Ну в принципе а чаво? И то и то на ф начинаицца
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19.10.2020 22:14 Ответить
Ольга Олександрівна Діброва - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломатка ". https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Посол України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії (з https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] .
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19.10.2020 22:21 Ответить
Никуда меня с собою не берет, родичка называется...
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19.10.2020 22:25 Ответить
Основанием для назначения было указано: "Баба таки дааа!!!"
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19.10.2020 22:20 Ответить
 
 