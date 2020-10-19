Зеленский назначил Диброву послом во Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Финляндии Ольгу Диброву.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародовал Офис президента.

"Назначить Диброву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике", - говорится в тексте указа.

Сейчас должность временного поверенного в делах Украины в Финляндской Республике занимает Михаил Юнгер, свидетельствует сайт МИД Украины.

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