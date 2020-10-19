Зеленський призначив Діброву послом у Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський призначив послом у Фінляндії Ольгу Діброву.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднив Офіс президента.
"Призначити Діброву Ольгу Олександрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці", - сказано в тексті указу.
Зараз посаду тимчасового повіреного у справах України в Фінляндській Республіці обіймає Михайло Юнгер, свідчить сайт МЗС України.
Топ коментарі
+7 Alex Newman
показати весь коментар19.10.2020 21:59
+3 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар19.10.2020 22:00
+2 Чайка Київ
показати весь коментар19.10.2020 22:13
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Я сегодня читал, что ее назначили послом в ... Францию!
Ну в принципе а чаво? И то и то на ф начинаицца