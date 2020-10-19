Зеленський призначив Діброву послом у Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський призначив послом у Фінляндії Ольгу Діброву.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднив Офіс президента.

"Призначити Діброву Ольгу Олександрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці", - сказано в тексті указу.

Зараз посаду тимчасового повіреного у справах України в Фінляндській Республіці обіймає Михайло Юнгер, свідчить сайт МЗС України.

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