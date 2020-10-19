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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Для жителей оккупированных территорий вернут незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов, - член Нацсовета по ТРВ Оноприенко

Для жителей оккупированных территорий вернут незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов, - член Нацсовета по ТРВ Оноприенко

Смотреть спутниковое украинское телевидение в оккупированном Крыму пока можно только с помощью специального тюнера. Однако некоторые каналы остаются в открытом доступе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С 29 января 2020 г. украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал. Права на спутниковую ретрансляцию переданы провайдерам программной услуги ООО "Вижн ТВ" и ООО "Экстра-ТВ", действующих как спутниковые платформы под торговыми марками "Viasat" и "XТRA TV" соответственно. Для просмотра спутниковых программ четырех ведущих медиагрупп Украины, а именно "1 + 1 Media", "Медиагруппа "Украина", StarLightMedia и Inter Media Group, абоненты по собственному желанию должны заключить договор на приобретение специализированного приемника спутниковых телерадиопрограмм (тюнера) с установленной криптопрограммой (прошивкой) и платить соответствующие ежемесячные платежи", - рассказал Оноприенко.

В то же время он обратил внимание на то, что действующее законодательство предоставляет все основания для реализации телерадиоорганизациям своего права на кодирование сигнала.

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"Впрочем, учитывая большое количество обращений от граждан по возобновлению спутниковых трансляций в открытом доступе, президент Украины и ведущие медиагруппы договорились срочно обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для граждан Украины", - подчеркнул член Национального совета.

Он добавил, что по результатам проведенного Национальным советом в период с 15 по 18 июня 2020 г. мониторинга 112 телерадиоорганизаций Украины, которые имеют лицензии на спутниковое вещание, зафиксировано 83 программы, которые транслировались в незакодированном, открытом виде, а 48 - в кодированном.

"Даже несмотря на ситуацию вокруг кодирования сигнала ведущих телеканалов, граждане Украины могут просматривать достаточное количество открытых спутниковых отечественных телепрограмм различных жанров и тематических направлений", - отметил Оноприенко.

Представитель регулятора уточнил, что в данное время открытыми для спутникового просмотра остаются популярные телеканалы "ICTV Украина" (StarLightMedia), "Украина 24" (медиагруппа "Украина"), "ИНТЕР +" (Inter Media Group) и "1 + 1 International" (1 + 1 Media) и т.д., которые поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема (free-to-air - программы, которые находятся в свободном, незакодированном доступе). Программы можно получать на всей территории покрытия спутника, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

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Автор: 

Крым (26373) Нацсовет ТРВ (572) Донбасс (26955) телевидение (897)


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Топ комментарии
+16
А вы украинцы дальше продолжайте смотреть кацапские каналы со спутника, потому что украинские каналы одни идиоты закодировали.
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19.10.2020 22:07
+9
Даже кодировку не могут толком взломать.
Зато нтв+ как гамна за 1$
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19.10.2020 22:10
+6
Теперь кроме путина, на донбассе будут смотреть медведчука с коломойским. Вот она, свобода
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19.10.2020 22:09
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Ну дык. Надо ведь донести, что рыгианалы вернулись🙄
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19.10.2020 22:04 Ответить
Хорошо что у вас вся армия из таких "доблесных воинов" как майор Буданов!Есть кем гордиться!
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19.10.2020 22:17 Ответить
zik,112,ньюс ван,премой,интер + ---во будет весело
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19.10.2020 22:04 Ответить
Сьогодні 112 чомусь не працює і висить заставка.
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19.10.2020 22:22 Ответить
На Т2 или на спутнике?
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19.10.2020 22:34 Ответить
Т2
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19.10.2020 22:37 Ответить
на т2 давно убрали,во всяком случае в Днепре
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19.10.2020 22:40 Ответить
Може і у нас вже давно.ХЗ. Сьогодні перестроював канали і виявив це.
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19.10.2020 22:43 Ответить
Суд какой-то был,шо отключили цифровую версию после показа по 112 толи концерта кацапского
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19.10.2020 22:50 Ответить
Амос 11139 Н 30000 - все идет
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19.10.2020 22:37 Ответить
идиоты.вы лучше т2 на черноморское побережье верните а то русня в евпатории поставила вышку и транслирует свой т2. а на побережье украинских цифровых каналов нету. от слова совсем( участок приморское хорлы каланчак скадовск) .
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19.10.2020 22:05 Ответить
На побережье Т2 с украинской территории не добъет - расстояние+рельеф местности
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19.10.2020 22:24 Ответить
по морю очень даже пробивает, причем в любую погоду. Какой нах еще рельеф? так же по морю великолепно пробивают и турецкие и болгарские и румынские фм станции.
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19.10.2020 23:03 Ответить
Я в курсе насчет турецких фм станций, слуушал их на мобильный телефон в крыму, осталось только с турками договориться, а если серьезно то речь шла о ретрансляторе в Чонгаре
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19.10.2020 23:07 Ответить
А вы украинцы дальше продолжайте смотреть кацапские каналы со спутника, потому что украинские каналы одни идиоты закодировали.
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19.10.2020 22:07 Ответить
Даже кодировку не могут толком взломать.
Зато нтв+ как гамна за 1$
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19.10.2020 22:10 Ответить
Лучше бы наоборот, кацапские каналы закодировали, а украинские нет.
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19.10.2020 22:12 Ответить
Кацапские и так закодированы.Просто кодировка (слабая)на нтв+ давно взломана.
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19.10.2020 22:17 Ответить
Много открытых, у моей матери спутник, так она сейчас только кацапские каналы смотрит, а что ей еще остается смотреть.
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19.10.2020 22:20 Ответить
Ну если "поворотник" стоит,то получится много.Много открытых,но они на разных спутниках,а нтв+ на одном,все дерьмо в куче - смотри-не хочу.
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19.10.2020 22:27 Ответить
Какую на хрен точку, пускай раскодируют украинские каналы. Интересно, кроме Украины, такой дебилизм с кодировками еще есть где нибудь.
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19.10.2020 22:17 Ответить
так это и есть гибридная война от Вовы путина в Исполнении Вовы зеленой шмаркля... не в России счастье а несчастье в Украине народу обрезать доступность каналов да и гешефта на вонючих тюнерах нашмонать а по сути смотреть нечего скурвилось много каналов.. про те кто продан Мерветчуку вообще молчу Г +Г также как ив се производные каналы Пинчука и каналы Ахметова ту да же на помойку смотреть по ТВ нечего от слова вообще...
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19.10.2020 22:22 Ответить
Везде! Открытые в основном государственные (общественные) все интересное спорт и т.д. только в платных пакетах, но все это фигня в эпоху интернета, сам уже давно спутник забросил
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19.10.2020 22:28 Ответить
согласен! я подключил комп к телевизору через HDMI (телевизор получился как второй монитор) и смотрю через интернет все каналы и фильмы на ютубе
так что теперь спутниковое ТВ и нафик не нужно
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19.10.2020 22:33 Ответить
Я теж закинув його куди подалі. Поставив просте т2 для батьків - вистачає з головою. Решту в інтернеті можна знайти, навіть у моєму забитому селі, за 4 ночі передивився серіал з СТБ "І будуть люди", рекомендую. А так... War Thunder іде - що ще треба, для дяді Васі ))
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19.10.2020 22:51 Ответить
кацапа,а ты прямой смотришь?только честно.в глаза смотреть
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19.10.2020 22:17 Ответить
И чем же твоя точка зрения оличается от Скабеевой и Соловьева?Так кто из нас идиот?
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19.10.2020 22:21 Ответить
это не простые идиоты- это пропутинские халуи и прихлебатели , с нетерпением ждущие рююцкого мира на украинской земле , людей специально загнали на 112 , зик , ньюс ваню купленые мертвечуком , плюс открытые российские с их соловьями , скабейками и нашей сбежавшей наволочью типа олийныка , цушко ... рога этого дела торчат из кремля , это понятно всем здравомыслящим , только клоунской команде с ее ФСБешными агентами заниматься этим ни к чему , они на зарплате у паука ...
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20.10.2020 09:31 Ответить
Неужели дошло? Власть непуганых идиотов. Об этом-же умные люди говорили зеленым еще почти год назад.
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19.10.2020 22:08 Ответить
А ви думаєте це вони зробили ненавмисно, через недосвіченість? Сумніваюсь
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19.10.2020 22:25 Ответить
ну, що ви, однозначно для мінімізації видатків та дотримання авторських прав... Геть ніхто не шкодує "бідних" власників "збиткових" каналів, що не продаються...
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19.10.2020 23:59 Ответить
Теперь кроме путина, на донбассе будут смотреть медведчука с коломойским. Вот она, свобода
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19.10.2020 22:09 Ответить
И Ганапольского с Вереснем смотреть будут не переключаясь.
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19.10.2020 22:13 Ответить
а таки действует прямой .иначе не шкварчало бы у некоторых
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19.10.2020 22:16 Ответить
Ты думаешь что "желание кремчян" чтото значит?
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19.10.2020 22:18 Ответить
Ну а фули вы хотели от такой фамилии?
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19.10.2020 22:11 Ответить
Вообще какая-то операция ФСБ с жтим кодированием
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19.10.2020 22:12 Ответить
Закодировали все патриотичные каналы , а оставили каналы ОПЗЖ
Кто-то ещё сомневается, что агенты хремля присутствуют среди украинских чиновников?
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19.10.2020 22:14 Ответить
Канали кодують їхні власники і тут їм не накажеш цього не робити.
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19.10.2020 22:27 Ответить
Вы не правы , это спец операция фсб
Когда я была в Украине , то там работал канал Сонце . Хорошие фильмы и все украинскою .и без кода
И вот вдруг они обратились с экранов с заявой ШО НА НИХ ДАВЯТ И ТРЕБУЮТ ЗАКОДИРОВАТЬ КАНАЛ . Было бы в Украине нормальное СБУ - давно бы разобрались с фсбэшниками
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19.10.2020 23:08 Ответить
10000% правды ! только СБУ тоже разгромлено путенскими засранцами...
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20.10.2020 09:34 Ответить
тут местная вата,в тысяче километров от оккупированных территорий наотрез отказывается смотреть украинские каналы...
а они надеются,что там станут фанатами укртв
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19.10.2020 22:15 Ответить
Кто-то нашел в этой новости, то, что вернут?
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19.10.2020 22:18 Ответить
Медведчук им покажет украинские каналы.
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19.10.2020 22:23 Ответить
И кто их там смотреть будет?
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19.10.2020 22:43 Ответить
Не знаю , но это пиз"дец . За шесть лет не организовать онлайн трансляцию на оккупированную территорию TV и FM ? , - це мабуть справжня зрада . За цей час на донбасі вже виросло молоде покоління в ненависті до України ... .
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19.10.2020 22:46 Ответить
Я думаю и сейчас не проблема посмотреть украинское ТВ на оккупированных территориях, при желании. Только кому оно там нужно ?
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19.10.2020 23:08 Ответить
Я думаю , что проблема - приехать в Украину и получить желанную украинскую пенсию . Больше проблем нет . ))
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19.10.2020 23:37 Ответить
Я купил смарт приставки и не парюсь, остальное на планшете или компе. Тот шлак, который они закодировали, пусть сами и смотрят. Этими каналами пытать можно.
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19.10.2020 22:46 Ответить
ты шо это, не патриот ?!
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19.10.2020 23:14 Ответить
Справді "державницька " позиція, найбільш рейтингові закодували ,а пропогандиські залишили,вони так хвилюются що б пенсії виплачувати в лднр і воду ,електроенергію постачати ,а що б український інформпростір там був клепки не хватило.
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19.10.2020 23:06 Ответить
На оккупированных территориях как не смотрели украинское тв, так и не будут. А вся операция с кодированием задумана что бы украинские пенсионеры, которые в интернете ничего не понимают, смотрели каналы Медведчука
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20.10.2020 06:15 Ответить
А моржовая ..., разве позволила язЕлоху раскодировать сигналы TV Украины? А как же "мир", кацапомир?
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20.10.2020 00:22 Ответить
верное решение.
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20.10.2020 01:02 Ответить
Зачем?
Они уже привыкли смотреть рашка-тв.
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20.10.2020 10:19 Ответить
 
 