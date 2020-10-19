Для жителей оккупированных территорий вернут незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов, - член Нацсовета по ТРВ Оноприенко

Смотреть спутниковое украинское телевидение в оккупированном Крыму пока можно только с помощью специального тюнера. Однако некоторые каналы остаются в открытом доступе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С 29 января 2020 г. украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал. Права на спутниковую ретрансляцию переданы провайдерам программной услуги ООО "Вижн ТВ" и ООО "Экстра-ТВ", действующих как спутниковые платформы под торговыми марками "Viasat" и "XТRA TV" соответственно. Для просмотра спутниковых программ четырех ведущих медиагрупп Украины, а именно "1 + 1 Media", "Медиагруппа "Украина", StarLightMedia и Inter Media Group, абоненты по собственному желанию должны заключить договор на приобретение специализированного приемника спутниковых телерадиопрограмм (тюнера) с установленной криптопрограммой (прошивкой) и платить соответствующие ежемесячные платежи", - рассказал Оноприенко.

В то же время он обратил внимание на то, что действующее законодательство предоставляет все основания для реализации телерадиоорганизациям своего права на кодирование сигнала.

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"Впрочем, учитывая большое количество обращений от граждан по возобновлению спутниковых трансляций в открытом доступе, президент Украины и ведущие медиагруппы договорились срочно обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для граждан Украины", - подчеркнул член Национального совета.

Он добавил, что по результатам проведенного Национальным советом в период с 15 по 18 июня 2020 г. мониторинга 112 телерадиоорганизаций Украины, которые имеют лицензии на спутниковое вещание, зафиксировано 83 программы, которые транслировались в незакодированном, открытом виде, а 48 - в кодированном.

"Даже несмотря на ситуацию вокруг кодирования сигнала ведущих телеканалов, граждане Украины могут просматривать достаточное количество открытых спутниковых отечественных телепрограмм различных жанров и тематических направлений", - отметил Оноприенко.

Представитель регулятора уточнил, что в данное время открытыми для спутникового просмотра остаются популярные телеканалы "ICTV Украина" (StarLightMedia), "Украина 24" (медиагруппа "Украина"), "ИНТЕР +" (Inter Media Group) и "1 + 1 International" (1 + 1 Media) и т.д., которые поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема (free-to-air - программы, которые находятся в свободном, незакодированном доступе). Программы можно получать на всей территории покрытия спутника, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

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