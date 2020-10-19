Для жителей оккупированных территорий вернут незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов, - член Нацсовета по ТРВ Оноприенко
Смотреть спутниковое украинское телевидение в оккупированном Крыму пока можно только с помощью специального тюнера. Однако некоторые каналы остаются в открытом доступе.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко, информирует Цензор.НЕТ.
"С 29 января 2020 г. украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал. Права на спутниковую ретрансляцию переданы провайдерам программной услуги ООО "Вижн ТВ" и ООО "Экстра-ТВ", действующих как спутниковые платформы под торговыми марками "Viasat" и "XТRA TV" соответственно. Для просмотра спутниковых программ четырех ведущих медиагрупп Украины, а именно "1 + 1 Media", "Медиагруппа "Украина", StarLightMedia и Inter Media Group, абоненты по собственному желанию должны заключить договор на приобретение специализированного приемника спутниковых телерадиопрограмм (тюнера) с установленной криптопрограммой (прошивкой) и платить соответствующие ежемесячные платежи", - рассказал Оноприенко.
В то же время он обратил внимание на то, что действующее законодательство предоставляет все основания для реализации телерадиоорганизациям своего права на кодирование сигнала.
"Впрочем, учитывая большое количество обращений от граждан по возобновлению спутниковых трансляций в открытом доступе, президент Украины и ведущие медиагруппы договорились срочно обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для граждан Украины", - подчеркнул член Национального совета.
Он добавил, что по результатам проведенного Национальным советом в период с 15 по 18 июня 2020 г. мониторинга 112 телерадиоорганизаций Украины, которые имеют лицензии на спутниковое вещание, зафиксировано 83 программы, которые транслировались в незакодированном, открытом виде, а 48 - в кодированном.
"Даже несмотря на ситуацию вокруг кодирования сигнала ведущих телеканалов, граждане Украины могут просматривать достаточное количество открытых спутниковых отечественных телепрограмм различных жанров и тематических направлений", - отметил Оноприенко.
Представитель регулятора уточнил, что в данное время открытыми для спутникового просмотра остаются популярные телеканалы "ICTV Украина" (StarLightMedia), "Украина 24" (медиагруппа "Украина"), "ИНТЕР +" (Inter Media Group) и "1 + 1 International" (1 + 1 Media) и т.д., которые поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема (free-to-air - программы, которые находятся в свободном, незакодированном доступе). Программы можно получать на всей территории покрытия спутника, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зато нтв+ как гамна за 1$
так что теперь спутниковое ТВ и нафик не нужно
Кто-то ещё сомневается, что агенты хремля присутствуют среди украинских чиновников?
Когда я была в Украине , то там работал канал Сонце . Хорошие фильмы и все украинскою .и без кода
И вот вдруг они обратились с экранов с заявой ШО НА НИХ ДАВЯТ И ТРЕБУЮТ ЗАКОДИРОВАТЬ КАНАЛ . Было бы в Украине нормальное СБУ - давно бы разобрались с фсбэшниками
а они надеются,что там станут фанатами укртв
Они уже привыкли смотреть рашка-тв.