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Новини Окуповані території
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Для жителів окупованих територій повернуть незакодовані супутникові версії українських телеканалів, - член Нацради з ТРМ Онопрієнко

Для жителів окупованих територій повернуть незакодовані супутникові версії українських телеканалів, - член Нацради з ТРМ Онопрієнко

Дивитися супутникове українське телебачення в окупованому Криму поки можна тільки за допомогою спеціального тюнера. Однак деякі канали залишаються у відкритому доступі.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 29 січня 2020 року українські медіагрупи закодували свій супутниковий сигнал. Права на супутникову ретрансляцію передано провайдерам програмної послуги ТОВ "Віжн ТБ" та ТОВ "Екстра-ТВ", що діють як супутникові платформи під торговими марками "Viasat" та "XТRA TV" відповідно. Для перегляду супутникових програм чотирьох провідних медіагруп України, а саме "1+1 Media", "Медіагрупа Україна", StarLightMedia та Inter Media Group, абоненти за власним бажанням мають укласти договір на придбання спеціалізованого приймача супутникових телерадіопрограм (тюнера) із встановленою криптопрограмою (прошивкою) та сплачувати відповідні щомісячні платежі", – розповів Онопрієнко.

Водночас він звернув увагу, що чинне законодавство надає всі підстави для реалізації телерадіоорганізаціям свого права на кодування сигналу.

"Утім, зважаючи на велику кількість звернень від громадян щодо відновлення супутникових трансляцій у відкритому доступі, Президент України і провідні медіагрупи домовились терміново забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для громадян України", - підкреслив член Національної ради.

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Він додав, що за результатами проведеного Національною радою у період з 15 по 18 червня 2020 року моніторингу 112-ти телерадіоорганізацій України, які мають ліцензії на супутникове мовлення, зафіксовано 83 програми, які транслювались у некодованому, відкритому вигляді, 48 - у кодованому.

"Навіть незважаючи на ситуацію довкола кодування сигналу провідних телеканалів, громадяни України можуть переглядати достатню кількість відкритих супутникових вітчизняних телепрограм з різними жанрами та тематичними напрямками", - зазначив Онопрієнко.

Представник регулятора уточнив, що наразі відкритими для супутникового перегляду залишаються популярні телеканали "ICTV Україна" (StarLightMedia), "Україна 24" (Медіагрупа Україна), "ІНТЕР+" (Inter Media Group) та "1+1 International" (1+1 Media) тощо, які підтримуються усіма тюнерами FTA-прийому (free-to-air – програми, які перебувають у вільному, незакодованому доступі). Програми можна отримувати на всій території покриття супутника, зокрема у Криму, в Донецькій і Луганській областях.

Дивіться також: "Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14135) Нацрада ТРМ (458) Донбас (22354) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+16
А вы украинцы дальше продолжайте смотреть кацапские каналы со спутника, потому что украинские каналы одни идиоты закодировали.
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19.10.2020 22:07
+9
Даже кодировку не могут толком взломать.
Зато нтв+ как гамна за 1$
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19.10.2020 22:10
+6
Теперь кроме путина, на донбассе будут смотреть медведчука с коломойским. Вот она, свобода
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19.10.2020 22:09
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Ну дык. Надо ведь донести, что рыгианалы вернулись🙄
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19.10.2020 22:04 Відповісти
Хорошо что у вас вся армия из таких "доблесных воинов" как майор Буданов!Есть кем гордиться!
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19.10.2020 22:17 Відповісти
zik,112,ньюс ван,премой,интер + ---во будет весело
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19.10.2020 22:04 Відповісти
Сьогодні 112 чомусь не працює і висить заставка.
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19.10.2020 22:22 Відповісти
На Т2 или на спутнике?
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19.10.2020 22:34 Відповісти
Т2
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19.10.2020 22:37 Відповісти
на т2 давно убрали,во всяком случае в Днепре
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19.10.2020 22:40 Відповісти
Може і у нас вже давно.ХЗ. Сьогодні перестроював канали і виявив це.
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19.10.2020 22:43 Відповісти
Суд какой-то был,шо отключили цифровую версию после показа по 112 толи концерта кацапского
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19.10.2020 22:50 Відповісти
Амос 11139 Н 30000 - все идет
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19.10.2020 22:37 Відповісти
идиоты.вы лучше т2 на черноморское побережье верните а то русня в евпатории поставила вышку и транслирует свой т2. а на побережье украинских цифровых каналов нету. от слова совсем( участок приморское хорлы каланчак скадовск) .
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19.10.2020 22:05 Відповісти
На побережье Т2 с украинской территории не добъет - расстояние+рельеф местности
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19.10.2020 22:24 Відповісти
по морю очень даже пробивает, причем в любую погоду. Какой нах еще рельеф? так же по морю великолепно пробивают и турецкие и болгарские и румынские фм станции.
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19.10.2020 23:03 Відповісти
Я в курсе насчет турецких фм станций, слуушал их на мобильный телефон в крыму, осталось только с турками договориться, а если серьезно то речь шла о ретрансляторе в Чонгаре
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19.10.2020 23:07 Відповісти
А вы украинцы дальше продолжайте смотреть кацапские каналы со спутника, потому что украинские каналы одни идиоты закодировали.
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19.10.2020 22:07 Відповісти
Даже кодировку не могут толком взломать.
Зато нтв+ как гамна за 1$
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19.10.2020 22:10 Відповісти
Лучше бы наоборот, кацапские каналы закодировали, а украинские нет.
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19.10.2020 22:12 Відповісти
Кацапские и так закодированы.Просто кодировка (слабая)на нтв+ давно взломана.
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19.10.2020 22:17 Відповісти
Много открытых, у моей матери спутник, так она сейчас только кацапские каналы смотрит, а что ей еще остается смотреть.
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19.10.2020 22:20 Відповісти
Ну если "поворотник" стоит,то получится много.Много открытых,но они на разных спутниках,а нтв+ на одном,все дерьмо в куче - смотри-не хочу.
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19.10.2020 22:27 Відповісти
Какую на хрен точку, пускай раскодируют украинские каналы. Интересно, кроме Украины, такой дебилизм с кодировками еще есть где нибудь.
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19.10.2020 22:17 Відповісти
так это и есть гибридная война от Вовы путина в Исполнении Вовы зеленой шмаркля... не в России счастье а несчастье в Украине народу обрезать доступность каналов да и гешефта на вонючих тюнерах нашмонать а по сути смотреть нечего скурвилось много каналов.. про те кто продан Мерветчуку вообще молчу Г +Г также как ив се производные каналы Пинчука и каналы Ахметова ту да же на помойку смотреть по ТВ нечего от слова вообще...
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19.10.2020 22:22 Відповісти
Везде! Открытые в основном государственные (общественные) все интересное спорт и т.д. только в платных пакетах, но все это фигня в эпоху интернета, сам уже давно спутник забросил
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19.10.2020 22:28 Відповісти
согласен! я подключил комп к телевизору через HDMI (телевизор получился как второй монитор) и смотрю через интернет все каналы и фильмы на ютубе
так что теперь спутниковое ТВ и нафик не нужно
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19.10.2020 22:33 Відповісти
Я теж закинув його куди подалі. Поставив просте т2 для батьків - вистачає з головою. Решту в інтернеті можна знайти, навіть у моєму забитому селі, за 4 ночі передивився серіал з СТБ "І будуть люди", рекомендую. А так... War Thunder іде - що ще треба, для дяді Васі ))
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19.10.2020 22:51 Відповісти
кацапа,а ты прямой смотришь?только честно.в глаза смотреть
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19.10.2020 22:17 Відповісти
И чем же твоя точка зрения оличается от Скабеевой и Соловьева?Так кто из нас идиот?
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19.10.2020 22:21 Відповісти
это не простые идиоты- это пропутинские халуи и прихлебатели , с нетерпением ждущие рююцкого мира на украинской земле , людей специально загнали на 112 , зик , ньюс ваню купленые мертвечуком , плюс открытые российские с их соловьями , скабейками и нашей сбежавшей наволочью типа олийныка , цушко ... рога этого дела торчат из кремля , это понятно всем здравомыслящим , только клоунской команде с ее ФСБешными агентами заниматься этим ни к чему , они на зарплате у паука ...
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20.10.2020 09:31 Відповісти
Неужели дошло? Власть непуганых идиотов. Об этом-же умные люди говорили зеленым еще почти год назад.
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19.10.2020 22:08 Відповісти
А ви думаєте це вони зробили ненавмисно, через недосвіченість? Сумніваюсь
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19.10.2020 22:25 Відповісти
ну, що ви, однозначно для мінімізації видатків та дотримання авторських прав... Геть ніхто не шкодує "бідних" власників "збиткових" каналів, що не продаються...
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19.10.2020 23:59 Відповісти
Теперь кроме путина, на донбассе будут смотреть медведчука с коломойским. Вот она, свобода
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19.10.2020 22:09 Відповісти
И Ганапольского с Вереснем смотреть будут не переключаясь.
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19.10.2020 22:13 Відповісти
а таки действует прямой .иначе не шкварчало бы у некоторых
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19.10.2020 22:16 Відповісти
Ты думаешь что "желание кремчян" чтото значит?
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19.10.2020 22:18 Відповісти
Ну а фули вы хотели от такой фамилии?
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19.10.2020 22:11 Відповісти
Вообще какая-то операция ФСБ с жтим кодированием
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19.10.2020 22:12 Відповісти
Закодировали все патриотичные каналы , а оставили каналы ОПЗЖ
Кто-то ещё сомневается, что агенты хремля присутствуют среди украинских чиновников?
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19.10.2020 22:14 Відповісти
Канали кодують їхні власники і тут їм не накажеш цього не робити.
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19.10.2020 22:27 Відповісти
Вы не правы , это спец операция фсб
Когда я была в Украине , то там работал канал Сонце . Хорошие фильмы и все украинскою .и без кода
И вот вдруг они обратились с экранов с заявой ШО НА НИХ ДАВЯТ И ТРЕБУЮТ ЗАКОДИРОВАТЬ КАНАЛ . Было бы в Украине нормальное СБУ - давно бы разобрались с фсбэшниками
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19.10.2020 23:08 Відповісти
10000% правды ! только СБУ тоже разгромлено путенскими засранцами...
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20.10.2020 09:34 Відповісти
тут местная вата,в тысяче километров от оккупированных территорий наотрез отказывается смотреть украинские каналы...
а они надеются,что там станут фанатами укртв
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19.10.2020 22:15 Відповісти
Кто-то нашел в этой новости, то, что вернут?
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19.10.2020 22:18 Відповісти
Медведчук им покажет украинские каналы.
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19.10.2020 22:23 Відповісти
И кто их там смотреть будет?
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19.10.2020 22:43 Відповісти
Не знаю , но это пиз"дец . За шесть лет не организовать онлайн трансляцию на оккупированную территорию TV и FM ? , - це мабуть справжня зрада . За цей час на донбасі вже виросло молоде покоління в ненависті до України ... .
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19.10.2020 22:46 Відповісти
Я думаю и сейчас не проблема посмотреть украинское ТВ на оккупированных территориях, при желании. Только кому оно там нужно ?
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19.10.2020 23:08 Відповісти
Я думаю , что проблема - приехать в Украину и получить желанную украинскую пенсию . Больше проблем нет . ))
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19.10.2020 23:37 Відповісти
Я купил смарт приставки и не парюсь, остальное на планшете или компе. Тот шлак, который они закодировали, пусть сами и смотрят. Этими каналами пытать можно.
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19.10.2020 22:46 Відповісти
ты шо это, не патриот ?!
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19.10.2020 23:14 Відповісти
Справді "державницька " позиція, найбільш рейтингові закодували ,а пропогандиські залишили,вони так хвилюются що б пенсії виплачувати в лднр і воду ,електроенергію постачати ,а що б український інформпростір там був клепки не хватило.
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19.10.2020 23:06 Відповісти
На оккупированных территориях как не смотрели украинское тв, так и не будут. А вся операция с кодированием задумана что бы украинские пенсионеры, которые в интернете ничего не понимают, смотрели каналы Медведчука
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20.10.2020 06:15 Відповісти
А моржовая ..., разве позволила язЕлоху раскодировать сигналы TV Украины? А как же "мир", кацапомир?
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20.10.2020 00:22 Відповісти
верное решение.
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20.10.2020 01:02 Відповісти
Зачем?
Они уже привыкли смотреть рашка-тв.
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20.10.2020 10:19 Відповісти
 
 