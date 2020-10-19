Для жителів окупованих територій повернуть незакодовані супутникові версії українських телеканалів, - член Нацради з ТРМ Онопрієнко

Дивитися супутникове українське телебачення в окупованому Криму поки можна тільки за допомогою спеціального тюнера. Однак деякі канали залишаються у відкритому доступі.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 29 січня 2020 року українські медіагрупи закодували свій супутниковий сигнал. Права на супутникову ретрансляцію передано провайдерам програмної послуги ТОВ "Віжн ТБ" та ТОВ "Екстра-ТВ", що діють як супутникові платформи під торговими марками "Viasat" та "XТRA TV" відповідно. Для перегляду супутникових програм чотирьох провідних медіагруп України, а саме "1+1 Media", "Медіагрупа Україна", StarLightMedia та Inter Media Group, абоненти за власним бажанням мають укласти договір на придбання спеціалізованого приймача супутникових телерадіопрограм (тюнера) із встановленою криптопрограмою (прошивкою) та сплачувати відповідні щомісячні платежі", – розповів Онопрієнко.

Водночас він звернув увагу, що чинне законодавство надає всі підстави для реалізації телерадіоорганізаціям свого права на кодування сигналу.

"Утім, зважаючи на велику кількість звернень від громадян щодо відновлення супутникових трансляцій у відкритому доступі, Президент України і провідні медіагрупи домовились терміново забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для громадян України", - підкреслив член Національної ради.

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Він додав, що за результатами проведеного Національною радою у період з 15 по 18 червня 2020 року моніторингу 112-ти телерадіоорганізацій України, які мають ліцензії на супутникове мовлення, зафіксовано 83 програми, які транслювались у некодованому, відкритому вигляді, 48 - у кодованому.

"Навіть незважаючи на ситуацію довкола кодування сигналу провідних телеканалів, громадяни України можуть переглядати достатню кількість відкритих супутникових вітчизняних телепрограм з різними жанрами та тематичними напрямками", - зазначив Онопрієнко.

Представник регулятора уточнив, що наразі відкритими для супутникового перегляду залишаються популярні телеканали "ICTV Україна" (StarLightMedia), "Україна 24" (Медіагрупа Україна), "ІНТЕР+" (Inter Media Group) та "1+1 International" (1+1 Media) тощо, які підтримуються усіма тюнерами FTA-прийому (free-to-air – програми, які перебувають у вільному, незакодованому доступі). Програми можна отримувати на всій території покриття супутника, зокрема у Криму, в Донецькій і Луганській областях.

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