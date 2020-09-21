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"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нaціoнaльний кopпyc проводить акції під офісами "aнтиукрaїнських телеканалів".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. За його словами, акції проходили одночасно під офісами "NewsOne", "112 Україна" і "ZIK".


Відео: Олег Богачук

"Акція протесту приурочена до початку навчань збройних сил PФ "Кавказ-2020". Поки Росія посилює свої війська на кордоні з Україною, пpoросійські телеканали готують плацдарм для подальшого наступу ворога всередині країни. Віктор Медведчук, якому належить більша частина телеканалів в Укрaїні, використовує мeдіасферу в гібридній антиукраїнській війні. "NewsOne", "112 Україна", "ZIK", а також десятки інших ресурсів цілеспрямовано ллють у вуха українців кремлівську пропаганду, перекручуючи факти і поширюючи дезінформацію і розбрат у суспільстві", - впевнені організатори акції.

Дивіться також: Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 01
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 02
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 03
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 04
Фото: Олег Богачук

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах. ФОТОрепортаж

Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 05
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 06
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 07
Фото: Олег Богачук

Дивіться: Ветерани під Офісом президента вимагали ухвалити закон про колабораціоністів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 08
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука 09
Фото: Олег Богачук

На їхню думку, порядок денний цих каналів фактично легітимізує в головах українців російську окупацію Криму і частини Донбасу, тому їх діяльність має бути заборонена в Україні.

Автор: 

пропаганда (2812) телебачення (1173) Богачук Олег (1457) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+15
"1+1" и "Квартал" забыли .
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21.09.2020 18:07
+12
Фрики открыто ездили в Госдуру РФ за инструкциями, прошло полгода и теперь у зелёных с ними собачья свадьба - коалиция.

"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 8584
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21.09.2020 18:16
+10
А Г+Г спонсоры не велят?))) Там же тоже 25% медведчука
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21.09.2020 18:10
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"1+1" и "Квартал" забыли .
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21.09.2020 18:07 Відповісти
Мені подобається твоє кохання!
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21.09.2020 18:12 Відповісти
Мені також падобаєцця зеліне кохання, але подалі від України...
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21.09.2020 18:22 Відповісти
там хозяева
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21.09.2020 18:58 Відповісти
чем они от минских тёлок отличаются?
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21.09.2020 18:09 Відповісти
Вялые мероприятия по графику. Дядя Билецкий(или его секретарша) утвердили план на год.
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21.09.2020 18:10 Відповісти
А Г+Г спонсоры не велят?))) Там же тоже 25% медведчука
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21.09.2020 18:10 Відповісти
Коломой - это святое.
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21.09.2020 18:14 Відповісти
"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 2925
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21.09.2020 18:15 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі, муравйови, бойи, ківи, сивохи.... .... .... !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.09.2020 19:39 Відповісти
Так он попался родился в раше, когда ж его наконец-то лишат гражданства и отправят на родину
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21.09.2020 20:54 Відповісти
Родина его на 2 м под землёй.
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21.09.2020 21:04 Відповісти
Ой! Ну нарешті! Нацкорпус, а де зелені жабки, тварюки проплачені ?!
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21.09.2020 18:16 Відповісти
а где остальные борцы, которые из телевизора 5 лет не вылазили, срали на Петю всеми жопами.
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21.09.2020 18:20 Відповісти
Пам'ятаю, як Нацкорпус пікетував "баругу шоколадного", "мародера на крові" і все, що з ним було пов'язано. Що не день то пікет. Ходять по Києву натовпи туди-сюди і пікетують. А тут за пів року аж трои (!) активісти. Значить нема нацкорпуса, вмер. Або гроші в кураторів закінчились.
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21.09.2020 18:16 Відповісти
Гроші у Нацкорпусу зразу знайдуться, коли буде звільнено Авакова
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21.09.2020 20:31 Відповісти
Фрики открыто ездили в Госдуру РФ за инструкциями, прошло полгода и теперь у зелёных с ними собачья свадьба - коалиция.

"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 8584
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21.09.2020 18:16 Відповісти
Еще немного и Нацкорпус начнет флешмобы с шариками и цветочками устраивать перед высокопоставленными сепарами... То ли дело было Пороха дерьмом поливать... там и креатива побольше было и эмоций, а тут как-то вяло все, не по настоящему...
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21.09.2020 18:18 Відповісти
молодцы!
Со временем все прокацапские партии и каналы закроем.и запретим .и так и будет
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21.09.2020 18:19 Відповісти
Типа патриоты нац корпус только они это всё ? А где свобода, уна-унсо, с 14,правый сектор? Или им по барабану
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21.09.2020 18:20 Відповісти
им не заплатили)))
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21.09.2020 19:01 Відповісти
пів року спали а тут очі відкрились у куратора гроші з,явились
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21.09.2020 18:24 Відповісти
А что там делают зелёные жилеты?
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21.09.2020 18:32 Відповісти
если каждому из хлопцив дать по рюкзаку баксов, те будут протестовать круглосутошно даже супротив ридной маты
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21.09.2020 18:55 Відповісти
Кацапе, ану скажи : ПАЛЯНИЦЯ!
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21.09.2020 19:06 Відповісти
кто опять заплатил этим товарищам по вызову?
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21.09.2020 19:00 Відповісти
лайк, конечно, поставил.. но всё-таки Нацкорпус какой-то стрёмный..
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21.09.2020 19:00 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.09.2020 19:36 Відповісти
Акція з пташиного польоту.

"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука - Цензор.НЕТ 9252
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21.09.2020 19:37 Відповісти
А где же были до этого, предыдущие шесть лет, все патриоты, когда Медведчук и компани окучивали под себя 80% украинских СМИ, клепали совместную рашинскую группировку ОПЗЖОпса объединяя газовиков и тандем Медведчука и Рабиновича, когда Медведчук появился из небытия и вдруг вошел в число семи самых богатых людей Украины. , когда предыдущая и тем более нынешняя власть погрязли в договорняках ( ворон ворону глаз не выклюет),когда вся эта свора опять вернулась во власть почти тем же составом развернув борьбу против Украины . Иногда кажется что все у нас наигранное и фальшивое даже " патриотизм" , за исключением тех ребят кто кинулся на "амбразуру" русского вторжения в 2014- 2015 , светлая память погибшим и всего наилучшего выжившим.
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21.09.2020 19:44 Відповісти
А где "Свобода", уже все в порядке, на хлеб с маслом хватает, а там хоть трава не расти?
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21.09.2020 20:27 Відповісти
Таки "так!" Тянисрак з Пупсом гарненько випотрошили партійну касу яку "наголосували" по командам Льовочкіна (66% голосувань в ВР синхронно з ПР). Тому "Свобода" Тянивсраку шукає нового спонсора. Думаю вже йдуть перемови з Фротманом....
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22.09.2020 00:53 Відповісти
всё равно телевизор сейчас смотрят только бедные люди, а скоро будут смотреть только нищие
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21.09.2020 20:30 Відповісти
https://pasteboard.co/Js8z3hK.png Ага, і саме тому нацкорпус усім скопом катається по каналам медведчука
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21.09.2020 20:37 Відповісти
ДА С ТАКИХ КОЖУ ЖИВЬЕМ НЕОБХОДИМО СДИРАТЬ !!!
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22.09.2020 00:46 Відповісти
Пікетують? Забули рецепт коктейля Молотова?
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22.09.2020 00:50 Відповісти
не просто пикетировать... полностью заблокировать работу... в том числе дебильных интера, 1+1 и т.п. они ничего, кроме пустоты, не несут...
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22.09.2020 05:08 Відповісти
 
 