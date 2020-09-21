РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7088 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
4 999 45

"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нaциoнaльний кopпyc проводит акции под офисами "aнтиукрaинских телеканалов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. По его словам, акции проходили одновременно под офисами "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK".


Видео: Олег Богачук

"Акция протеста приурочена к началу учений вооруженных сил PФ "Кавказ-2020". Пока Россия усиливает свои войска на границе с Украиной, пpoроссийские телеканалы готовят плацдарм для дальнейшего наступления врага внутри страны. Виктор Медведчук, которому принадлежит большая часть телеканалов в Укрaины, использует мeдиасферу в гибридной антиукраинской войне. "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", а также десятки других ресурсов целенаправленно льют в уши украинцев кремлевскую пропаганду, искажая факты и распространяя дезинформацию и раздор в обществе", - уверены организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 01
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 02
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 03
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 04
Фото: Олег Богачук

Смотрите также: Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах. ФОТОрепортаж

Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 05
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 06
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 07
Фото: Олег Богачук

Также смотрите: Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 08
Фото: Олег Богачук
Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір, - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука 09
Фото: Олег Богачук

По их мнению, повестка дня этих каналов фактически легитимизирует в головах украинцев российскую оккупацию Крыма и части Донбасса, поэтому их деятельность должна быть запрещена в Украине.

Автор: 

пропаганда (3685) телевидение (898) Богачук Олег (1462) Национальный корпус (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
"1+1" и "Квартал" забыли .
показать весь комментарий
21.09.2020 18:07
+12
Фрики открыто ездили в Госдуру РФ за инструкциями, прошло полгода и теперь у зелёных с ними собачья свадьба - коалиция.

"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 8584
показать весь комментарий
21.09.2020 18:16
+10
А Г+Г спонсоры не велят?))) Там же тоже 25% медведчука
показать весь комментарий
21.09.2020 18:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"1+1" и "Квартал" забыли .
показать весь комментарий
21.09.2020 18:07 Ответить
Мені подобається твоє кохання!
показать весь комментарий
21.09.2020 18:12 Ответить
Мені також падобаєцця зеліне кохання, але подалі від України...
показать весь комментарий
21.09.2020 18:22 Ответить
там хозяева
показать весь комментарий
21.09.2020 18:58 Ответить
чем они от минских тёлок отличаются?
показать весь комментарий
21.09.2020 18:09 Ответить
Вялые мероприятия по графику. Дядя Билецкий(или его секретарша) утвердили план на год.
показать весь комментарий
21.09.2020 18:10 Ответить
А Г+Г спонсоры не велят?))) Там же тоже 25% медведчука
показать весь комментарий
21.09.2020 18:10 Ответить
Коломой - это святое.
показать весь комментарий
21.09.2020 18:14 Ответить
"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 2925
показать весь комментарий
21.09.2020 18:15 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі, муравйови, бойи, ківи, сивохи.... .... .... !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
21.09.2020 19:39 Ответить
Так он попался родился в раше, когда ж его наконец-то лишат гражданства и отправят на родину
показать весь комментарий
21.09.2020 20:54 Ответить
Родина его на 2 м под землёй.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:04 Ответить
Ой! Ну нарешті! Нацкорпус, а де зелені жабки, тварюки проплачені ?!
показать весь комментарий
21.09.2020 18:16 Ответить
а где остальные борцы, которые из телевизора 5 лет не вылазили, срали на Петю всеми жопами.
показать весь комментарий
21.09.2020 18:20 Ответить
Пам'ятаю, як Нацкорпус пікетував "баругу шоколадного", "мародера на крові" і все, що з ним було пов'язано. Що не день то пікет. Ходять по Києву натовпи туди-сюди і пікетують. А тут за пів року аж трои (!) активісти. Значить нема нацкорпуса, вмер. Або гроші в кураторів закінчились.
показать весь комментарий
21.09.2020 18:16 Ответить
Гроші у Нацкорпусу зразу знайдуться, коли буде звільнено Авакова
показать весь комментарий
21.09.2020 20:31 Ответить
Фрики открыто ездили в Госдуру РФ за инструкциями, прошло полгода и теперь у зелёных с ними собачья свадьба - коалиция.

"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука - Цензор.НЕТ 8584
показать весь комментарий
21.09.2020 18:16 Ответить
Еще немного и Нацкорпус начнет флешмобы с шариками и цветочками устраивать перед высокопоставленными сепарами... То ли дело было Пороха дерьмом поливать... там и креатива побольше было и эмоций, а тут как-то вяло все, не по настоящему...
показать весь комментарий
21.09.2020 18:18 Ответить
молодцы!
Со временем все прокацапские партии и каналы закроем.и запретим .и так и будет
показать весь комментарий
21.09.2020 18:19 Ответить
Типа патриоты нац корпус только они это всё ? А где свобода, уна-унсо, с 14,правый сектор? Или им по барабану
показать весь комментарий
21.09.2020 18:20 Ответить
им не заплатили)))
показать весь комментарий
21.09.2020 19:01 Ответить
пів року спали а тут очі відкрились у куратора гроші з,явились
показать весь комментарий
21.09.2020 18:24 Ответить
А что там делают зелёные жилеты?
показать весь комментарий
21.09.2020 18:32 Ответить
если каждому из хлопцив дать по рюкзаку баксов, те будут протестовать круглосутошно даже супротив ридной маты
показать весь комментарий
21.09.2020 18:55 Ответить
Кацапе, ану скажи : ПАЛЯНИЦЯ!
показать весь комментарий
21.09.2020 19:06 Ответить
кто опять заплатил этим товарищам по вызову?
показать весь комментарий
21.09.2020 19:00 Ответить
лайк, конечно, поставил.. но всё-таки Нацкорпус какой-то стрёмный..
показать весь комментарий
21.09.2020 19:00 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
21.09.2020 19:36 Ответить
Акція з пташиного польоту.

"Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука - Цензор.НЕТ 9252
показать весь комментарий
21.09.2020 19:37 Ответить
А где же были до этого, предыдущие шесть лет, все патриоты, когда Медведчук и компани окучивали под себя 80% украинских СМИ, клепали совместную рашинскую группировку ОПЗЖОпса объединяя газовиков и тандем Медведчука и Рабиновича, когда Медведчук появился из небытия и вдруг вошел в число семи самых богатых людей Украины. , когда предыдущая и тем более нынешняя власть погрязли в договорняках ( ворон ворону глаз не выклюет),когда вся эта свора опять вернулась во власть почти тем же составом развернув борьбу против Украины . Иногда кажется что все у нас наигранное и фальшивое даже " патриотизм" , за исключением тех ребят кто кинулся на "амбразуру" русского вторжения в 2014- 2015 , светлая память погибшим и всего наилучшего выжившим.
показать весь комментарий
21.09.2020 19:44 Ответить
А где "Свобода", уже все в порядке, на хлеб с маслом хватает, а там хоть трава не расти?
показать весь комментарий
21.09.2020 20:27 Ответить
Таки "так!" Тянисрак з Пупсом гарненько випотрошили партійну касу яку "наголосували" по командам Льовочкіна (66% голосувань в ВР синхронно з ПР). Тому "Свобода" Тянивсраку шукає нового спонсора. Думаю вже йдуть перемови з Фротманом....
показать весь комментарий
22.09.2020 00:53 Ответить
всё равно телевизор сейчас смотрят только бедные люди, а скоро будут смотреть только нищие
показать весь комментарий
21.09.2020 20:30 Ответить
https://pasteboard.co/Js8z3hK.png Ага, і саме тому нацкорпус усім скопом катається по каналам медведчука
показать весь комментарий
21.09.2020 20:37 Ответить
ДА С ТАКИХ КОЖУ ЖИВЬЕМ НЕОБХОДИМО СДИРАТЬ !!!
показать весь комментарий
22.09.2020 00:46 Ответить
Пікетують? Забули рецепт коктейля Молотова?
показать весь комментарий
22.09.2020 00:50 Ответить
не просто пикетировать... полностью заблокировать работу... в том числе дебильных интера, 1+1 и т.п. они ничего, кроме пустоты, не несут...
показать весь комментарий
22.09.2020 05:08 Ответить
 
 