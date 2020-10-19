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Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича

Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича

Донецкий апелляционный суд 27 октября начнет рассматривать жалобы компаний-нерезидентов на решение Краматорского городского суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила в Фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"27 октября 2020 года в Донецком апелляционном суде прокуроры Офиса Генерального прокурора примут участие в рассмотрении жалоб адвоката компаний-нерезидентов на решение Краматорского городского суда Донецкой области от 19 мая 2017 о разъяснении приговора Краматорского городского суда Донецкой области, которым применена специальная конфискация к остаткам на счетах в ценных бумагах и денежных средств на счетах в банковских учреждениях оффшорных компаний. Речь идет о сумме почти 1,5 млрд долларов, которые были зачислены на счет госбюджета", - написала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приговор Януковичу по делу о госизмене оставлен без изменений, - Апелляционный суд

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

28 апреля 2017 вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.

7 кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.

Также на Цензор.НЕТ: Печерский суд признал клеветой показания экс-депутата Госдумы РФ Пономарева на процессе против Януковича, - Маселко

Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича 01
Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича 02

Автор: 

конфискация (599) суд (25084) Янукович Виктор (30785) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+7
Наставляйте, кишеню зебіли та зеботи - будете виплачувати Овочу та його оточенню гроші. Завдяки блазню, котрого ви обрали.

Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 846
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19.10.2020 22:40
+5
Поздравляю адептов зельоной жыжы, вас таки скоро сделают вместе!
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19.10.2020 22:37
+5
И компенсацию за моральный ущерб заплатят!
Слава дебилам !!!
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19.10.2020 22:38
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вернут простят
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19.10.2020 22:34 Ответить
после Медвудчука не удивлюсь........
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19.10.2020 22:35 Ответить
И компенсацию за моральный ущерб заплатят!
Слава дебилам !!!
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19.10.2020 22:38 Ответить
Поздравляю адептов зельоной жыжы, вас таки скоро сделают вместе!
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19.10.2020 22:37 Ответить
Наставляйте, кишеню зебіли та зеботи - будете виплачувати Овочу та його оточенню гроші. Завдяки блазню, котрого ви обрали.

Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 846
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19.10.2020 22:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Jj7s47LmF0E
https://www.youtube.com/watch?v=Jj7s47LmF0E



https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4


https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4 О, я, я! Кемска волость!
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19.10.2020 22:41 Ответить
югик с кумом напряглись
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19.10.2020 22:41 Ответить
Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 6184

Меня кинули как лоха.
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19.10.2020 22:49 Ответить
Саша Стоматолог, сын Витькин украл больше чем Путлер и его кум Ведмедчук...
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19.10.2020 22:50 Ответить
Тут нема таких масштабів,як на кацапстані.Наші олігархи--шмаркачі поряд з кацапськими.
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19.10.2020 23:08 Ответить
Ты уверен в этом?
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19.10.2020 23:12 Ответить
Їшь чьйо какь!
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19.10.2020 23:15 Ответить
Кассу Украины держит Семен Могилевич...а там бабла больше в Кремле...
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19.10.2020 23:16 Ответить
Та пйосс їх знає.Їх тиньгє не порахуєш.
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19.10.2020 23:27 Ответить
Учит англичанин негра;
Вот это новый аэропорт, вот это к нему прекрасная дорога, а вот моя вилла. Всё построено с одной статьи бюджета.
Через .... лет негр хвастается англичанину новым аэропортом, дорогой и виллой в 3 раза большей. Стоя во дворе виллы британец спрашивает:
- Позвольте, но я не вижу аэропорт и дорогу!!!
- Поймите, мы маленькая и бедная страна у нас нет такого большого бюджета.
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19.10.2020 23:20 Ответить
Курс молодого бойца страны сраных советов я прошел рано,еще когда Батя Сенатор был жив в 2017 году...,у сожалению Бати нет.....но я его помню....
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19.10.2020 23:25 Ответить
Зеблазень еще и награбленное Януковичу вернет за проценты.
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19.10.2020 22:53 Ответить
Он бы и хотел, но для этого надо взять кредит. Поговорку про хрен и соль знаете?
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19.10.2020 23:23 Ответить
Самое дурное а этой стране - все знают, кто сколько украл и кто крадет. И все смотрят и считают это нормальным. Еще и судятся за то, что украденное отобрали. И судьи судят. И полиция огромной хлебало украденным баблом заткнули. Не зря таки а этой стране президентом ишак.
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19.10.2020 22:55 Ответить
Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 4650 Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 4650
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19.10.2020 22:58 Ответить
Саша Янукович был вывзен из Запорожской области спецрейсом ФСБ РАБссии после операций с банковскими счетами...
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19.10.2020 23:01 Ответить
КАКАЯ НАХЙ АПЕЛЛЯЦИЯ !!!??? ОТКУДА ДЕНЬГИ ТАКИЕ ТВАРИ ВЗЯЛИ !!!
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20.10.2020 07:56 Ответить
Эпиляция 🤔🤫🤦😂😂😂😂
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20.10.2020 08:44 Ответить
 
 