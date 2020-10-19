Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича
Донецкий апелляционный суд 27 октября начнет рассматривать жалобы компаний-нерезидентов на решение Краматорского городского суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. окружения бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом сообщила в Фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.
"27 октября 2020 года в Донецком апелляционном суде прокуроры Офиса Генерального прокурора примут участие в рассмотрении жалоб адвоката компаний-нерезидентов на решение Краматорского городского суда Донецкой области от 19 мая 2017 о разъяснении приговора Краматорского городского суда Донецкой области, которым применена специальная конфискация к остаткам на счетах в ценных бумагах и денежных средств на счетах в банковских учреждениях оффшорных компаний. Речь идет о сумме почти 1,5 млрд долларов, которые были зачислены на счет госбюджета", - написала она.
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Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.
28 апреля 2017 вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.
7 кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.
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Слава дебилам !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jj7s47LmF0E
https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4
https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4 О, я, я! Кемска волость!
Меня кинули как лоха.
Вот это новый аэропорт, вот это к нему прекрасная дорога, а вот моя вилла. Всё построено с одной статьи бюджета.
Через .... лет негр хвастается англичанину новым аэропортом, дорогой и виллой в 3 раза большей. Стоя во дворе виллы британец спрашивает:
- Позвольте, но я не вижу аэропорт и дорогу!!!
- Поймите, мы маленькая и бедная страна у нас нет такого большого бюджета.