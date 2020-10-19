Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича
Донецький апеляційний суд 27 жовтня розпочне розглядати скарги підприємств-нерезидентів на рішення Краматорського міського суду про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. оточення колишнього президента Віктора Януковича.
Про це повідомила в Фейсбуці генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
27 жовтня 2020 року у Донецькому апеляційному суді прокурори Офісу Генерального прокурора візьмуть участь в розгляді скарг адвоката компаній-нерезидентів на ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 19 травня 2017 року про роз'яснення вироку Краматорського міського суду Донецької області, яким застосовано спеціальну конфіскацію до залишків на рахунках у цінних паперах та грошових коштів на рахунках у банківських установах офшорних компаній. Мова йде про суму майже 1,5 млрд доларів, які були зараховані на рахунок держбюджету", - написала вона.
Нагадаємо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній, пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і пов'язаними з ними особами.
28 квітня 2017 вступило в силу рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України.
7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики - оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича.
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Слава дебилам !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jj7s47LmF0E
https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4
https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4 О, я, я! Кемска волость!
Меня кинули как лоха.
Вот это новый аэропорт, вот это к нему прекрасная дорога, а вот моя вилла. Всё построено с одной статьи бюджета.
Через .... лет негр хвастается англичанину новым аэропортом, дорогой и виллой в 3 раза большей. Стоя во дворе виллы британец спрашивает:
- Позвольте, но я не вижу аэропорт и дорогу!!!
- Поймите, мы маленькая и бедная страна у нас нет такого большого бюджета.