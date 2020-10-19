Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича

Донецький апеляційний суд 27 жовтня розпочне розглядати скарги підприємств-нерезидентів на рішення Краматорського міського суду про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомила в Фейсбуці генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

27 жовтня 2020 року у Донецькому апеляційному суді прокурори Офісу Генерального прокурора візьмуть участь в розгляді скарг адвоката компаній-нерезидентів на ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 19 травня 2017 року про роз'яснення вироку Краматорського міського суду Донецької області, яким застосовано спеціальну конфіскацію до залишків на рахунках у цінних паперах та грошових коштів на рахунках у банківських установах офшорних компаній. Мова йде про суму майже 1,5 млрд доларів, які були зараховані на рахунок держбюджету", - написала вона.

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Нагадаємо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній, пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і пов'язаними з ними особами.

28 квітня 2017 вступило в силу рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України.

7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики - оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича.

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