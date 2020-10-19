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Новини
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Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича

Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича

Донецький апеляційний суд 27 жовтня розпочне розглядати скарги підприємств-нерезидентів на рішення Краматорського міського суду про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомила в Фейсбуці генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

27 жовтня 2020 року у Донецькому апеляційному суді прокурори Офісу Генерального прокурора візьмуть участь в розгляді скарг адвоката компаній-нерезидентів на ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 19 травня 2017 року про роз'яснення вироку Краматорського міського суду Донецької області, яким застосовано спеціальну конфіскацію до залишків на рахунках у цінних паперах та грошових коштів на рахунках у банківських установах офшорних компаній. Мова йде про суму майже 1,5 млрд доларів, які були зараховані на рахунок держбюджету", - написала вона.

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Нагадаємо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній, пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і пов'язаними з ними особами.

28 квітня 2017 вступило в силу рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України.

7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики - оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича.

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Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича 01
Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича 02

Автор: 

конфіскація (849) суд (11664) Янукович Віктор (10778) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+7
Наставляйте, кишеню зебіли та зеботи - будете виплачувати Овочу та його оточенню гроші. Завдяки блазню, котрого ви обрали.

Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 846
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19.10.2020 22:40
+5
Поздравляю адептов зельоной жыжы, вас таки скоро сделают вместе!
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19.10.2020 22:37
+5
И компенсацию за моральный ущерб заплатят!
Слава дебилам !!!
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19.10.2020 22:38
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вернут простят
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19.10.2020 22:34 Відповісти
после Медвудчука не удивлюсь........
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19.10.2020 22:35 Відповісти
И компенсацию за моральный ущерб заплатят!
Слава дебилам !!!
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19.10.2020 22:38 Відповісти
Поздравляю адептов зельоной жыжы, вас таки скоро сделают вместе!
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19.10.2020 22:37 Відповісти
Наставляйте, кишеню зебіли та зеботи - будете виплачувати Овочу та його оточенню гроші. Завдяки блазню, котрого ви обрали.

Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 846
показати весь коментар
19.10.2020 22:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jj7s47LmF0E
https://www.youtube.com/watch?v=Jj7s47LmF0E



https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4


https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4 О, я, я! Кемска волость!
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19.10.2020 22:41 Відповісти
югик с кумом напряглись
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19.10.2020 22:41 Відповісти
Суд назначил дату апелляции по делу о конфискации $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 6184

Меня кинули как лоха.
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19.10.2020 22:49 Відповісти
Саша Стоматолог, сын Витькин украл больше чем Путлер и его кум Ведмедчук...
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19.10.2020 22:50 Відповісти
Тут нема таких масштабів,як на кацапстані.Наші олігархи--шмаркачі поряд з кацапськими.
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19.10.2020 23:08 Відповісти
Ты уверен в этом?
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19.10.2020 23:12 Відповісти
Їшь чьйо какь!
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19.10.2020 23:15 Відповісти
Кассу Украины держит Семен Могилевич...а там бабла больше в Кремле...
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19.10.2020 23:16 Відповісти
Та пйосс їх знає.Їх тиньгє не порахуєш.
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19.10.2020 23:27 Відповісти
Учит англичанин негра;
Вот это новый аэропорт, вот это к нему прекрасная дорога, а вот моя вилла. Всё построено с одной статьи бюджета.
Через .... лет негр хвастается англичанину новым аэропортом, дорогой и виллой в 3 раза большей. Стоя во дворе виллы британец спрашивает:
- Позвольте, но я не вижу аэропорт и дорогу!!!
- Поймите, мы маленькая и бедная страна у нас нет такого большого бюджета.
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19.10.2020 23:20 Відповісти
Курс молодого бойца страны сраных советов я прошел рано,еще когда Батя Сенатор был жив в 2017 году...,у сожалению Бати нет.....но я его помню....
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19.10.2020 23:25 Відповісти
Зеблазень еще и награбленное Януковичу вернет за проценты.
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19.10.2020 22:53 Відповісти
Он бы и хотел, но для этого надо взять кредит. Поговорку про хрен и соль знаете?
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19.10.2020 23:23 Відповісти
Самое дурное а этой стране - все знают, кто сколько украл и кто крадет. И все смотрят и считают это нормальным. Еще и судятся за то, что украденное отобрали. И судьи судят. И полиция огромной хлебало украденным баблом заткнули. Не зря таки а этой стране президентом ишак.
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19.10.2020 22:55 Відповісти
Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 4650 Суд призначив дату апеляції у справі про конфіскацію $1,5 млрд Януковича - Цензор.НЕТ 4650
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19.10.2020 22:58 Відповісти
Саша Янукович был вывзен из Запорожской области спецрейсом ФСБ РАБссии после операций с банковскими счетами...
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19.10.2020 23:01 Відповісти
КАКАЯ НАХЙ АПЕЛЛЯЦИЯ !!!??? ОТКУДА ДЕНЬГИ ТАКИЕ ТВАРИ ВЗЯЛИ !!!
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20.10.2020 07:56 Відповісти
Эпиляция 🤔🤫🤦😂😂😂😂
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20.10.2020 08:44 Відповісти
 
 