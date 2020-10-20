Гриценко о выступлении Зеленского: Стратегия? Анализ? Кадровые выводы? Нет. Припудренная агитка и потерянное время

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал "припудренной агиткой" сегодняшнее послание Зеленского к Верховной Раде.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Послушал Зеленского. Четкая стратегия? Нет. Эффективные тактические решения? Тоже нет. Честный анализ не/сделанного? Припудренная агитка, фальшь. Кадровые выводы? Тоже мимо. Думал, по крайней мере будет искренность, живое общение, все же актер. Вместо этого тупое зачитывания с суфлера. Потерянное время", - написал Гриценко.

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Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.