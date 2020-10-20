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Гриценко о выступлении Зеленского: Стратегия? Анализ? Кадровые выводы? Нет. Припудренная агитка и потерянное время

Гриценко о выступлении Зеленского: Стратегия? Анализ? Кадровые выводы? Нет. Припудренная агитка и потерянное время

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал "припудренной агиткой" сегодняшнее послание Зеленского к Верховной Раде.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Послушал Зеленского. Четкая стратегия? Нет. Эффективные тактические решения? Тоже нет. Честный анализ не/сделанного? Припудренная агитка, фальшь. Кадровые выводы? Тоже мимо. Думал, по крайней мере будет искренность, живое общение, все же актер. Вместо этого тупое зачитывания с суфлера. Потерянное время", - написал Гриценко.

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Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Гриценко о выступлении Зеленского: Стратегия? Анализ? Кадровые выводы? Нет. Припудренная агитка и потерянное время 01

ВР (29234) Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20271)


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Топ комментарии
+29
Мне кажется выступление Сюмар интереснее.
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20.10.2020 15:19
+23
Иди в сраку, тухлый онотоле....как-нибудь без тебя
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20.10.2020 15:14
+20
Зеленский не озвучил ни четкой стратегии, ни эффективных тактических решений, ни кадровых выводов. Потерянное время, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2266
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20.10.2020 15:28
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Ну зеленского знаю, видел этого клоуна в 95-ом анале, а кто такой геращенко?
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20.10.2020 16:16 Ответить
Анатолий прав. Жаль, что не он президент !
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20.10.2020 16:23 Ответить
Я бы сказал ,что все было похоже на выступление первого секретаря горкома комсомола - тот же поддельный задор и ничем не оправданный оптимизм. В целом впечатление произвел удручающее. Как в том анекдоте :" Весь в гуано ,а головку как держит".
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20.10.2020 16:37 Ответить
Петрові бобіки дзявкають з підворотні
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20.10.2020 16:58 Ответить
Так не дзявкайте,хто вас примушує.
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20.10.2020 18:10 Ответить
Гриценко появляется только под выборы,когда надо растащить голоса,за это ему и платят.
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20.10.2020 17:08 Ответить
Ну ..., платять чи не платять - не скажу . Може ти свічку тримав ?
Але я таки у свій час голосував за нього
Після виборів по звичці - заходжу на його сайт - нових статей немає ...
Ще час від часу десь пів-року позаходив ... пусто ...
А тут нові вибори - появився , проявився , щось сказав
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20.10.2020 19:10 Ответить
В Одессе говорят-"Даром ,мама папу не целует".
Ногу согнул,2-50 или вы верите в альтруистов между нашими политиками.
Партии у него нет и не было,ходил побирался за счёт доверчивых граждан.
Ничего личного.
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20.10.2020 20:18 Ответить
Повылазили под выборы.
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20.10.2020 17:15 Ответить
Як розказував з бордів партнер гриценка садовий "Все тільки починається". Все таки цікаво, що він мав на увазі? Те, про що Гриць розказує тепер?
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20.10.2020 17:26 Ответить
А хто примушує українців вірити відвертій і постійній брехні зеленського? Їх нікчемність, яку зеленський показує у всій 'красі'.
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20.10.2020 18:57 Ответить
Протухший Гриценко вылез
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20.10.2020 21:21 Ответить
Слушала понос зеленого ---очень напомнило речь дорогого Леонида Ильича на 25 съезде КПСС---тухлый бред и брехня о победах и длительные аплодисменты зала!
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20.10.2020 23:19 Ответить
Всплыл
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20.10.2020 23:29 Ответить
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