Гриценко о выступлении Зеленского: Стратегия? Анализ? Кадровые выводы? Нет. Припудренная агитка и потерянное время
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал "припудренной агиткой" сегодняшнее послание Зеленского к Верховной Раде.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Послушал Зеленского. Четкая стратегия? Нет. Эффективные тактические решения? Тоже нет. Честный анализ не/сделанного? Припудренная агитка, фальшь. Кадровые выводы? Тоже мимо. Думал, по крайней мере будет искренность, живое общение, все же актер. Вместо этого тупое зачитывания с суфлера. Потерянное время", - написал Гриценко.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.
Топ комментарии
+29 Сергей Павлович #475080
показать весь комментарий20.10.2020 15:19
+23 Otec Pigidiy
показать весь комментарий20.10.2020 15:14
+20 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий20.10.2020 15:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але я таки у свій час голосував за нього
Після виборів по звичці - заходжу на його сайт - нових статей немає ...
Ще час від часу десь пів-року позаходив ... пусто ...
А тут нові вибори - появився , проявився , щось сказав
Ногу согнул,2-50 или вы верите в альтруистов между нашими политиками.
Партии у него нет и не было,ходил побирался за счёт доверчивых граждан.
Ничего личного.