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Новости Местные выборы-2020
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В более чем 20 ОТГ зафиксирован "аномальный" рост числа избирателей, - КИУ

В более чем 20 ОТГ зафиксирован

Представители Комитета избирателей Украины зафиксировали рост числа избирателей в более чем 20 громадах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КИУ.

"Представители КИУ фиксируют аномальный рост количества избирателей в более чем 20 громадах. Это может свидетельствовать об использовании технологии "избирательного туризма", целью которой является искажение результатов выборов в отдельных громадах", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции "5 дней до выборов : основные тенденции, угрозы, риски ".

По его словам, рост числа избирателей является признаком технологии, когда группы людей могли изменить избирательный адрес "вследствие финансовой мотивации". Поэтому в день голосования они могут организовано прибывать в громады и голосовать за четко определенных кандидатов или политсилы.

По данным КИУ, наибольшее количество "избирательных туристов" - в курортной Каролино-Бугазской ОТГ в Одесской области. В сентябре количество избирателей в громаде возросла почти на 13% - с 4097 до 4610.

"Если они организованно примут участие в голосовании, это означает, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов", - подчеркнул Кошель.

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Такая же технология реализуется и в ряде других громад. Так, в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской громаде в Одесской области (плюс 745 новых избирателей), Слободка-Кульчиевецкой громаде Хмельницкой области (плюс 239), Студениковской (плюс 183) и Козинской (плюс 171) громадах в Киевской области и других.

По словам Кошеля, в условиях острой конкуренции даже несколько десятков голосов "финансово мотивированных избирательных туристов" могут повлиять на результаты голосования. Когда же схемам приобщают сотни избирателей - это прямой путь к фальсификациям.

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Автор: 

местные выборы (2752) махинации (581) ОТГ (117)


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Топ комментарии
+5
Та він вже задовбався за ці півтора роки в штани декому срати.
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20.10.2020 21:40
+3
а обамка продовжує сцяти москалям у під"їздах, ото стійка людина!
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20.10.2020 21:47
+2
і хто це зробив?
клятий порох знов використовує адмін ресурс!!!
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20.10.2020 21:23
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і хто це зробив?
клятий порох знов використовує адмін ресурс!!!
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20.10.2020 21:23 Ответить
Та він вже задовбався за ці півтора роки в штани декому срати.
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20.10.2020 21:40 Ответить
а обамка продовжує сцяти москалям у під"їздах, ото стійка людина!
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20.10.2020 21:47 Ответить
Сейчас их за аномальный на карантин жесткий посадят..
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20.10.2020 21:24 Ответить
Невже цигани вирішили прийняти участь в голосуванні разом з бомжами, чи психлікарні вже всі позакривали?
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20.10.2020 21:38 Ответить
как всегда... это будут самые грязные выборы
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20.10.2020 21:49 Ответить
Осень, зеблики мигрируют.
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20.10.2020 22:11 Ответить
Як можна приїзжим давати голосувати за місцеву владу?
Тільки при баригі вибори потрібно було проводити чесно. А тепер - пофіг, можна махлювати!!!
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20.10.2020 23:26 Ответить
Как неожиданно, что когда у власти ЗЕленые мошенники, мошенничество началось и на выборах.

А вас предупреждали, что выборы 2019 станут последними нормальными выборами, если выберете Коломойского.
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20.10.2020 23:47 Ответить
Ни чего не меняется.На данном этапе "голосует" ДЕНЬГА!
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21.10.2020 07:03 Ответить
 
 