КС ответил "слугам народа": Служим Конституции, а не партиям
Конституционный Суд опубликовал заявление, в котором ответил на обвинения со стороны партии "Слуга народа" в нарушении прав президента и парламента.
Текст заявления обнародован на сайте Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Конституционный Суд Украины стоит на защите прав человека и гражданина и находится вне политики. Конституционный Суд Украины действует исключительно в интересах украинского народа. Конституционный Суд Украины служит исключительно Конституции Украины, а не политическим партиям", - сказано в заявлении.
Авторы заявления подчеркивают, что письменное производство является основной формой рассмотрения дел в КС, и решать, рассматривать дело в письменной или в устной форме, имеет право только Конституционный Суд.
Читайте на Цензор.НЕТ: Представители президента и Рады не пришли в КС на рассмотрение дела об антикоррупционном законодательстве
"Заявления и высказывания отдельных политиков и государственных служащих в средствах массовой информации и социальных сетях в адрес Конституционного Суда Украины, которые сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" Судом прав Президента Украины и Верховной Рады Украины, являются попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда Украины", - сказано в заявлении.
"Конституционный Суд Украины надеется, что публикация, размещенная на официальных страницах политической партии "Слуга народа" в социальных сетях, отражает позицию отдельных политиков, а не Президента Украины и Верховной Рады Украины", - добавили в КС.
Также на Цензор.НЕТ: Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента
Напомним, 19 октября партия "Слуга народа" обвинила Конституционный Суд в нарушении прав президента и парламента. СН возмущена тем, что Суд решил рассматривать дело о конституционности электронного декларирования в письменном, а не устном виде.
20 октября Конституционный Суд заявил, что представители президента и Рады не пришли на рассмотрение этого дела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не все суды, например есть такие которые состоит на службе у каломойского.
Тоді йшла мова про прийняття незалежних африканських країн та Китаю в ООН. Дипломатичні опоненти СРСР підняти і так зване угорське питання, нагадуючи про придушення радянськими військами угорського повстання 1956 року. Представник Філіпін Лоренцо Сумулонг запропонував внести це до загальної Декларації про деколонізацію і країни Східної Європи, які перебували під впливом і фактичним контролем Радянського Союзу.
Факт, что за трибуной он стучал кулаком(оригинальное фото выше). А уже позже добавили к этому фото сандалий. Монтаж видно невооруженным взглядом.
В Верховном суде Украины работает в 22 раза больше людей, чем в США !!!!
В ВС трудятся 200 судей с зарплатой около 500 тыс грн в месяц. В Верховном суде США - лишь 9 судей !!! Зачем нам столько? Полагаю, что граждане имеют право знать какую зарплату оплачивают из своих налогов целой роте судей !!! (с)
первичка -да
апеляция - нет
касация - да
верхов и тд - не (пойняв, цикл закончился, по новой, в первичку)
Как только возникает сложный вопрос, эти "судьи" сразу откладывают его в долгий ящик, "глядишь и власть поменяется и ответ уже никому не будет интересен".
НО!!- такие акты проходят массу согласований, поправок и проверок на те же соответствия..(((кабмин-рада, их юр.управы-департаменты.. и т.д и т.п.)
и любой здраво-читающий и понимающий, о чём пишется в тексте закона и соответствующих разделах конституции, человек, придет к правильному выводу)) а кс иногда и не приходит..(((
получается как минимум тройной контроль, а толку нет, и никогда не будет, как у семи нянек..(((
смерти повиненвиновен в госизмене и должен быть заперт в клетке, а ключ - выброшен. Ну или если бы без лишней волокиты выхватили из-под рясы обрез и разрядили величайшему потерпевшему в пузо. Вот это бы да...
.
95 квакваква ртал
зедебилов поставил на место
И сразу троляк нагнали "зачем нам эти дармоеды" Затем они и нужны, чтобы шпану, которая сейчас во власти, ставить на место