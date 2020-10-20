КС ответил "слугам народа": Служим Конституции, а не партиям

Конституционный Суд опубликовал заявление, в котором ответил на обвинения со стороны партии "Слуга народа" в нарушении прав президента и парламента.

Текст заявления обнародован на сайте Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины стоит на защите прав человека и гражданина и находится вне политики. Конституционный Суд Украины действует исключительно в интересах украинского народа. Конституционный Суд Украины служит исключительно Конституции Украины, а не политическим партиям", - сказано в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что письменное производство является основной формой рассмотрения дел в КС, и решать, рассматривать дело в письменной или в устной форме, имеет право только Конституционный Суд.

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"Заявления и высказывания отдельных политиков и государственных служащих в средствах массовой информации и социальных сетях в адрес Конституционного Суда Украины, которые сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" Судом прав Президента Украины и Верховной Рады Украины, являются попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда Украины", - сказано в заявлении.

"Конституционный Суд Украины надеется, что публикация, размещенная на официальных страницах политической партии "Слуга народа" в социальных сетях, отражает позицию отдельных политиков, а не Президента Украины и Верховной Рады Украины", - добавили в КС.

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Напомним, 19 октября партия "Слуга народа" обвинила Конституционный Суд в нарушении прав президента и парламента. СН возмущена тем, что Суд решил рассматривать дело о конституционности электронного декларирования в письменном, а не устном виде.

20 октября Конституционный Суд заявил, что представители президента и Рады не пришли на рассмотрение этого дела.