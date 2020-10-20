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КС ответил "слугам народа": Служим Конституции, а не партиям

КС ответил

Конституционный Суд опубликовал заявление, в котором ответил на обвинения со стороны партии "Слуга народа" в нарушении прав президента и парламента.

Текст заявления обнародован на сайте Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины стоит на защите прав человека и гражданина и находится вне политики. Конституционный Суд Украины действует исключительно в интересах украинского народа. Конституционный Суд Украины служит исключительно Конституции Украины, а не политическим партиям", - сказано в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что письменное производство является основной формой рассмотрения дел в КС, и решать, рассматривать дело в письменной или в устной форме, имеет право только Конституционный Суд.

Читайте на Цензор.НЕТ: Представители президента и Рады не пришли в КС на рассмотрение дела об антикоррупционном законодательстве

"Заявления и высказывания отдельных политиков и государственных служащих в средствах массовой информации и социальных сетях в адрес Конституционного Суда Украины, которые сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" Судом прав Президента Украины и Верховной Рады Украины, являются попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда Украины", - сказано в заявлении.

"Конституционный Суд Украины надеется, что публикация, размещенная на официальных страницах политической партии "Слуга народа" в социальных сетях, отражает позицию отдельных политиков, а не Президента Украины и Верховной Рады Украины", - добавили в КС.

Также на Цензор.НЕТ: Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента

Напомним, 19 октября партия "Слуга народа" обвинила Конституционный Суд в нарушении прав президента и парламента. СН возмущена тем, что Суд решил рассматривать дело о конституционности электронного декларирования в письменном, а не устном виде.

20 октября Конституционный Суд заявил, что представители президента и Рады не пришли на рассмотрение этого дела.

Автор: 

КС (2248) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+39
Суд Украины действует исключительно в интересах украинского народа. Чуть не прослезился.
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20.10.2020 23:05
+30
Угу . .Конституции . а когда отменяли закон о незаконном обогащении - тогда кому служили?
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20.10.2020 23:06
+16
Отреформированный Верховный суд испугался размера заплат собственных судей. И засекретил их самым примитивным способом. В суде ответили вопросом на запрос: а вам зачем?
В Верховном суде Украины работает в 22 раза больше людей, чем в США !!!!

В ВС трудятся 200 судей с зарплатой около 500 тыс грн в месяц. В Верховном суде США - лишь 9 судей !!! Зачем нам столько? Полагаю, что граждане имеют право знать какую зарплату оплачивают из своих налогов целой роте судей !!! (с)
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20.10.2020 23:13
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Суд Украины действует исключительно в интересах украинского народа. Чуть не прослезился.
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20.10.2020 23:05 Ответить
Конституционный Суд Украины стоит на защите прав человека и гражданина и находится вне политики.Источник: https://censor.net/ru/n3225972

не все суды, например есть такие которые состоит на службе у каломойского.
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20.10.2020 23:44 Ответить
вы не путайте Нормы Конституции Закону о КСУ и Правосудии и Кодексы и частные (пусть и увы не так редко-просто цинизм и профанация закона стала скорее "нормой" из за ненаказуемости..) а в целом оно так и есть имею ввиду третья ветка власти судебная отдельная и независимая ..а тем более КСУ... да там также не все гладко и сам КСУ дает повод сомневаться порой в его беспристрастности и не за политизированности НО вой поднятый зелеными Вольку прокатили мордой по ковровой дорожке честно говоря говорят о АВТОКРАТИИ Зеленского и его банды Служивых причина а их 2 .......причина 1.- все они в системной идиотии прям зараза у них коллективная(тут еще роль играет нарид в большинстве своем еврейский.... вернее производные от него и помесь лягушки с мухой) а 2 причина это наглость и пока безнаказанность за все что они вытворяют..
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21.10.2020 09:31 Ответить
Угу . .Конституции . а когда отменяли закон о незаконном обогащении - тогда кому служили?
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20.10.2020 23:06 Ответить
3э- володя
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20.10.2020 23:51 Ответить
КС відповів "слугам народу": Служимо Конституції, а не партіям - Цензор.НЕТ 5262
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21.10.2020 08:24 Ответить
Мальчики не понимают куда они попали..
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20.10.2020 23:06 Ответить
Шо фуфлятине, каторую неуполномочённая бухая шобла при кучмо ночью сварнякала.
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20.10.2020 23:06 Ответить
Карману вы своему служите
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20.10.2020 23:10 Ответить
Ботинка Зеленскому явно не хватало. А так полная аллюзия. Сегодня по сценарию он играл не Голобородько, а Хрущева.КС ответил "слугам народа": Служим Конституции, а не партиям - Цензор.НЕТ 7659
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20.10.2020 23:11 Ответить
А где вы видете ботинок ?? Учите историю, а не пересказывайте чужие мифы
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21.10.2020 01:35 Ответить
не виден он, его же не хватало...в историях это - туфля
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21.10.2020 06:26 Ответить
КС відповів "слугам народу": Служимо Конституції, а не партіям - Цензор.НЕТ 8917
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21.10.2020 08:49 Ответить
Это фото фейковое.
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21.10.2020 09:02 Ответить
Перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов під час сесії Генеральної асамблеї ООН 12 жовтня 1960 року гамселив ногами по підлозі та черевиком по столу.
Тоді йшла мова про прийняття незалежних африканських країн та Китаю в ООН. Дипломатичні опоненти СРСР підняти і так зване угорське питання, нагадуючи про придушення радянськими військами угорського повстання 1956 року. Представник Філіпін Лоренцо Сумулонг запропонував внести це до загальної Декларації про деколонізацію і країни Східної Європи, які перебували під впливом і фактичним контролем Радянського Союзу.
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21.10.2020 08:50 Ответить
На самом деле достоверных сведений и подтверждающих фото-видеофактов нет. Показания у всех разные: одни говорят стучал летним сандалем, другие туфлем, часами, ботинком. Где именно стучал тоже у всех разные мнения: за трибуной или на своем месте.
Факт, что за трибуной он стучал кулаком(оригинальное фото выше). А уже позже добавили к этому фото сандалий. Монтаж видно невооруженным взглядом.
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21.10.2020 09:08 Ответить
Отреформированный Верховный суд испугался размера заплат собственных судей. И засекретил их самым примитивным способом. В суде ответили вопросом на запрос: а вам зачем?
В Верховном суде Украины работает в 22 раза больше людей, чем в США !!!!

В ВС трудятся 200 судей с зарплатой около 500 тыс грн в месяц. В Верховном суде США - лишь 9 судей !!! Зачем нам столько? Полагаю, что граждане имеют право знать какую зарплату оплачивают из своих налогов целой роте судей !!! (с)
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20.10.2020 23:13 Ответить
А функции у них одинаковые?) Или только названия совпадают?) Я не оправдываю никого, просто интересуюсь))) Ну что бы понимать, что сравниваю не горячее с тяжелым)))
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20.10.2020 23:16 Ответить
кассация- как и положено, и там и тут..- другое дело, что в юс работает прецедентное право (тому, кто понимает..- и время рассмотрения дел сокращается на порядки, и, соответственно, не требуется такого количества бездарно прожирающих госбабло бюджетников-судей высшей как квалификации, так и оплаты труда), а здесь все дела разбираются по новой и затягиваются на десятки лет (знаю случай гражд.дела, которое мусолится по всем инстанциям больше 30!!!годков)...(((
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21.10.2020 01:51 Ответить
Треба враховувати що майже всі справи розглядають суди окремих штатів. Там навіть карний кодекс в кожного штата свій. Як і система судочинства та поліція.
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21.10.2020 10:21 Ответить
со стороны укрсудовасыстема выглядит как гвалтовка(сбить, струсить "лишнее")

первичка -да
апеляция - нет
касация - да
верхов и тд - не (пойняв, цикл закончился, по новой, в первичку)
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21.10.2020 10:55 Ответить
Двум ротам.
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20.10.2020 23:20 Ответить
Ещё одни дармоеды-"слуги". Нафига Вас столько с такими зарплатами? Почему в нищей Украине их 18, а в США аж ... 9?
Как только возникает сложный вопрос, эти "судьи" сразу откладывают его в долгий ящик, "глядишь и власть поменяется и ответ уже никому не будет интересен".
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20.10.2020 23:14 Ответить
Не понял, а в США и в Верховном суде и в Конституционном работают по 9 судей?)
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20.10.2020 23:19 Ответить
Там функции Конституционного выполняет Верховный суд, т.е. всего 9 судей.
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20.10.2020 23:32 Ответить
Спасибо, понял) Просто на пару постов выше есть сравнение нашего и американского Верховных судов... И как я и предполагал, оказалось что у них совершенно разные функции)
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20.10.2020 23:40 Ответить
неверно- суд амеров выполняет и кассацию и конст.запросы= так верно,крапка
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21.10.2020 01:55 Ответить
Да что же за день сегодня такой))) Целый день бубочку то обижают, то посылают)))
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20.10.2020 23:14 Ответить
права президента... права вр... це що за хрєнь???
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20.10.2020 23:14 Ответить
Ти ба. В Україні ще залишився хтось, хто поставив на місце знахабнілу плісняву свору.
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20.10.2020 23:21 Ответить
Они покусились.
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20.10.2020 23:28 Ответить
один вопрос, во сколько обходятся Украине эти бездельники из КСУ..!?!? Гнать их надо ссаными тряпками, пусть трудятся в народном хозяйстве.
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20.10.2020 23:27 Ответить
Эти жулики будут прикрываться той же Конституцией, чтобы их не выкинули с кресла.
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20.10.2020 23:34 Ответить
скажу честно, как юрист с многолетним стажем во всех отраслях права--- этот КС и наххххх не нужен...))- почему??- он пытается найти соответствие принимаемым (и принятым) законам нормам конституции...= и ВСЁ...

НО!!- такие акты проходят массу согласований, поправок и проверок на те же соответствия..(((кабмин-рада, их юр.управы-департаменты.. и т.д и т.п.)
и любой здраво-читающий и понимающий, о чём пишется в тексте закона и соответствующих разделах конституции, человек, придет к правильному выводу)) а кс иногда и не приходит..(((
получается как минимум тройной контроль, а толку нет, и никогда не будет, как у семи нянек..(((
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21.10.2020 02:11 Ответить
так может законы, подзакакты спецом пишут "дырявыми", шоб было место кормления для многочисленных структур?
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21.10.2020 11:02 Ответить
Шума много ....а по существу? Так они поступили правильно!
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20.10.2020 23:33 Ответить
_Правильно - то ежели б они вынесли вердикт шо мальчик в тусиках с булавой смерти повинен виновен в госизмене и должен быть заперт в клетке, а ключ - выброшен. Ну или если бы без лишней волокиты выхватили из-под рясы обрез и разрядили величайшему потерпевшему в пузо. Вот это бы да...
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20.10.2020 23:43 Ответить
А они могут сами ИНИЦИИРОВАТЬ разбирательства? Или к ним, все таки кто то должен обратится?)
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20.10.2020 23:47 Ответить
"Ну или если бы без лишней волокиты выхватили из-под рясы обрез и разрядили величайшему потерпевшему в пузо."
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20.10.2020 23:50 Ответить
Ну так они же судьи))) У них более изощренные способы наказания))) А вы предлагаете: раз и все.. И чтобы даже не помучился?))))
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21.10.2020 00:03 Ответить
Тут результат важней чем удовольствие.
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21.10.2020 00:09 Ответить
Естественно) Вы разве не заметили, что ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО тема уводится с того ЧТО заявил суд, на то какой плохой и не нужный суд?))))
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20.10.2020 23:45 Ответить
Дафай уже всех ********* в тюрьму!,а потом будем разбиратся
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20.10.2020 23:46 Ответить
И о сигаретах.. Мы считаем, что сигареты должны стоить 200 грн, и ничего плохого в этом нет... заявление правительства....ДЯДЯ ДАЙ СИГАРЕТКУ, СИГАРЕТА СТОИТ 10 грн,-КУПИ.
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20.10.2020 23:47 Ответить
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20.10.2020 23:49 Ответить
СПЕКТАКЛЬ..
.
95 квакваква ртал
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20.10.2020 23:52 Ответить
И правда, был такой анекдот.
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20.10.2020 23:59 Ответить
КС це найчутливіший Флюгер політичного вітру в Україні. Якщо вони щось почали відмовляти "Слугам народу", помінявши риторику, то "Слуги" уже не в тренді. І треба орієнтуватись на іншу політичну силу. Значить занепад Зе-команди не за горами.
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21.10.2020 00:01 Ответить
Ну хоть кто-то этих зедебилов поставил на место
И сразу троляк нагнали "зачем нам эти дармоеды" Затем они и нужны, чтобы шпану, которая сейчас во власти, ставить на место
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21.10.2020 00:03 Ответить
Вот так вот Конституцйионный суд прямым текстом послал нахер ЗЕ и его шоблу.
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21.10.2020 00:07 Ответить
"Друзьям - всё, врагам -закон "
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21.10.2020 01:39 Ответить
и не конституции они должны служить (которую можно переделать-переписать под кого угодно, как показывает практика и история..- увы), а НАРОДУ !!!- они именно такую присягу давали, а не ту...
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21.10.2020 02:16 Ответить
..а нарид не перепишешь-не переделаешь..- увы...(((
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21.10.2020 02:17 Ответить
Не знаем кому служит КС но зеле он служить отказывается. Ищите позитив во всем и надейтесь на лучшее. А худшее и так само прийдет об этом не заморачивайтесь.
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21.10.2020 05:25 Ответить
Президенты, премьеры, депутаты - приходят и уходят. А, судьи - остаются. Самая неприкасаемая ветвь власти.
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21.10.2020 07:37 Ответить
 
 