КС відповів "слугам народу": Служимо Конституції, а не партіям

Конституційний Суд опублікував заяву, в якій відповів на звинувачення з боку партії "Слуга народу" в порушенні прав президента і парламенту.

Текст заяви оприлюднено на сайті Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України стоїть на захисті прав людини і громадянина і перебуває поза політикою. Конституційний Суд України діє виключно в інтересах українського народу. Конституційний Суд України служить виключно Конституції України, а не політичним партіям", - сказано в заяві.

Автори заяви підкреслюють, що письмове провадження є основною формою розгляду справ у КС і вирішувати, розглядати справу в письмовій чи в усній формі має право тільки Конституційний Суд.

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"Заяви і висловлювання окремих політиків і державних службовців у засобах масової інформації та соціальних мережах на адресу Конституційного Суду України, які зводяться до звинувачень у "грубому порушенні" Судом прав президента України та Верховної Ради України, є спробою підриву авторитету Конституційного Суду України", - сказано в заяві.

"Конституційний Суд України сподівається, що публікація, розміщена на офіційних сторінках політичної партії "Слуга народу" в соціальних мережах, відображає позицію окремих політиків, а не президента України та Верховної Ради України", - додали в КС.

Нагадаємо, 19 жовтня партія "Слуга народу" звинуватила Конституційний Суд в порушенні прав президента і парламенту. СН обурена тим, що Суд вирішив розглядати справу про конституційність електронного декларування в письмовому, а не усному вигляді.

20 жовтня Конституційний Суд заявив, що представники президента і Ради не прийшли на розгляд цієї справи.