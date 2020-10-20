КС відповів "слугам народу": Служимо Конституції, а не партіям
Конституційний Суд опублікував заяву, в якій відповів на звинувачення з боку партії "Слуга народу" в порушенні прав президента і парламенту.
Текст заяви оприлюднено на сайті Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Конституційний Суд України стоїть на захисті прав людини і громадянина і перебуває поза політикою. Конституційний Суд України діє виключно в інтересах українського народу. Конституційний Суд України служить виключно Конституції України, а не політичним партіям", - сказано в заяві.
Автори заяви підкреслюють, що письмове провадження є основною формою розгляду справ у КС і вирішувати, розглядати справу в письмовій чи в усній формі має право тільки Конституційний Суд.
"Заяви і висловлювання окремих політиків і державних службовців у засобах масової інформації та соціальних мережах на адресу Конституційного Суду України, які зводяться до звинувачень у "грубому порушенні" Судом прав президента України та Верховної Ради України, є спробою підриву авторитету Конституційного Суду України", - сказано в заяві.
"Конституційний Суд України сподівається, що публікація, розміщена на офіційних сторінках політичної партії "Слуга народу" в соціальних мережах, відображає позицію окремих політиків, а не президента України та Верховної Ради України", - додали в КС.
Нагадаємо, 19 жовтня партія "Слуга народу" звинуватила Конституційний Суд в порушенні прав президента і парламенту. СН обурена тим, що Суд вирішив розглядати справу про конституційність електронного декларування в письмовому, а не усному вигляді.
20 жовтня Конституційний Суд заявив, що представники президента і Ради не прийшли на розгляд цієї справи.
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не все суды, например есть такие которые состоит на службе у каломойского.
Тоді йшла мова про прийняття незалежних африканських країн та Китаю в ООН. Дипломатичні опоненти СРСР підняти і так зване угорське питання, нагадуючи про придушення радянськими військами угорського повстання 1956 року. Представник Філіпін Лоренцо Сумулонг запропонував внести це до загальної Декларації про деколонізацію і країни Східної Європи, які перебували під впливом і фактичним контролем Радянського Союзу.
Факт, что за трибуной он стучал кулаком(оригинальное фото выше). А уже позже добавили к этому фото сандалий. Монтаж видно невооруженным взглядом.
В Верховном суде Украины работает в 22 раза больше людей, чем в США !!!!
В ВС трудятся 200 судей с зарплатой около 500 тыс грн в месяц. В Верховном суде США - лишь 9 судей !!! Зачем нам столько? Полагаю, что граждане имеют право знать какую зарплату оплачивают из своих налогов целой роте судей !!! (с)
первичка -да
апеляция - нет
касация - да
верхов и тд - не (пойняв, цикл закончился, по новой, в первичку)
Как только возникает сложный вопрос, эти "судьи" сразу откладывают его в долгий ящик, "глядишь и власть поменяется и ответ уже никому не будет интересен".
НО!!- такие акты проходят массу согласований, поправок и проверок на те же соответствия..(((кабмин-рада, их юр.управы-департаменты.. и т.д и т.п.)
и любой здраво-читающий и понимающий, о чём пишется в тексте закона и соответствующих разделах конституции, человек, придет к правильному выводу)) а кс иногда и не приходит..(((
получается как минимум тройной контроль, а толку нет, и никогда не будет, как у семи нянек..(((
смерти повиненвиновен в госизмене и должен быть заперт в клетке, а ключ - выброшен. Ну или если бы без лишней волокиты выхватили из-под рясы обрез и разрядили величайшему потерпевшему в пузо. Вот это бы да...
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95 квакваква ртал
зедебилов поставил на место
И сразу троляк нагнали "зачем нам эти дармоеды" Затем они и нужны, чтобы шпану, которая сейчас во власти, ставить на место