"ЕС" требует от Кабмина не допустить банкротства Национального ботсада им. Гришко

Национальный ботанический сад имени Гришко недополучил 13,2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам нардепа Марии Ионовой, из-за недополучения в период карантина 13,2 млн гривен уникальный ботсад может обанкротиться. Руководство Ботсада в отчаянии, они обратились к депутатам с просьбой защитить уникальное заведение и помочь решить вопрос с финансированием.

Парламентарий отметила, что этот конкретный пример с Национальным ботаническим садом иллюстрирует общую ситуацию с потерей контроля над системой государственного управления в команде Зеленского.

"С марта, когда Национальный Ботанический сад столкнулся с жестким карантином и вся страна была в локдауне, ответы, как закрывать эти бюджетные ассигнования не были предоставлены. И сегодня, осенью, мы столкнулись с тем, что 13,2 млн грн Национальный Ботанический сад недополучил, и теперь есть вопрос как заработной платы, так и сохранения этой уникальной коллекции", - отметила Ионова.

"Мы все привыкли говорить о последствиях жесткого карантина для экономики и не говорим о том, какие еще области пострадали и что должно сделать государство для того, чтобы обезопасить от крайне негативных последствий в целом", - подчеркнула нардеп Южанина.

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По словам Южаниной, есть часть средств, кооторые ботсад должен заработать сам. Это 13,2 млн гривен, которые благодаря продаже входных билетов он может заработать.

"Они расходовались именно на оплату коммунальных платежей и части заработной платы работников, ухаживающих за всей уникальной коллекцией нашего ботанического сада. 66 млрд средств, выделенных в бюджете на борьбу с COVID-19, в том числе предусматривают и преодоления различных последствий, причиненных жестким карантином. У нас не нашлось ни одного министра и премьер-министра, который бы обратил внимание на многочисленные обращения от депутатов "Европейской Солидарности" по финансовой поддержке ботанического сада имени Гришко. 13,2 миллиона гривен, которые необходимы ботаническому саду для того, чтобы продолжить свое существование - просто выжить. Для того, чтобы заплатить минимальные заработные платы работникам Ботсада и не дать возможности признать ботанический сад банкротом, и забрать или выставить на аукцион привлекательные земли на Печерских холмах", - предостерегает Южанина.

Нардеп обратилась к правительству и лично премьеру-министру Шмыгалю с требованием решить вопрос финансирования Ботсада имени Гришко.

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